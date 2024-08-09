https://crimea.ria.ru/20240809/v-kurskuyu-oblast-perebroshena-dopolnitelnaya-voennaya-tekhnika-1139478285.html

В Курскую область переброшена дополнительная военная техника

В Курскую область переброшена дополнительная военная техника - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В Курскую область переброшена дополнительная военная техника

В Курскую область направлены вооружение и техника для наращивания сил, ведущих активные боевые действия с украинскими подразделениями в Суджанском районе. Об... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T14:14

2024-08-09T14:14

2024-08-09T14:27

курская область

обстрелы курской области

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Курскую область направлены вооружение и техника для наращивания сил, ведущих активные боевые действия с украинскими подразделениями в Суджанском районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Минобороны также опубликовало кадры выдвижения подразделений ВС РФ в Курской области.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Читайте также на РИА Новости Крым:На Курской АЭС усилены меры безопасностиГлава Курчатова рассказал о напряженной обстановке в городеОбстановка в Курской области признана ЧС федерального масштабаМобильную связь в Курской области сделали бесплатной на время ЧС

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости