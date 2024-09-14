https://crimea.ria.ru/20240914/v-portu-taman-provodili-likvidatsiyu-razlivov-nefti-1140335313.html

В порту Тамань проводили ликвидацию разливов нефти

В порту Тамань проводили ликвидацию разливов нефти - РИА Новости Крым, 14.09.2024

В порту Тамань проводили ликвидацию разливов нефти

В порту Тамань служащие Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы" учились ликвидировать разливы нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T07:43

2024-09-14T07:43

2024-09-14T07:43

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тамань

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морспасслужба

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экология

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В порту Тамань служащие Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы" учились ликвидировать разливы нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает Telegram-канал "Морспасслужбы".Учения проводились совместно с филиалом ФГБУ "АМП Черного моря" в морском порту Тамань. В маневрах принимали участие судно аварийного реагирования "Григорий Каштаков" и катер-бонопоставщик "Силегз".От Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" в учениях были задействованы дежурно-диспетчерская служба Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы", группа аттестованных спасателей, судно аварийного реагирования НМС "Григорий Каштаков" и КБ "Силегз", перечислили в ведомстве.Ранее в Краснодарском крае при падении обломков украинского беспилотника пострадала инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Туапсинский НПЗ составляет единый производственный комплекс с морским терминалом, расположенным в порту. Специалисты ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров.

тамань

краснодарский край

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, новости, тамань, краснодарский край, морспасслужба, нефть, экология, черное море