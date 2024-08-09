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Обстановка в Курской области признана ЧС федерального масштаба
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального масштаба - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального масштаба
Обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T11:18
2024-08-09T11:18
2024-08-09T11:24
обстрелы курской области
курская область
режим чс
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России.С 7 августа на территории Курской области введен региональный режим ЧС после атаки ВСУ.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильную связь в Курской области сделали бесплатной на время ЧСЭвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – ПутинКурская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи
курская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, режим чс, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, безопасность
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального масштаба
МЧС России: обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера
11:18 09.08.2024 (обновлено: 11:24 09.08.2024)