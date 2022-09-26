https://crimea.ria.ru/20220926/Skolko-ChP-so-strelboy-proizoshlo-v-shkolakh-Rossii-za-pyatiletku-1119569914.html

ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено

ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено - РИА Новости Крым, 26.09.2022

ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено

В понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в одной из школ Ижевска ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Сайт РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T20:13

2022-09-26T20:13

2022-09-26T19:49

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в одной из школ Ижевска ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Сайт РИА Новости Крым публикует хронологическую справку по подобным случаям в российских школах, техникумах, колледжах и вузах за последние шесть лет, где погибли или пострадали люди.2022 год26 сентября, школа № 88 города Ижевска. Трагедия произошла утром в понедельник. Выпускник этой школы – Артем Казанцев 1988 года рождения – открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. Жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 21 ребенок и двое взрослых. Подозреваемый состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения и, предположительно, придерживался нацистской идеологии.2021 годУтром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национально-исследовательском университете. Погибли шесть человек, 28 получили огнестрельные ранения. Открывший стрельбу студент оказал сопротивление при задержании и был ранен. 14 октября стало известно, что следствие предъявило обвинение и ходатайствует в суде о его аресте и он полностью признал вину.11 мая, Казанская школа-гимназия №175. 19-летний Ильназ Галявиев, который накануне в социальных сетях объявил себя "богом на земле", вооружился турецким ружьем Hatsan Escort и устроил кровавую бойню.Застрелил двух учительниц и семерых восьмиклассников. Ранения получили более 20 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападавший задержан, он находится под стражей.2020 год12 марта. Город Свободный Амурской области. Старшеклассник принес в местную школу пневматическое оружие и открыл стрельбу, в результате чего пострадали двое учащихся 6 и 8 классов.27 ноября. Столица Кабардино-Балкарии, город Нальчик. Лицей №2. Между родственниками восьмиклассника и преподавателем учебного заведения произошел конфликт, который перерос в потасовку. Учитель покинул здание и вернулся с травматическим пистолетом. В результате двух выстрелов, произведенных в воздух, пострадал сам стрелявший и один из его оппонентов. При этом в больницу попал только учитель, который еще до начала стрельбы получил многочисленные травмы.2019 годКрасноярский край, поселок Абалаково. 25 января один из учащихся местной школы устроил во дворе учебного заведения стрельбу из охотничьего ружья. По данным правоохранителей, ребенок поступил так после ссоры с другими ребятами. Нападавший стрелял в воздух и никто не пострадал. 12 апреля в Энгельсе под Саратовом 13-летний школьник выстрелил из пневматики в ученицу старших классов и попал девушке в челюсть. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, но задеты оказались только мягкие ткани.В октябре того же года в одной из московских школ трагедии удалось избежать только благодаря правильным действиям учительницы, которая изолировала восьмиклассника, устроившего стрельбу из травматического оружия прямо в школьном здании. Педагог вызвала полицию, как выяснилось в последствии, пневматический пистолет принадлежал отцу незадачливого стрелка.2018 годВ марте 2018-го на Урале 13-летняя ученица шадринской школы №15 совершила несколько выстрелов из пневматического оружия, которое в школу принесла ее двоюродная сестра. Обошлось без жертв, однако семеро одноклассников стрелявшей девочки все же получили травмы в виде синяков и ссадин.Никто из них в госпитализации не нуждался, поэтому учебное заведение продолжило работу в штатном режиме.Спустя семь месяцев настоящая трагедия произошла в Керчи в местном политехе 17 октября 2018 года студент Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате трагедии погиб 21 человек — 15 студентов и шесть сотрудников учебного заведения. Позже скончалась еще одна женщина. Росляков покончил с собой: его тело нашли в помещении колледжа с огнестрельным ранением. Более 50 человек получили ранения.Многих из них в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждения на материке, в том числе московские клиники, включая НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье с формулировкой "Террористический акт", однако вскоре переквалифицировал его на другую статью - "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".2017 годЭтот год оказался особенно богат на школьные ЧП. Первое произошло 11 февраля в нижнекамской школе (Татарстан), когда 14-летний юноша прямо во время урока выстрелил в глаз однокласснику. Несмотря на усилия медиков, через пять дней после происшествия пострадавший ребенок скончался. Пистолет в школу принес другой мальчик, который зарядил оружие и передал своему товарищу, но не сказал, что оно заряжено.12 мая выстрелы прогремели во дворе усинской школы №2 (Республика Коми). Один из учеников открыл стрельбу из пневматического пистолета по двум подросткам. В результате 17-летняя девушка получила ранение. В отношении подростка возбудили дело по статье с формулировкой "Хулиганство" и вынесли приговор в виде 1,5 лет лишения свободы, а директору школы объявили выговор.Спустя пять месяцев громкое ЧП произошло в ивантеевской школе №1 (Московская область). 5 сентября девятиклассник пришел в школу с целым арсеналом: он взорвал в учебном заведении взрывпакеты, выстрели в учительницу из пневматического пистолета и ударил ее топором. Спасаясь бегством, несколько школьников выпрыгнули из окна и получили травмы разной степени тяжести. Все остались живы, в том числе учительница. В отношении подростка возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям. Он оказался полностью вменяем и получил наказание в виде 7 лет и 3 месяцев в воспитательной колонии.

https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-pri-strelbe-v-shkole-13-pogibshikh-obyavlen-traur-1124626553.html

https://crimea.ria.ru/20210920/pyat-chelovek-pogibli-i-shest-raneny-pri-strelbe-v-permskom-universitete-1120919690.html

https://crimea.ria.ru/20210512/Tragediya-v-Kazani-i-vliyanie-Seti-kak-ostanovit-strelbu-v-shkolakh-1119574012.html

https://crimea.ria.ru/20210517/Posle-Kazani-detskie-lagerya-v-Rossii-budut-zaschischat-po-novomu-1119586259.html

https://crimea.ria.ru/20181018/1115414130.html

https://crimea.ria.ru/20210312/Zhavoronki-uletayut-vvys-kakim-budet-pamyatnik-zhertvam-tragedii-v-Kerchi-1119350381.html

https://crimea.ria.ru/20201017/Kak-zhivet-Kerchenskiy-politekh-spustya-dva-goda-posle-tragedii-1118841012.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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