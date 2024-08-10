https://crimea.ria.ru/20240810/kurskaya-aes-opublikovany-rezultaty-radiatsionnogo-monitoringa-v-regione-1139503346.html

Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе

Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе

Специалисты Федерального медико-биологического агентства России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, результаты РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T15:10

2024-08-10T15:10

2024-08-10T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, результаты исследований соответствуют нормам, заявили в субботу в агентстве.Выполнено более 100 исследований атмосферного воздуха по различным показателям, в том числе оксид углерода, аммиак, сероводород, хлор и другим. Результаты исследований не превышают нормы. Отбираются пробы питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, выполнено 30 исследований по физико-химическим свойствам воды – цвет, запах, жесткость, нитраты. Полученные результаты – в пределах гигиенических нормативов, констатируют в ФМБА.Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта, сообщали ранее в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Сейчас в Курской области введен режим ЧС из-за прорыва в курское приграничье украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейкВ Курскую область переброшена дополнительная военная техникаГлава Курчатова рассказал о напряженной обстановке в городе

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, новости, курская область, курская аэс, радиация, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), обстрелы курской области