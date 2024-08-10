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Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе
Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе
Специалисты Федерального медико-биологического агентства России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, результаты РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T15:10
2024-08-10T15:10
здоровье
новости
курская область
курская аэс
радиация
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, результаты исследований соответствуют нормам, заявили в субботу в агентстве.Выполнено более 100 исследований атмосферного воздуха по различным показателям, в том числе оксид углерода, аммиак, сероводород, хлор и другим. Результаты исследований не превышают нормы. Отбираются пробы питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, выполнено 30 исследований по физико-химическим свойствам воды – цвет, запах, жесткость, нитраты. Полученные результаты – в пределах гигиенических нормативов, констатируют в ФМБА.Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта, сообщали ранее в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Сейчас в Курской области введен режим ЧС из-за прорыва в курское приграничье украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейкВ Курскую область переброшена дополнительная военная техникаГлава Курчатова рассказал о напряженной обстановке в городе
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье, новости, курская область, курская аэс, радиация, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), обстрелы курской области
Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе

В районе Курской АЭС радиационный фон соответствует норме – ФМБА

15:10 10.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, результаты исследований соответствуют нормам, заявили в субботу в агентстве.

"Специалисты ФМБА России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области… Проведено более 60 измерений дозы гамма-излучения. Полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона", – сказано в сообщении.

Выполнено более 100 исследований атмосферного воздуха по различным показателям, в том числе оксид углерода, аммиак, сероводород, хлор и другим. Результаты исследований не превышают нормы. Отбираются пробы питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, выполнено 30 исследований по физико-химическим свойствам воды – цвет, запах, жесткость, нитраты. Полученные результаты – в пределах гигиенических нормативов, констатируют в ФМБА.
Меры безопасности на Курской атомной электростанции усилены в рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта, сообщали ранее в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Сейчас в Курской области введен режим ЧС из-за прорыва в курское приграничье украинских боевиков.
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