https://crimea.ria.ru/20240916/napavshiy-na-detey-v-chelyabinske-shkolnik-zaderzhan--vozbuzhdeno-dva-dela-1140370936.html

Напавший на детей в Челябинске школьник задержан

Напавший на детей в Челябинске школьник задержан - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Напавший на детей в Челябинске школьник задержан

Два уголовных дела об организации убийства и о халатности возбуждены по факту нападения ученика на детей в школе Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T10:39

2024-09-16T10:39

2024-09-16T10:42

челябинск

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

нападение на школу в челябинске

уголовный кодекс

школа

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Два уголовных дела об организации убийства и о халатности возбуждены по факту нападения ученика на детей в школе Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по области.Утром 16 сентября в школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как минимум один человек пострадал.В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства, причины и условия случившегося, добавили в ведомстве.В полиции Челябинска сообщили, что нападавшего ученика задержали.Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского Главка, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученикаПодросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены

челябинск

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), нападение на школу в челябинске, уголовный кодекс, школа, новости, россия