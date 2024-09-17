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В порту Туапсе временно закроют движение судов - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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В порту Туапсе временно закроют движение судов
В порту Туапсе временно закроют движение судов - РИА Новости Крым, 17.09.2024
В порту Туапсе временно закроют движение судов
В порту Туапсе и на подходах к нему 17 сентября с 11:00 до 15:00 будет запрещено передвижение судов и маломерных плавательных средств. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T09:45
2024-09-17T09:45
туапсе
учения
краснодарский край
новости
безопасность
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В порту Туапсе и на подходах к нему 17 сентября с 11:00 до 15:00 будет запрещено передвижение судов и маломерных плавательных средств. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Власти просят жителей и гостей города соблюдать спокойствие.Учения с тренировочными стрельбами 17 сентября пройдут также в Феодосии. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. Кроме того, с 17 по19 сентября плановые учения будут проходить под Керчью.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"На севере Крыма будут стрелятьВ крымской степи проведут учебные стрельбы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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туапсе, учения, краснодарский край, новости, безопасность, черное море
В порту Туапсе временно закроют движение судов

На Кубани временно закроют морской порт Туапсе

09:45 17.09.2024
 
© Администрация муниципального образования Туапсинский районТуапсе
Туапсе
© Администрация муниципального образования Туапсинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В порту Туапсе и на подходах к нему 17 сентября с 11:00 до 15:00 будет запрещено передвижение судов и маломерных плавательных средств. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.
"С 11:00 до 15:00 17 сентября в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города соблюдать спокойствие.
Учения с тренировочными стрельбами 17 сентября пройдут также в Феодосии. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. Кроме того, с 17 по19 сентября плановые учения будут проходить под Керчью.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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ТуапсеУченияКраснодарский крайНовостиБезопасностьЧерное море
 
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