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Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны
Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны
Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы 22 июля будут проводить учения по отражению атак бэзэкипажных катеров и дронов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T13:37
2024-07-20T13:37
новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы 22 июля будут проводить учения по отражению атак бэзэкипажных катеров и дронов. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Отмечается, что тренировки в акватории морского порта в понедельник пройдут дважды – с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.Учения в Новороссийске, как и в Севастополе, проводятся регулярно. Тренировки по уничтожению диверсантов со стрельбами и гранатометанием проводились в Севастополе 20 июля. Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегия морской безопасности – сможет ли Киев реализовать новый план
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, краснодарский край, новости
Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны

В Новороссийске 22 июля военные будут учиться отражать атаку дронов и безэкипажных катеров

13:37 20.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртиллерист ВС России
Артиллерист ВС России - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы 22 июля будут проводить учения по отражению атак бэзэкипажных катеров и дронов. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.
Отмечается, что тренировки в акватории морского порта в понедельник пройдут дважды – с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

"В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - уточнили власти.

Учения в Новороссийске, как и в Севастополе, проводятся регулярно. Тренировки по уничтожению диверсантов со стрельбами и гранатометанием проводились в Севастополе 20 июля.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
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НовороссийскУченияАрмия и флотБезопасностьКраснодарский крайНовости
 
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