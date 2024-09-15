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В крымской степи проведут учебные стрельбы - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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В крымской степи проведут учебные стрельбы
В крымской степи проведут учебные стрельбы - РИА Новости Крым, 15.09.2024
В крымской степи проведут учебные стрельбы
В Красноперекопском районе Крыма 16 сентября будут проводиться учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает глава администрации района Сергей РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T18:10
2024-09-15T18:11
сергей биданец
красноперекопский район
новости крыма
крым
стрельба
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма 16 сентября будут проводиться учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает глава администрации района Сергей Биданец.Ранее в порту Тамань проводили учения всех служб, задействованных в работах по ликвидации нефтяного пятна. По легенде учений, произошло максимально возможное разлитие нефти, которое ликвидировали спасатели "Морспасслужбы" совместно с филиалом ФГБУ "АМП Черного моря".Учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей биданец, красноперекопский район, новости крыма, крым, стрельба, учения, безопасность республики крым и севастополя
В крымской степи проведут учебные стрельбы

В степном Крыму в течение дня в понедельник будут проводить учебные стрельбы

18:10 15.09.2024 (обновлено: 18:11 15.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма 16 сентября будут проводиться учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает глава администрации района Сергей Биданец.

"16 сентября (в дневное и ночное время) в селе Рисовое и близлежащих населенных пунктах, возможно, будут слышны громкие звуки. Просим соблюдать спокойствие – будут проводиться учебные стрельбы", – написал он.

Ранее в порту Тамань проводили учения всех служб, задействованных в работах по ликвидации нефтяного пятна. По легенде учений, произошло максимально возможное разлитие нефти, которое ликвидировали спасатели "Морспасслужбы" совместно с филиалом ФГБУ "АМП Черного моря".
Учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сергей БиданецКрасноперекопский районНовости КрымаКрымСтрельбаУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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