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Ситуация в Курской области сейчас - последние данные Минобороны - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Ситуация в Курской области сейчас - последние данные Минобороны
Ситуация в Курской области сейчас - последние данные Минобороны - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Ситуация в Курской области сейчас - последние данные Минобороны
ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T11:47
2024-08-09T11:54
курская область
обстрелы курской области
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным Минобороны, живая сила и техника врага уничтожались в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак".Ударами авиации и ракетных войск поражены резервы противника на территории Сумской области.Общие потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, американаская гаубица М777, 155, польская САУ "Краб" и орудие Д-20.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область: ситуация на границе с Украиной 8 августаПод огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людейПравительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам
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Новости
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курская область, обстрелы курской области, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии
Ситуация в Курской области сейчас - последние данные Минобороны

В Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники - МО

11:47 09.08.2024 (обновлено: 11:54 09.08.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.

"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, живая сила и техника врага уничтожались в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак".
Ударами авиации и ракетных войск поражены резервы противника на территории Сумской области.
Общие потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, американаская гаубица М777, 155, польская САУ "Краб" и орудие Д-20.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники: 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в МО.

6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.
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Курская областьОбстрелы Курской областиМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиВооруженные силы России
 
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