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Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС
Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС
Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС, в том числе от беспилотных атак противника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T11:14
2024-08-14T11:15
россия
новости
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС, в том числе от беспилотных атак противника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, расчеты Росгвардии проводят разведку местности, следят за передвижением противника, выявляют скрытые опорные пункты ВСУ, корректируют огонь артиллерии и осуществляют дистанционное минирование позиций украинских боевиков.В рамках обеспечения режима контртеррористической операции в приграничных регионах продолжается поиск и ликвидации ДРГ, осуществляется охрана правопорядка, усиленный контроль в сфере оборота оружия.Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта, сообщали ранее в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Сейчас в Курской области введен режим ЧС из-за прорыва в курское приграничье украинских боевиков.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). 12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны.Все об остановке в Курской области после нападения ВСУ читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Курскую область - данные МинобороныКурская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионеЗахват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, новости, курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС

Дополнительные меры приняты для охраны Курской АЭС - Росгвардия

11:14 14.08.2024 (обновлено: 11:15 14.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС, в том числе от беспилотных атак противника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Дополнительные меры приняты для охраны Курской АЭС. Особое внимание уделяется противодействию вражеским БПЛА", - сказано в сообщении.
Кроме того, расчеты Росгвардии проводят разведку местности, следят за передвижением противника, выявляют скрытые опорные пункты ВСУ, корректируют огонь артиллерии и осуществляют дистанционное минирование позиций украинских боевиков.
В рамках обеспечения режима контртеррористической операции в приграничных регионах продолжается поиск и ликвидации ДРГ, осуществляется охрана правопорядка, усиленный контроль в сфере оборота оружия.
Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта, сообщали ранее в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Сейчас в Курской области введен режим ЧС из-за прорыва в курское приграничье украинских боевиков.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны.
Все об остановке в Курской области после нападения ВСУ читайте здесь.
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РоссияНовостиКурская областьОбстрелы Курской областиСитуация в Курской области после нападения ВСУРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)
 
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