https://crimea.ria.ru/20240915/v-krymskoy-stepi-provedut-uchebnye-strelby--budet-gromko-1140356033.html
В крымской степи проведут учебные стрельбы
В крымской степи проведут учебные стрельбы - РИА Новости Крым, 15.09.2024
В крымской степи проведут учебные стрельбы
В Красноперекопском районе Крыма 16 сентября будут проводиться учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает глава администрации района Сергей РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T18:10
2024-09-15T18:10
2024-09-15T18:11
сергей биданец
красноперекопский район
новости крыма
крым
стрельба
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131379088_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d5d6c78389ce83f87a0d4bdefe7f778.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма 16 сентября будут проводиться учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает глава администрации района Сергей Биданец.Ранее в порту Тамань проводили учения всех служб, задействованных в работах по ликвидации нефтяного пятна. По легенде учений, произошло максимально возможное разлитие нефти, которое ликвидировали спасатели "Морспасслужбы" совместно с филиалом ФГБУ "АМП Черного моря".Учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240912/chernomorskiy-flot-uchastvuet-v-ucheniyakh-okean-2024-1140298208.html
красноперекопский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131379088_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_31f371871882dc12993b8eec8cddf6cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей биданец, красноперекопский район, новости крыма, крым, стрельба, учения, безопасность республики крым и севастополя
В крымской степи проведут учебные стрельбы
В степном Крыму в течение дня в понедельник будут проводить учебные стрельбы
18:10 15.09.2024 (обновлено: 18:11 15.09.2024)