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В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС
В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС - РИА Новости Крым, 17.08.2024
В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС
Минобороны России серьезно оценивает информацию о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции и обещает немедленный жесткий... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T13:53
2024-08-17T14:00
министерство обороны рф
курская аэс
курская область
происшествия
безопасность
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Минобороны России серьезно оценивает информацию о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции и обещает немедленный жесткий ответ на эти действия врага. По данным министерства, Киев ставит перед собой целью обвинить Россию в "самообстреле" станции для оправдания нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины.В Минобороны подчеркнули, что подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей расцениваются как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. "О борьбе с актами ядерного терроризма".РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дронаНовости Курской области – данные об операции от МинобороныРосгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС
https://crimea.ria.ru/20240811/kiev-prinyalsya-za-yadernyy-terror-kontinenta--mid-ob-atake-po-zaes-1139524216.html
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Новости
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министерство обороны рф, курская аэс, курская область, происшествия, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС

В случае атаки на Курскую АЭС будут немедленно приняты жесткие ответные меры - Минобороны

13:53 17.08.2024 (обновлено: 14:00 17.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Минобороны России серьезно оценивает информацию о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции и обещает немедленный жесткий ответ на эти действия врага.
По данным министерства, Киев ставит перед собой целью обвинить Россию в "самообстреле" станции для оправдания нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины.
"В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры", - сказано в заявлении военного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей расцениваются как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. "О борьбе с актами ядерного терроризма".
РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.
Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.
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