https://crimea.ria.ru/20240720/strelba-iz-arty--v-novorossiyske-voennye-uchatsya-unichtozhat-drony-1139008686.html

Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны

Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны

Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы 22 июля будут проводить учения по отражению атак бэзэкипажных катеров и дронов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T13:37

2024-07-20T13:37

2024-07-20T13:37

новороссийск

учения

армия и флот

безопасность

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы 22 июля будут проводить учения по отражению атак бэзэкипажных катеров и дронов. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.Отмечается, что тренировки в акватории морского порта в понедельник пройдут дважды – с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.Учения в Новороссийске, как и в Севастополе, проводятся регулярно. Тренировки по уничтожению диверсантов со стрельбами и гранатометанием проводились в Севастополе 20 июля. Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегия морской безопасности – сможет ли Киев реализовать новый план

новороссийск

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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, краснодарский край, новости