https://crimea.ria.ru/20240809/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-seychas---dannye-minoborony-1139475606.html

Ситуация в Курской области сейчас - последние данные Минобороны

Ситуация в Курской области сейчас - последние данные Минобороны - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Ситуация в Курской области сейчас - последние данные Минобороны

ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T11:47

2024-08-09T11:47

2024-08-09T11:54

курская область

обстрелы курской области

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным Минобороны, живая сила и техника врага уничтожались в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе Мартыновки – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак".Ударами авиации и ракетных войск поражены резервы противника на территории Сумской области.Общие потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, американаская гаубица М777, 155, польская САУ "Краб" и орудие Д-20.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область: ситуация на границе с Украиной 8 августаПод огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людейПравительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии