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Семь детей воссоединятся со своими семьями на Украине - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Семь детей воссоединятся со своими семьями на Украине
Семь детей воссоединятся со своими семьями на Украине - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Семь детей воссоединятся со своими семьями на Украине
Еще семь детей смогут вернуться к своими родственникам на Украину. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T13:34
2024-11-28T13:34
мария львова-белова
общество
россия
украина
катар
новости
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Еще семь детей смогут вернуться к своими родственникам на Украину. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.По словам Львовой-Беловой, большинство детей жили в России с близкими родственниками. В четверг в посольстве Катара с ребятами встретились первый заместитель руководителя аппарата уполномоченного Юлия Назарова и посол государства Катар в России Ахмед бен Насер Аль Тани.8 ноября на паритетных началах с украинской стороной в Белоруссии состоялось воссоединение семьи. Из Черкасской области Украины по просьбе сына приехала в Россию 91-летняя женщина. Она жила совершенно одна и нуждалась в постоянном уходе, который теперь сможет обеспечить ее сын.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлукиБолее 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - МирошникМежду Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки
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мария львова-белова, общество, россия, украина, катар, новости, дети
Семь детей воссоединятся со своими семьями на Украине

Еще семь детей смогут вернуться к близким родственникам на Украину – Львова-Белова

13:34 28.11.2024
 
© ТГ-канал Мария Львова-БеловаСемь детей воссоединились со своими родителями на Украине
Семь детей воссоединились со своими родителями на Украине
© ТГ-канал Мария Львова-Белова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Еще семь детей смогут вернуться к своими родственникам на Украину. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В этот раз воссоединяем группу из семи детей в возрасте от 6 до 16 лет. Шесть мальчиков и одна девочка. Скоро они будут со своими близкими на Украине", - написала она в Telegram.
По словам Львовой-Беловой, большинство детей жили в России с близкими родственниками. В четверг в посольстве Катара с ребятами встретились первый заместитель руководителя аппарата уполномоченного Юлия Назарова и посол государства Катар в России Ахмед бен Насер Аль Тани.
"Один мальчик шестнадцати лет, практически с рождения оставшийся без попечения родителей, находился в Алешкинском детском доме-интернате. Опеку над ребенком оформил брат. Истории у детей самые разные, некоторые особенно драматичные. Родители одного двенадцатилетнего мальчика были в разводе, а в этом году его мама умерла. Теперь мальчик поедет к папе на Украину", - рассказала омбудсмен.
8 ноября на паритетных началах с украинской стороной в Белоруссии состоялось воссоединение семьи. Из Черкасской области Украины по просьбе сына приехала в Россию 91-летняя женщина. Она жила совершенно одна и нуждалась в постоянном уходе, который теперь сможет обеспечить ее сын.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Мария Львова-БеловаОбществоРоссияУкраинаКатарНовостидети
 
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