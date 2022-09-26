ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВ Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в одной из школ Ижевска ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Сайт РИА Новости Крым публикует хронологическую справку по подобным случаям в российских школах, техникумах, колледжах и вузах за последние шесть лет, где погибли или пострадали люди.
2022 год
26 сентября, школа № 88 города Ижевска. Трагедия произошла утром в понедельник. Выпускник этой школы – Артем Казанцев 1988 года рождения – открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. Жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 21 ребенок и двое взрослых. Подозреваемый состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения и, предположительно, придерживался нацистской идеологии.
2021 год
Утром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национально-исследовательском университете. Погибли шесть человек, 28 получили огнестрельные ранения. Открывший стрельбу студент оказал сопротивление при задержании и был ранен.
20 сентября 2021, 10:50Восемь человек погибли при стрельбе в Пермском университете - обновлено
11 мая, Казанская школа-гимназия №175. 19-летний Ильназ Галявиев, который накануне в социальных сетях объявил себя "богом на земле", вооружился турецким ружьем Hatsan Escort и устроил кровавую бойню.
Застрелил двух учительниц и семерых восьмиклассников. Ранения получили более 20 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападавший задержан, он находится под стражей.
12 мая 2021, 19:32Трагедия в Казани и влияние сети: как остановить стрельбу в школахДиректор "Лиги безопасного интернета", член ОП РФ Екатерина Мизулина рассказала РИА Новости Крым, какие первоочередные меры нужны, чтобы ограничить влияние деструктивного и опасного контента на молодежь и снизить риски повторения трагедий в Керчи и Казани.
2020 год
12 марта. Город Свободный Амурской области. Старшеклассник принес в местную школу пневматическое оружие и открыл стрельбу, в результате чего пострадали двое учащихся 6 и 8 классов.
27 ноября. Столица Кабардино-Балкарии, город Нальчик. Лицей №2. Между родственниками восьмиклассника и преподавателем учебного заведения произошел конфликт, который перерос в потасовку. Учитель покинул здание и вернулся с травматическим пистолетом.
В результате двух выстрелов, произведенных в воздух, пострадал сам стрелявший и один из его оппонентов. При этом в больницу попал только учитель, который еще до начала стрельбы получил многочисленные травмы.
17 мая 2021, 13:25После Казани: детские лагеря в России будут защищать по-новомуПосле трагедии в Казани правительство России утвердило новые антитеррористическое требования для детских лагерей. Их разделят на четыре категории, в зависимости от количества детей, а также от уровня безопасности в регионе.
2019 год
Красноярский край, поселок Абалаково. 25 января один из учащихся местной школы устроил во дворе учебного заведения стрельбу из охотничьего ружья. По данным правоохранителей, ребенок поступил так после ссоры с другими ребятами.
Нападавший стрелял в воздух и никто не пострадал.
12 апреля в Энгельсе под Саратовом 13-летний школьник выстрелил из пневматики в ученицу старших классов и попал девушке в челюсть. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, но задеты оказались только мягкие ткани.
В октябре того же года в одной из московских школ трагедии удалось избежать только благодаря правильным действиям учительницы, которая изолировала восьмиклассника, устроившего стрельбу из травматического оружия прямо в школьном здании. Педагог вызвала полицию, как выяснилось в последствии, пневматический пистолет принадлежал отцу незадачливого стрелка.
2018 год
В марте 2018-го на Урале 13-летняя ученица шадринской школы №15 совершила несколько выстрелов из пневматического оружия, которое в школу принесла ее двоюродная сестра. Обошлось без жертв, однако семеро одноклассников стрелявшей девочки все же получили травмы в виде синяков и ссадин.
Никто из них в госпитализации не нуждался, поэтому учебное заведение продолжило работу в штатном режиме.
18 октября 2018, 16:04Покупка патронов керченским стрелком попала на видео
Спустя семь месяцев настоящая трагедия произошла в Керчи в местном политехе 17 октября 2018 года студент Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате трагедии погиб 21 человек — 15 студентов и шесть сотрудников учебного заведения. Позже скончалась еще одна женщина.
Росляков покончил с собой: его тело нашли в помещении колледжа с огнестрельным ранением. Более 50 человек получили ранения.
Многих из них в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждения на материке, в том числе московские клиники, включая НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье с формулировкой "Террористический акт", однако вскоре переквалифицировал его на другую статью - "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".
12 марта 2021, 20:04Жаворонки улетают ввысь: каким будет памятник жертвам трагедии в КерчиВ Керчи представили эскиз памятника жертвам трагедии, случившейся в политехническом колледже в октябре 2018 года. Корреспонденты РИА Новости Крым связались с автором, поинтересовались мнением родителей погибших студентов о проекте и выяснили в керченской администрации, когда этот проект может быть воплощен в жизнь.
2017 год
Этот год оказался особенно богат на школьные ЧП. Первое произошло 11 февраля в нижнекамской школе (Татарстан), когда 14-летний юноша прямо во время урока выстрелил в глаз однокласснику. Несмотря на усилия медиков, через пять дней после происшествия пострадавший ребенок скончался.
Пистолет в школу принес другой мальчик, который зарядил оружие и передал своему товарищу, но не сказал, что оно заряжено.
12 мая выстрелы прогремели во дворе усинской школы №2 (Республика Коми). Один из учеников открыл стрельбу из пневматического пистолета по двум подросткам. В результате 17-летняя девушка получила ранение.
В отношении подростка возбудили дело по статье с формулировкой "Хулиганство" и вынесли приговор в виде 1,5 лет лишения свободы, а директору школы объявили выговор.
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Спустя пять месяцев громкое ЧП произошло в ивантеевской школе №1 (Московская область). 5 сентября девятиклассник пришел в школу с целым арсеналом: он взорвал в учебном заведении взрывпакеты, выстрели в учительницу из пневматического пистолета и ударил ее топором. Спасаясь бегством, несколько школьников выпрыгнули из окна и получили травмы разной степени тяжести. Все остались живы, в том числе учительница.
В отношении подростка возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям. Он оказался полностью вменяем и получил наказание в виде 7 лет и 3 месяцев в воспитательной колонии.