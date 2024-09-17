https://crimea.ria.ru/20240917/v-portu-tuapse-vremenno-zakroyut-dvizhenie-sudov-1140393339.html

В порту Туапсе временно закроют движение судов

В порту Туапсе временно закроют движение судов - РИА Новости Крым, 17.09.2024

В порту Туапсе временно закроют движение судов

В порту Туапсе и на подходах к нему 17 сентября с 11:00 до 15:00 будет запрещено передвижение судов и маломерных плавательных средств. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T09:45

2024-09-17T09:45

2024-09-17T09:45

туапсе

учения

краснодарский край

новости

безопасность

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В порту Туапсе и на подходах к нему 17 сентября с 11:00 до 15:00 будет запрещено передвижение судов и маломерных плавательных средств. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Власти просят жителей и гостей города соблюдать спокойствие.Учения с тренировочными стрельбами 17 сентября пройдут также в Феодосии. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. Кроме того, с 17 по19 сентября плановые учения будут проходить под Керчью.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"На севере Крыма будут стрелятьВ крымской степи проведут учебные стрельбы

туапсе

краснодарский край

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, учения, краснодарский край, новости, безопасность, черное море