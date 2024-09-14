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В порту Тамань проводили ликвидацию разливов нефти - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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В порту Тамань проводили ликвидацию разливов нефти
В порту Тамань проводили ликвидацию разливов нефти - РИА Новости Крым, 14.09.2024
В порту Тамань проводили ликвидацию разливов нефти
В порту Тамань служащие Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы" учились ликвидировать разливы нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T07:43
2024-09-14T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В порту Тамань служащие Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы" учились ликвидировать разливы нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает Telegram-канал "Морспасслужбы".Учения проводились совместно с филиалом ФГБУ "АМП Черного моря" в морском порту Тамань. В маневрах принимали участие судно аварийного реагирования "Григорий Каштаков" и катер-бонопоставщик "Силегз".От Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" в учениях были задействованы дежурно-диспетчерская служба Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы", группа аттестованных спасателей, судно аварийного реагирования НМС "Григорий Каштаков" и КБ "Силегз", перечислили в ведомстве.Ранее в Краснодарском крае при падении обломков украинского беспилотника пострадала инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Туапсинский НПЗ составляет единый производственный комплекс с морским терминалом, расположенным в порту. Специалисты ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров.
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учения, новости, тамань, краснодарский край, морспасслужба, нефть, экология, черное море
В порту Тамань проводили ликвидацию разливов нефти

В порту Тамань спасатели провели учения по устранению последствий разлива нефти

07:43 14.09.2024
 
© МорспасслужбаВ порту Тамань спасатели Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" провели учения
В порту Тамань спасатели Азово-Черноморского филиала ФГБУ Морспасслужба провели учения
© Морспасслужба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В порту Тамань служащие Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы" учились ликвидировать разливы нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает Telegram-канал "Морспасслужбы".

"В порту Тамань спасатели провели учения по предупреждению и ликвидации разливов нефти при максимально возможном прогнозируемом разливе. В ходе учения отработан порядок действий при возникновении аварийной ситуации, разворачивание и работу оборудования для ликвидации разливов нефти", – говорится в сообщении.

Учения проводились совместно с филиалом ФГБУ "АМП Черного моря" в морском порту Тамань. В маневрах принимали участие судно аварийного реагирования "Григорий Каштаков" и катер-бонопоставщик "Силегз".
От Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" в учениях были задействованы дежурно-диспетчерская служба Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы", группа аттестованных спасателей, судно аварийного реагирования НМС "Григорий Каштаков" и КБ "Силегз", перечислили в ведомстве.
Ранее в Краснодарском крае при падении обломков украинского беспилотника пострадала инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Туапсинский НПЗ составляет единый производственный комплекс с морским терминалом, расположенным в порту. Специалисты ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров.
 
УченияНовостиТаманьКраснодарский крайМорспасслужбаНефтьЭкологияЧерное море
 
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