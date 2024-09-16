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Напавший на детей в Челябинске школьник задержан - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Напавший на детей в Челябинске школьник задержан
Напавший на детей в Челябинске школьник задержан - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Напавший на детей в Челябинске школьник задержан
Два уголовных дела об организации убийства и о халатности возбуждены по факту нападения ученика на детей в школе Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T10:39
2024-09-16T10:42
челябинск
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
нападение на школу в челябинске
уголовный кодекс
школа
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Два уголовных дела об организации убийства и о халатности возбуждены по факту нападения ученика на детей в школе Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по области.Утром 16 сентября в школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как минимум один человек пострадал.В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства, причины и условия случившегося, добавили в ведомстве.В полиции Челябинска сообщили, что нападавшего ученика задержали.Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского Главка, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученикаПодросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены
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РИА Новости Крым
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челябинск, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), нападение на школу в челябинске, уголовный кодекс, школа, новости, россия
Напавший на детей в Челябинске школьник задержан

Дела о халатности и организации убийства возбуждены после нападения в школе Челябинска

10:39 16.09.2024 (обновлено: 10:42 16.09.2024)
 
© Прокуратура Челябинской областиНа месте нападения школьника на детей в школе Челябинска
На месте нападения школьника на детей в школе Челябинска
© Прокуратура Челябинской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Два уголовных дела об организации убийства и о халатности возбуждены по факту нападения ученика на детей в школе Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по области.
Утром 16 сентября в школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как минимум один человек пострадал.
"По предварительным данным, 16 сентября 2024 года в утреннее время 13-летний ученик одной из школ города Челябинска причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства, причины и условия случившегося, добавили в ведомстве.
В полиции Челябинска сообщили, что нападавшего ученика задержали.
"В дежурную часть районного отдела полиции в 9:20 поступило сообщение, что ученик школы 2011 года рождения причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика", - сказано в сообщении.
Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского Главка, добавили в ведомстве.
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ЧелябинскПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Нападение на школу в ЧелябинскеУголовный кодексШколаНовостиРоссия
 
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