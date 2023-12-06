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Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине
Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине
Еще семеро детей, ранее вывезенных в Крым подальше от опасностей в условиях проведения специальной военной операции, смогли воссоединиться со своими семьями из... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T22:21
2023-12-06T22:21
2023-12-06T22:28
крым
уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева
россия
украина
дети
мария львова-белова
радио "спутник в крыму"
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Уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева о том, как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине
Уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева о том, как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Еще семеро детей, ранее вывезенных в Крым подальше от опасностей в условиях проведения специальной военной операции, смогли воссоединиться со своими семьями из Украины и новых регионов РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева.По словам Клюевой, на минувших выходных к своим семьям на Украину отправились шестеро ребят.А до этого своего ребенка из Симферополя забрала жительница Житомирской области, добавила она.По ее словам, в детском доме "Елочка", а также у родственников в Крыму, и сегодня остаются дети, ранее вывезенные для безопасности с территорий новых регионов РФ и Украины. Но пока оттуда заявлений от их родственников о воссоединении не поступало. "На сегодняшний день у нас такой информации нет", – сказала Клюева. Она подчеркнула, что уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ проводится масштабная работа для решения вопросов, связанных с помощью детям в условиях проведения СВО. В октябре детский омбудсмен России Мария Львова-Белова сообщала, что по каналам связи с украинской стороной институт уполномоченного по правам ребенка в РФ получил более 30 обращений на воссоединение детей с семьями на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму Тысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и РоссииКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей
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крым, уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева, россия, украина, дети, мария львова-белова
Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине
Из Крыма на Украину для воссоединения с родителями выехали еще семеро детей – омбудсмен
22:21 06.12.2023 (обновлено: 22:28 06.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым.
Еще семеро детей, ранее вывезенных в Крым подальше от опасностей в условиях проведения специальной военной операции, смогли воссоединиться со своими семьями из Украины и новых регионов РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева.
По словам Клюевой, на минувших выходных к своим семьям на Украину отправились шестеро ребят.
В пятницу приехали представители, родители из Украины, и тут они все воссоединились. Почти сутки жили в Симферополе, мы заселили их в гостиницу. А потом приобрели им билеты, и они благополучно уехали", – рассказала детский омбудсмен Крыма.
А до этого своего ребенка из Симферополя забрала жительница Житомирской области, добавила она.
"Совсем недавно мама приехала к нам за ребенком в детский дом "Елочка" и забрала сынишку. Дорогу до границы РФ ей финансировал Красный Крест, все продвижение по территории Российской Федерации взяла на себя Мария Алексеевна (Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ – ред.). Потом мы посадили их на поезд обратно, и там уже дальше ее сопровождали наши коллеги из других регионов. Вообще трогательная история и внимание бесконечное", – рассказала Клюева.
По ее словам, в детском доме "Елочка", а также у родственников в Крыму, и сегодня остаются дети, ранее вывезенные для безопасности с территорий новых регионов РФ и Украины. Но пока оттуда заявлений от их родственников о воссоединении не поступало.
"На сегодняшний день у нас такой информации нет", – сказала Клюева.
Она подчеркнула, что уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ проводится масштабная работа для решения вопросов, связанных с помощью детям в условиях проведения СВО.
"Ребенок не является лицом, которое может отвечать за себя с юридической точки зрения. Конечно, дети становятся заложниками ситуации, и, безусловно, они хотят воссоединиться со своими семьями. Мария Алексеевна Львова-Белова очень активно взаимодействует с международным Красным Крестом и какими-то способами выходит на украинских представителей. Огромная работа проводится", – заключила омбудсмен.
В октябре детский омбудсмен России Мария Львова-Белова сообщала, что по каналам связи с украинской стороной институт уполномоченного по правам ребенка в РФ получил более 30 обращений на воссоединение детей с семьями на Украине.
"Важно, кто именно разыскивает ребенка: только близкие или родители. Далее обязателен запрос в МВД и подготовка документов при содействии Международного Красного Креста", – подчеркнула тогда глава ведомства.
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