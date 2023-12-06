https://crimea.ria.ru/20231206/kak-v-krymu-pomogayut-detyam-vossoedinitsya-so-svoimi-semyami-na-ukraine-1133355420.html

Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине

Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине

Еще семеро детей, ранее вывезенных в Крым подальше от опасностей в условиях проведения специальной военной операции, смогли воссоединиться со своими семьями из... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T22:21

2023-12-06T22:21

2023-12-06T22:28

крым

уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева

россия

украина

дети

мария львова-белова

радио "спутник в крыму"

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Уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева о том, как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине Уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева о том, как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Еще семеро детей, ранее вывезенных в Крым подальше от опасностей в условиях проведения специальной военной операции, смогли воссоединиться со своими семьями из Украины и новых регионов РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева.По словам Клюевой, на минувших выходных к своим семьям на Украину отправились шестеро ребят.А до этого своего ребенка из Симферополя забрала жительница Житомирской области, добавила она.По ее словам, в детском доме "Елочка", а также у родственников в Крыму, и сегодня остаются дети, ранее вывезенные для безопасности с территорий новых регионов РФ и Украины. Но пока оттуда заявлений от их родственников о воссоединении не поступало. "На сегодняшний день у нас такой информации нет", – сказала Клюева. Она подчеркнула, что уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ проводится масштабная работа для решения вопросов, связанных с помощью детям в условиях проведения СВО. В октябре детский омбудсмен России Мария Львова-Белова сообщала, что по каналам связи с украинской стороной институт уполномоченного по правам ребенка в РФ получил более 30 обращений на воссоединение детей с семьями на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и РоссииКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей

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крым, уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева, россия, украина, дети, мария львова-белова