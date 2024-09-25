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С Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлуки
С Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлуки - РИА Новости Крым, 25.09.2024
С Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлуки
Четверо детей, которые остались на Украине из-за военного конфликта, встретились со своими родными после 2,5 лет разлуки. Об этом в Telegram-канале сообщает... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T18:18
2024-09-25T18:18
2024-09-25T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Четверо детей, которые остались на Украине из-за военного конфликта, встретились со своими родными после 2,5 лет разлуки. Об этом в Telegram-канале сообщает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.По ее словам, представители Катара помогают в этом процессе: участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы. Участвуют в этом важном деле и Международный комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, правоохранительные органы, представители профильных ведомств.По информации Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, на Украине обе девочки жили в учреждениях.Мальчик Василий вместе с бабушкой поехал в гости к родственникам на Украину. Но сначала не могли вернуться из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, затем началась СВО, и они вынуждены были остаться в другой стране. Его родителям помогли собрать документы и организовали возвращение сына в Россию в сопровождении бабушки.Еще одним родителям помогли перевезти в Россию дочь-подростка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детейКак в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
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минск, россия, дети, мария львова-белова, новости, семья, украина
С Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлуки
Оставшиеся на Украине дети вернулись к родным в Россию после 2,5 лет разлуки
18:18 25.09.2024 (обновлено: 18:27 25.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Четверо детей, которые остались на Украине из-за военного конфликта, встретились со своими родными после 2,5 лет разлуки. Об этом в Telegram-канале сообщает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Вчера три семьи воссоединились в Минске. Сегодня встретились с ними в Москве вместе с послом Государства Катар в России Ахмедом бен Насер Аль Тани", – написала Мария Львова-Белова.
По ее словам, представители Катара помогают в этом процессе: участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы. Участвуют в этом важном деле и Международный комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, правоохранительные органы, представители профильных ведомств.
"Не виделись больше 2,5 лет. Спасибо, что помогли нам снова быть вместе", – приводит слова мамы двух малышек Мария Львова-Белова.
По информации Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, на Украине обе девочки жили в учреждениях.
Мальчик Василий вместе с бабушкой поехал в гости к родственникам на Украину. Но сначала не могли вернуться из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, затем началась СВО, и они вынуждены были остаться в другой стране. Его родителям помогли собрать документы и организовали возвращение сына в Россию в сопровождении бабушки.
Еще одним родителям помогли перевезти в Россию дочь-подростка.
"Ведем эту работу по поручению Президента Владимира Путина. Всего за период проведения специальной военной операции нам уже удалось воссоединить 13 детей с восемью семьями в России", – подытожила Мария Львова-Белова.
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