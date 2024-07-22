https://crimea.ria.ru/20240722/na-neftezavode-v-tuapse-vspykhnul-pozhar-iz-za-ataki-ukrainskogo-bpla-1139035193.html

На нефтезаводе в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛА

На нефтезаводе в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛА - РИА Новости Крым, 22.07.2024

На нефтезаводе в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛА

Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника, сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T07:51

2024-07-22T07:51

2024-07-22T08:10

туапсе

краснодарский край

нпз

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника, сообщает оперштаб Краснодарского края.Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров. На месте работают 91 человек и 31 единица техники. На данный момент спасатели локализовали пожар и ликвидировали открытое горение.По предварительной информации, пострадавших нет.Глава Туапсинского района Сергей Бойко утром в понедельник сообщил, что минувшей ночью средства ПВО сбили в районе Туапсе восемь украинских беспилотников.Всего за ночь российские регионы атаковали 75 вражеских беспилотников, в том числе 47 сбили над Ростовской областью, 17 - над Черным и Азовским морями.На Кубани, как и во всех граничащих с Украиной регионах, действует желтый (повышенный) уровень опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории края, используя для этого беспилотники, в том числе морские.5 июля украинские боевики атаковали город при помощи беспилотников, в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроныРезервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS

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краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, краснодарский край, нпз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости