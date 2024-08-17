https://crimea.ria.ru/20240817/v-minoborony-prigrozili-nemedlennym-otvetom-v-sluchae-udara-po-kurskoy-aes-1139671929.html

В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС

В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС - РИА Новости Крым, 17.08.2024

В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС

Минобороны России серьезно оценивает информацию о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции и обещает немедленный жесткий... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T13:53

2024-08-17T13:53

2024-08-17T14:00

министерство обороны рф

курская аэс

курская область

происшествия

безопасность

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Минобороны России серьезно оценивает информацию о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции и обещает немедленный жесткий ответ на эти действия врага. По данным министерства, Киев ставит перед собой целью обвинить Россию в "самообстреле" станции для оправдания нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины.В Минобороны подчеркнули, что подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей расцениваются как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. "О борьбе с актами ядерного терроризма".РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дронаНовости Курской области – данные об операции от МинобороныРосгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС

https://crimea.ria.ru/20240811/kiev-prinyalsya-za-yadernyy-terror-kontinenta--mid-ob-atake-po-zaes-1139524216.html

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министерство обороны рф, курская аэс, курская область, происшествия, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)