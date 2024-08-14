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Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС

Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС

Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС, в том числе от беспилотных атак противника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T11:14

2024-08-14T11:14

2024-08-14T11:15

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ситуация в курской области после нападения всу

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС, в том числе от беспилотных атак противника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, расчеты Росгвардии проводят разведку местности, следят за передвижением противника, выявляют скрытые опорные пункты ВСУ, корректируют огонь артиллерии и осуществляют дистанционное минирование позиций украинских боевиков.В рамках обеспечения режима контртеррористической операции в приграничных регионах продолжается поиск и ликвидации ДРГ, осуществляется охрана правопорядка, усиленный контроль в сфере оборота оружия.Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта, сообщали ранее в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Сейчас в Курской области введен режим ЧС из-за прорыва в курское приграничье украинских боевиков.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). 12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны.Все об остановке в Курской области после нападения ВСУ читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Курскую область - данные МинобороныКурская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионеЗахват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)