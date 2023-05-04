https://crimea.ria.ru/20230504/v-shkole-v-belgrade-devushka-podrostok-napala-s-nozhom-na-uchitelya-i-uchenika-1128541294.html

В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученика

В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученика - РИА Новости Крым, 04.05.2023

В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученика

В Белграде второй раз за два дня произошло нападение в школе. В четверг несовершеннолетняя бывшая ученица школы "Руджер Бошкович" пришла в учреждение с кухонным РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T18:43

2023-05-04T18:43

2023-05-04T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Белграде второй раз за два дня произошло нападение в школе. В четверг несовершеннолетняя бывшая ученица школы "Руджер Бошкович" пришла в учреждение с кухонным ножом и ранила учительницу и ученика. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что нападавшей 15 лет. Она бросилась с ножом на ученика и на учительницу, которая попыталась защитить мальчика. У пострадавших легкие травмы.На данный момент нападавшая задержана.Однако это не первый случай за день. По данным РИА Новости, в четверг в двух школах Белграда и Обреноваца несколько учеников попытались повторить трагические события среды. В школе "Десанка Максимович" у ученика изъят "список жертв", в Обреноваце - пластиковый игрушечный пистолет, в пригородном белградском поселке Калуджерица несовершеннолетний школьник без оружия имитировал поведение нападавшего.В среду в Белграде задержан ученик седьмого класса. Он открыл стрельбу в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, в результате убиты восемь детей и охранник. С ранениями в больницу доставлены шестеро детей и учитель. По данным президента Сербии Александара Вучича, мальчик выстрелил из пистолета 56 раз. Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срокСемиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвыЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено

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происшествия, сербия, новости, в мире, общество, дети