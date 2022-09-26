В Ижевск после стрельбы в школе прибыли врачи из Татарстана
В Ижевск после стрельбы в школе прибыли врачи из Татарстана и федеральных клиник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. На помощь ижевским врачам после стрельбы в школе №88 направлены врачи из Татарстана и федеральных клиник. Об этом по итогам совещания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
По его данным, пострадавшие были направлены в 1 РКБ и Республиканскую детскую клиническую больницу.
"Сейчас под наблюдением врачей в больницах 23 пациента: 21 ребенок, двое взрослых. 12 человек в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести", — написал он в своем Telegram-канале.
Бречалов добавил, что на месте происшествия работали 26 медицинских бригад.
"По решению Министерства здравоохранения страны из Татарстана к нам выехали 18 специалистов для помощи нашим врачам. Кроме того, дополнительно с бортом МЧС прибыла медицинская бригада из 17 человек из федеральных клиник. Врачи проведут совместный детальный обход и примут решение об объемах медпомощи отдельно по каждому из пациентов", — добавил он.
Трагедия произошла в понедельник утром в школе №88. Выпускник этой школы – Артем Казанцев 1988 года рождения – открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. Жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.
Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что нападавший находился на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения.