Семь детей воссоединятся со своими семьями на Украине
Еще семь детей смогут вернуться к близким родственникам на Украину – Львова-Белова
© ТГ-канал Мария Львова-БеловаСемь детей воссоединились со своими родителями на Украине
© ТГ-канал Мария Львова-Белова
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Еще семь детей смогут вернуться к своими родственникам на Украину. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В этот раз воссоединяем группу из семи детей в возрасте от 6 до 16 лет. Шесть мальчиков и одна девочка. Скоро они будут со своими близкими на Украине", - написала она в Telegram.
По словам Львовой-Беловой, большинство детей жили в России с близкими родственниками. В четверг в посольстве Катара с ребятами встретились первый заместитель руководителя аппарата уполномоченного Юлия Назарова и посол государства Катар в России Ахмед бен Насер Аль Тани.
"Один мальчик шестнадцати лет, практически с рождения оставшийся без попечения родителей, находился в Алешкинском детском доме-интернате. Опеку над ребенком оформил брат. Истории у детей самые разные, некоторые особенно драматичные. Родители одного двенадцатилетнего мальчика были в разводе, а в этом году его мама умерла. Теперь мальчик поедет к папе на Украину", - рассказала омбудсмен.
8 ноября на паритетных началах с украинской стороной в Белоруссии состоялось воссоединение семьи. Из Черкасской области Украины по просьбе сына приехала в Россию 91-летняя женщина. Она жила совершенно одна и нуждалась в постоянном уходе, который теперь сможет обеспечить ее сын.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: