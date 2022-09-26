https://crimea.ria.ru/20220926/v-izhevsk-posle-strelby-v-shkole-pribyli-vrachi-iz-tatarstana-1124630634.html

В Ижевск после стрельбы в школе прибыли врачи из Татарстана

В Ижевск после стрельбы в школе прибыли врачи из Татарстана - РИА Новости Крым, 26.09.2022

В Ижевск после стрельбы в школе прибыли врачи из Татарстана

На помощь ижевским врачам после стрельбы в школе №88 направлены врачи из Татарстана и федеральных клиник. Об этом по итогам совещания с министром... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T19:41

2022-09-26T19:41

2022-09-26T19:41

происшествия

новости

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124630612_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_d079b4060a3133a3aa951f74ea6383dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. На помощь ижевским врачам после стрельбы в школе №88 направлены врачи из Татарстана и федеральных клиник. Об этом по итогам совещания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.По его данным, пострадавшие были направлены в 1 РКБ и Республиканскую детскую клиническую больницу.Бречалов добавил, что на месте происшествия работали 26 медицинских бригад. Трагедия произошла в понедельник утром в школе №88. Выпускник этой школы – Артем Казанцев 1988 года рождения – открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. Жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что нападавший находился на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения.

https://crimea.ria.ru/20220926/ustroivshiy-strelbu-v-shkole-izhevska-byl-bolen-shizofreniey-1124629871.html

https://crimea.ria.ru/20220926/zhertvami-strelby-v-shkole-v-izhevske-stali-uzhe-15-chelovek-1124628757.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, здравоохранение в россии