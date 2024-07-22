На нефтезаводе в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛА
Инфраструктура нефтезавода на Кубани пострадала в результате атаки украинского дрона
07:51 22.07.2024 (обновлено: 08:10 22.07.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Рано утром 22 июля киевский режим предпринял еще одну попытку атаковать с помощью БПЛА гражданскую инфраструктуру Туапсе. По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков беспилотника была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров. На месте работают 91 человек и 31 единица техники. На данный момент спасатели локализовали пожар и ликвидировали открытое горение.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко утром в понедельник сообщил, что минувшей ночью средства ПВО сбили в районе Туапсе восемь украинских беспилотников.
Всего за ночь российские регионы атаковали 75 вражеских беспилотников, в том числе 47 сбили над Ростовской областью, 17 - над Черным и Азовским морями.
На Кубани, как и во всех граничащих с Украиной регионах, действует желтый (повышенный) уровень опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории края, используя для этого беспилотники, в том числе морские.
5 июля украинские боевики атаковали город при помощи беспилотников, в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.
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