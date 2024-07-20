https://crimea.ria.ru/20240720/strelba-iz-arty--v-novorossiyske-voennye-uchatsya-unichtozhat-drony-1139008686.html
Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны
Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны
Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы 22 июля будут проводить учения по отражению атак бэзэкипажных катеров и дронов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T13:37
2024-07-20T13:37
2024-07-20T13:37
новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
краснодарский край
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1b/1137622460_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_37a25a7c49b66c216a02b9e667733473.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы 22 июля будут проводить учения по отражению атак бэзэкипажных катеров и дронов. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Отмечается, что тренировки в акватории морского порта в понедельник пройдут дважды – с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.Учения в Новороссийске, как и в Севастополе, проводятся регулярно. Тренировки по уничтожению диверсантов со стрельбами и гранатометанием проводились в Севастополе 20 июля. Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегия морской безопасности – сможет ли Киев реализовать новый план
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1b/1137622460_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_4b999522dad9982090be85f5bccc3d79.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, краснодарский край, новости
Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны
В Новороссийске 22 июля военные будут учиться отражать атаку дронов и безэкипажных катеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы 22 июля будут проводить учения по отражению атак бэзэкипажных катеров и дронов. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.
Отмечается, что тренировки в акватории морского порта в понедельник пройдут дважды – с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.
"В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - уточнили власти.
Учения в Новороссийске, как и в Севастополе, проводятся регулярно. Тренировки по уничтожению диверсантов со стрельбами и гранатометанием проводились в Севастополе
20 июля.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Читайте также на РИА Новости Крым: