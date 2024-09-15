https://crimea.ria.ru/20240915/v-krymskoy-stepi-provedut-uchebnye-strelby--budet-gromko-1140356033.html

В крымской степи проведут учебные стрельбы

В крымской степи проведут учебные стрельбы - РИА Новости Крым, 15.09.2024

В крымской степи проведут учебные стрельбы

В Красноперекопском районе Крыма 16 сентября будут проводиться учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает глава администрации района Сергей РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T18:10

2024-09-15T18:10

2024-09-15T18:11

сергей биданец

красноперекопский район

новости крыма

крым

стрельба

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма 16 сентября будут проводиться учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает глава администрации района Сергей Биданец.Ранее в порту Тамань проводили учения всех служб, задействованных в работах по ликвидации нефтяного пятна. По легенде учений, произошло максимально возможное разлитие нефти, которое ликвидировали спасатели "Морспасслужбы" совместно с филиалом ФГБУ "АМП Черного моря".Учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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красноперекопский район

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей биданец, красноперекопский район, новости крыма, крым, стрельба, учения, безопасность республики крым и севастополя