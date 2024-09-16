Напавший на детей в Челябинске школьник задержан
Дела о халатности и организации убийства возбуждены после нападения в школе Челябинска
10:39 16.09.2024 (обновлено: 10:42 16.09.2024)
© Прокуратура Челябинской областиНа месте нападения школьника на детей в школе Челябинска
© Прокуратура Челябинской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Два уголовных дела об организации убийства и о халатности возбуждены по факту нападения ученика на детей в школе Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по области.
Утром 16 сентября в школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как минимум один человек пострадал.
"По предварительным данным, 16 сентября 2024 года в утреннее время 13-летний ученик одной из школ города Челябинска причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства, причины и условия случившегося, добавили в ведомстве.
В полиции Челябинска сообщили, что нападавшего ученика задержали.
"В дежурную часть районного отдела полиции в 9:20 поступило сообщение, что ученик школы 2011 года рождения причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика", - сказано в сообщении.
Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского Главка, добавили в ведомстве.
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