https://crimea.ria.ru/20240925/s-ukrainy-vernuli-detey-v-rossiyu-posle-25-let-razluki-1140623082.html

С Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлуки

С Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлуки - РИА Новости Крым, 25.09.2024

С Украины вернули детей в Россию после 2,5 лет разлуки

Четверо детей, которые остались на Украине из-за военного конфликта, встретились со своими родными после 2,5 лет разлуки. Об этом в Telegram-канале сообщает... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T18:18

2024-09-25T18:18

2024-09-25T18:27

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мария львова-белова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Четверо детей, которые остались на Украине из-за военного конфликта, встретились со своими родными после 2,5 лет разлуки. Об этом в Telegram-канале сообщает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.По ее словам, представители Катара помогают в этом процессе: участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы. Участвуют в этом важном деле и Международный комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, правоохранительные органы, представители профильных ведомств.По информации Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, на Украине обе девочки жили в учреждениях.Мальчик Василий вместе с бабушкой поехал в гости к родственникам на Украину. Но сначала не могли вернуться из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, затем началась СВО, и они вынуждены были остаться в другой стране. Его родителям помогли собрать документы и организовали возвращение сына в Россию в сопровождении бабушки.Еще одним родителям помогли перевезти в Россию дочь-подростка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детейКак в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, россия, дети, мария львова-белова, новости, семья, украина