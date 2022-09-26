Рейтинг@Mail.ru
ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220926/Skolko-ChP-so-strelboy-proizoshlo-v-shkolakh-Rossii-za-pyatiletku-1119569914.html
ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено - РИА Новости Крым, 26.09.2022
ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
В понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в одной из школ Ижевска ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Сайт РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T20:13
2022-09-26T19:49
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/57/1115435728_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_ff41039456693667d1114da7407cfbc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в одной из школ Ижевска ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Сайт РИА Новости Крым публикует хронологическую справку по подобным случаям в российских школах, техникумах, колледжах и вузах за последние шесть лет, где погибли или пострадали люди.2022 год26 сентября, школа № 88 города Ижевска. Трагедия произошла утром в понедельник. Выпускник этой школы – Артем Казанцев 1988 года рождения – открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. Жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 21 ребенок и двое взрослых. Подозреваемый состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения и, предположительно, придерживался нацистской идеологии.2021 годУтром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национально-исследовательском университете. Погибли шесть человек, 28 получили огнестрельные ранения. Открывший стрельбу студент оказал сопротивление при задержании и был ранен. 14 октября стало известно, что следствие предъявило обвинение и ходатайствует в суде о его аресте и он полностью признал вину.11 мая, Казанская школа-гимназия №175. 19-летний Ильназ Галявиев, который накануне в социальных сетях объявил себя "богом на земле", вооружился турецким ружьем Hatsan Escort и устроил кровавую бойню.Застрелил двух учительниц и семерых восьмиклассников. Ранения получили более 20 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападавший задержан, он находится под стражей.2020 год12 марта. Город Свободный Амурской области. Старшеклассник принес в местную школу пневматическое оружие и открыл стрельбу, в результате чего пострадали двое учащихся 6 и 8 классов.27 ноября. Столица Кабардино-Балкарии, город Нальчик. Лицей №2. Между родственниками восьмиклассника и преподавателем учебного заведения произошел конфликт, который перерос в потасовку. Учитель покинул здание и вернулся с травматическим пистолетом. В результате двух выстрелов, произведенных в воздух, пострадал сам стрелявший и один из его оппонентов. При этом в больницу попал только учитель, который еще до начала стрельбы получил многочисленные травмы.2019 годКрасноярский край, поселок Абалаково. 25 января один из учащихся местной школы устроил во дворе учебного заведения стрельбу из охотничьего ружья. По данным правоохранителей, ребенок поступил так после ссоры с другими ребятами. Нападавший стрелял в воздух и никто не пострадал. 12 апреля в Энгельсе под Саратовом 13-летний школьник выстрелил из пневматики в ученицу старших классов и попал девушке в челюсть. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, но задеты оказались только мягкие ткани.В октябре того же года в одной из московских школ трагедии удалось избежать только благодаря правильным действиям учительницы, которая изолировала восьмиклассника, устроившего стрельбу из травматического оружия прямо в школьном здании. Педагог вызвала полицию, как выяснилось в последствии, пневматический пистолет принадлежал отцу незадачливого стрелка.2018 годВ марте 2018-го на Урале 13-летняя ученица шадринской школы №15 совершила несколько выстрелов из пневматического оружия, которое в школу принесла ее двоюродная сестра. Обошлось без жертв, однако семеро одноклассников стрелявшей девочки все же получили травмы в виде синяков и ссадин.Никто из них в госпитализации не нуждался, поэтому учебное заведение продолжило работу в штатном режиме.Спустя семь месяцев настоящая трагедия произошла в Керчи в местном политехе 17 октября 2018 года студент Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате трагедии погиб 21 человек — 15 студентов и шесть сотрудников учебного заведения. Позже скончалась еще одна женщина. Росляков покончил с собой: его тело нашли в помещении колледжа с огнестрельным ранением. Более 50 человек получили ранения.Многих из них в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждения на материке, в том числе московские клиники, включая НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье с формулировкой "Террористический акт", однако вскоре переквалифицировал его на другую статью - "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".2017 годЭтот год оказался особенно богат на школьные ЧП. Первое произошло 11 февраля в нижнекамской школе (Татарстан), когда 14-летний юноша прямо во время урока выстрелил в глаз однокласснику. Несмотря на усилия медиков, через пять дней после происшествия пострадавший ребенок скончался. Пистолет в школу принес другой мальчик, который зарядил оружие и передал своему товарищу, но не сказал, что оно заряжено.12 мая выстрелы прогремели во дворе усинской школы №2 (Республика Коми). Один из учеников открыл стрельбу из пневматического пистолета по двум подросткам. В результате 17-летняя девушка получила ранение. В отношении подростка возбудили дело по статье с формулировкой "Хулиганство" и вынесли приговор в виде 1,5 лет лишения свободы, а директору школы объявили выговор.Спустя пять месяцев громкое ЧП произошло в ивантеевской школе №1 (Московская область). 5 сентября девятиклассник пришел в школу с целым арсеналом: он взорвал в учебном заведении взрывпакеты, выстрели в учительницу из пневматического пистолета и ударил ее топором. Спасаясь бегством, несколько школьников выпрыгнули из окна и получили травмы разной степени тяжести. Все остались живы, в том числе учительница. В отношении подростка возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям. Он оказался полностью вменяем и получил наказание в виде 7 лет и 3 месяцев в воспитательной колонии.
https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-pri-strelbe-v-shkole-13-pogibshikh-obyavlen-traur-1124626553.html
https://crimea.ria.ru/20210920/pyat-chelovek-pogibli-i-shest-raneny-pri-strelbe-v-permskom-universitete-1120919690.html
https://crimea.ria.ru/20210512/Tragediya-v-Kazani-i-vliyanie-Seti-kak-ostanovit-strelbu-v-shkolakh-1119574012.html
https://crimea.ria.ru/20210517/Posle-Kazani-detskie-lagerya-v-Rossii-budut-zaschischat-po-novomu-1119586259.html
https://crimea.ria.ru/20181018/1115414130.html
https://crimea.ria.ru/20210312/Zhavoronki-uletayut-vvys-kakim-budet-pamyatnik-zhertvam-tragedii-v-Kerchi-1119350381.html
https://crimea.ria.ru/20201017/Kak-zhivet-Kerchenskiy-politekh-spustya-dva-goda-posle-tragedii-1118841012.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/57/1115435728_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_fae53379933efa3eeb8dacf5808b09a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости

ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено

20:13 26.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВ Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи
В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в одной из школ Ижевска ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Сайт РИА Новости Крым публикует хронологическую справку по подобным случаям в российских школах, техникумах, колледжах и вузах за последние шесть лет, где погибли или пострадали люди.

2022 год

26 сентября, школа № 88 города Ижевска. Трагедия произошла утром в понедельник. Выпускник этой школы – Артем Казанцев 1988 года рождения – открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. Жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 21 ребенок и двое взрослых. Подозреваемый состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения и, предположительно, придерживался нацистской идеологии.
Стрельба в школе Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
13:46
Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур

2021 год

Утром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национально-исследовательском университете. Погибли шесть человек, 28 получили огнестрельные ранения. Открывший стрельбу студент оказал сопротивление при задержании и был ранен.
14 октября стало известно, что следствие предъявило обвинение и ходатайствует в суде о его аресте и он полностью признал вину.
Стрельба в университете в Перми - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября 2021, 10:50
Восемь человек погибли при стрельбе в Пермском университете - обновлено
11 мая, Казанская школа-гимназия №175. 19-летний Ильназ Галявиев, который накануне в социальных сетях объявил себя "богом на земле", вооружился турецким ружьем Hatsan Escort и устроил кровавую бойню.
Застрелил двух учительниц и семерых восьмиклассников. Ранения получили более 20 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападавший задержан, он находится под стражей.
Монитор
12 мая 2021, 19:32
Трагедия в Казани и влияние сети: как остановить стрельбу в школахДиректор "Лиги безопасного интернета", член ОП РФ Екатерина Мизулина рассказала РИА Новости Крым, какие первоочередные меры нужны, чтобы ограничить влияние деструктивного и опасного контента на молодежь и снизить риски повторения трагедий в Керчи и Казани.

2020 год

12 марта. Город Свободный Амурской области. Старшеклассник принес в местную школу пневматическое оружие и открыл стрельбу, в результате чего пострадали двое учащихся 6 и 8 классов.
27 ноября. Столица Кабардино-Балкарии, город Нальчик. Лицей №2. Между родственниками восьмиклассника и преподавателем учебного заведения произошел конфликт, который перерос в потасовку. Учитель покинул здание и вернулся с травматическим пистолетом.
В результате двух выстрелов, произведенных в воздух, пострадал сам стрелявший и один из его оппонентов. При этом в больницу попал только учитель, который еще до начала стрельбы получил многочисленные травмы.
Дети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края. - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая 2021, 13:25
После Казани: детские лагеря в России будут защищать по-новомуПосле трагедии в Казани правительство России утвердило новые антитеррористическое требования для детских лагерей. Их разделят на четыре категории, в зависимости от количества детей, а также от уровня безопасности в регионе.

2019 год

Красноярский край, поселок Абалаково. 25 января один из учащихся местной школы устроил во дворе учебного заведения стрельбу из охотничьего ружья. По данным правоохранителей, ребенок поступил так после ссоры с другими ребятами.
Нападавший стрелял в воздух и никто не пострадал.
12 апреля в Энгельсе под Саратовом 13-летний школьник выстрелил из пневматики в ученицу старших классов и попал девушке в челюсть. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, но задеты оказались только мягкие ткани.
В октябре того же года в одной из московских школ трагедии удалось избежать только благодаря правильным действиям учительницы, которая изолировала восьмиклассника, устроившего стрельбу из травматического оружия прямо в школьном здании. Педагог вызвала полицию, как выяснилось в последствии, пневматический пистолет принадлежал отцу незадачливого стрелка.

2018 год

В марте 2018-го на Урале 13-летняя ученица шадринской школы №15 совершила несколько выстрелов из пневматического оружия, которое в школу принесла ее двоюродная сестра. Обошлось без жертв, однако семеро одноклассников стрелявшей девочки все же получили травмы в виде синяков и ссадин.
Никто из них в госпитализации не нуждался, поэтому учебное заведение продолжило работу в штатном режиме.
Влад Росляков покупает патроны в оружейном магазине
18 октября 2018, 16:04
Покупка патронов керченским стрелком попала на видео
Спустя семь месяцев настоящая трагедия произошла в Керчи в местном политехе 17 октября 2018 года студент Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате трагедии погиб 21 человек — 15 студентов и шесть сотрудников учебного заведения. Позже скончалась еще одна женщина.
Росляков покончил с собой: его тело нашли в помещении колледжа с огнестрельным ранением. Более 50 человек получили ранения.
Многих из них в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждения на материке, в том числе московские клиники, включая НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье с формулировкой "Террористический акт", однако вскоре переквалифицировал его на другую статью - "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".
В Керчи представили эскиз памятника жертвам трагедии, случившейся в политехническом колледже в октябре 2018 года
12 марта 2021, 20:04
Жаворонки улетают ввысь: каким будет памятник жертвам трагедии в КерчиВ Керчи представили эскиз памятника жертвам трагедии, случившейся в политехническом колледже в октябре 2018 года. Корреспонденты РИА Новости Крым связались с автором, поинтересовались мнением родителей погибших студентов о проекте и выяснили в керченской администрации, когда этот проект может быть воплощен в жизнь.

2017 год

Этот год оказался особенно богат на школьные ЧП. Первое произошло 11 февраля в нижнекамской школе (Татарстан), когда 14-летний юноша прямо во время урока выстрелил в глаз однокласснику. Несмотря на усилия медиков, через пять дней после происшествия пострадавший ребенок скончался.
Пистолет в школу принес другой мальчик, который зарядил оружие и передал своему товарищу, но не сказал, что оно заряжено.
12 мая выстрелы прогремели во дворе усинской школы №2 (Республика Коми). Один из учеников открыл стрельбу из пневматического пистолета по двум подросткам. В результате 17-летняя девушка получила ранение.
В отношении подростка возбудили дело по статье с формулировкой "Хулиганство" и вынесли приговор в виде 1,5 лет лишения свободы, а директору школы объявили выговор.
Народный мемориал возле Керченского политехнического колледжа - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября 2020, 10:52
Как живет Керченский политех спустя два года после трагедии
Спустя пять месяцев громкое ЧП произошло в ивантеевской школе №1 (Московская область). 5 сентября девятиклассник пришел в школу с целым арсеналом: он взорвал в учебном заведении взрывпакеты, выстрели в учительницу из пневматического пистолета и ударил ее топором. Спасаясь бегством, несколько школьников выпрыгнули из окна и получили травмы разной степени тяжести. Все остались живы, в том числе учительница.
В отношении подростка возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям. Он оказался полностью вменяем и получил наказание в виде 7 лет и 3 месяцев в воспитательной колонии.
 
ОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:14Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России
21:01Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
20:50Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ
20:39ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании
19:58По барже в Херсоне ударили из HIMARS, есть погибшие
19:41В Ижевск после стрельбы в школе прибыли врачи из Татарстана
19:19Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь
18:58Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан
18:31ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации
18:14Устроивший стрельбу в школе Ижевска был болен шизофренией
18:06Кто не подлежит частичной мобилизации в России
17:52Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации
17:22В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
17:07В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
16:48Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
16:29Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска
16:16В Севастополе мобилизованные резервисты принесли присягу России
15:39На одной из ниток "Северного потока – 2" произошло ЧП
15:29Когда первая группа резервистов покинет Севастополь
15:16В Кремле оценили возможность закрытия границ из-за мобилизации
Лента новостейМолния