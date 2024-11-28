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Семь детей воссоединятся со своими семьями на Украине

Семь детей воссоединятся со своими семьями на Украине - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Семь детей воссоединятся со своими семьями на Украине

Еще семь детей смогут вернуться к своими родственникам на Украину. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T13:34

2024-11-28T13:34

2024-11-28T13:34

мария львова-белова

общество

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новости

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Еще семь детей смогут вернуться к своими родственникам на Украину. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.По словам Львовой-Беловой, большинство детей жили в России с близкими родственниками. В четверг в посольстве Катара с ребятами встретились первый заместитель руководителя аппарата уполномоченного Юлия Назарова и посол государства Катар в России Ахмед бен Насер Аль Тани.8 ноября на паритетных началах с украинской стороной в Белоруссии состоялось воссоединение семьи. Из Черкасской области Украины по просьбе сына приехала в Россию 91-летняя женщина. Она жила совершенно одна и нуждалась в постоянном уходе, который теперь сможет обеспечить ее сын.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлукиБолее 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - МирошникМежду Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки

россия

украина

катар

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария львова-белова, общество, россия, украина, катар, новости, дети