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В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученика - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученика
В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученика - РИА Новости Крым, 04.05.2023
В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученика
В Белграде второй раз за два дня произошло нападение в школе. В четверг несовершеннолетняя бывшая ученица школы "Руджер Бошкович" пришла в учреждение с кухонным РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T18:43
2023-05-04T18:44
происшествия
сербия
новости
в мире
общество
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Белграде второй раз за два дня произошло нападение в школе. В четверг несовершеннолетняя бывшая ученица школы "Руджер Бошкович" пришла в учреждение с кухонным ножом и ранила учительницу и ученика. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что нападавшей 15 лет. Она бросилась с ножом на ученика и на учительницу, которая попыталась защитить мальчика. У пострадавших легкие травмы.На данный момент нападавшая задержана.Однако это не первый случай за день. По данным РИА Новости, в четверг в двух школах Белграда и Обреноваца несколько учеников попытались повторить трагические события среды. В школе "Десанка Максимович" у ученика изъят "список жертв", в Обреноваце - пластиковый игрушечный пистолет, в пригородном белградском поселке Калуджерица несовершеннолетний школьник без оружия имитировал поведение нападавшего.В среду в Белграде задержан ученик седьмого класса. Он открыл стрельбу в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, в результате убиты восемь детей и охранник. С ранениями в больницу доставлены шестеро детей и учитель. По данным президента Сербии Александара Вучича, мальчик выстрелил из пистолета 56 раз. Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срокСемиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвыЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
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происшествия, сербия, новости, в мире, общество, дети
В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученика

СМИ: в Белграде несовершеннолетняя ранила ножом ученика гимназии и учителя

18:43 04.05.2023 (обновлено: 18:44 04.05.2023)
 
© РИА Новости . Олег Иванов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улицах Белграда
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Олег Иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Белграде второй раз за два дня произошло нападение в школе. В четверг несовершеннолетняя бывшая ученица школы "Руджер Бошкович" пришла в учреждение с кухонным ножом и ранила учительницу и ученика. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что нападавшей 15 лет. Она бросилась с ножом на ученика и на учительницу, которая попыталась защитить мальчика. У пострадавших легкие травмы.
"Подвергшиеся нападению не получили тяжелые ранения. Девочка принесла кухонный нож, она бывшая ученица, которая по собственному желанию исключена из школы. На месте происшествия работает полиция", - цитирует агентство портал Blic.
На данный момент нападавшая задержана.
Оружие - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
13 апреля, 15:15
В Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школы
Однако это не первый случай за день. По данным РИА Новости, в четверг в двух школах Белграда и Обреноваца несколько учеников попытались повторить трагические события среды. В школе "Десанка Максимович" у ученика изъят "список жертв", в Обреноваце - пластиковый игрушечный пистолет, в пригородном белградском поселке Калуджерица несовершеннолетний школьник без оружия имитировал поведение нападавшего.
В среду в Белграде задержан ученик седьмого класса. Он открыл стрельбу в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, в результате убиты восемь детей и охранник. С ранениями в больницу доставлены шестеро детей и учитель. По данным президента Сербии Александара Вучича, мальчик выстрелил из пистолета 56 раз.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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