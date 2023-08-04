https://crimea.ria.ru/20230804/krymchane-peredali-v-skadovsk-meditsinskie-tovary-dlya-detey-1130534294.html

Крымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей

Крымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Крымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей

Крымская гуманитарная миссия передала в управление социальной защиты города Скадовска инвалидные коляски, ходунки, столики для кормления, памперсы, пеленки и... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T20:55

2023-08-04T20:55

2023-08-04T21:52

скадовск

скадовский морской торговый порт

волонтеры

заур смирнов

херсонская область

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Крымская гуманитарная миссия передала в управление социальной защиты города Скадовска инвалидные коляски, ходунки, столики для кормления, памперсы, пеленки и другие товары медицинского назначения. Этой продукции сейчас очень не хватает на освобожденных территориях Российской Федерации, сказал корреспонденту РИА Новости Крым представитель Крымской межнациональной гуманитарной миссии Заур Смирнов.В Крымскую межнациональную миссию объединились представители разных национальностей: крымские татары, греки, армяне, немцы, украинцы, русские и представители других национальностей. На протяжении последних месяцев они побывали в Скадовске, Чаплынке и Каланчаке, договорились о сотрудничестве с представителями местных администраций и общественниками.В Скадовске сейчас находится очень много людей, перемещенных во время эвакуации из Херсона и пострадавших от затопления при подрыве Каховской ГЭС. Этим категориям граждан также необходима постоянная поддержка, сказала начальник отдела управления соцзащиты населения г. Скадовск Елена Улимова.Перед новым учебным годом для детей из новых регионов будут собирать все необходимое для школы: канцелярские товары, форму, обувь. Помощь принимают волонтеры движения "Команда возможностей". Люди приносят на их склад в Симферополе одежду, обувь, игрушки, продукты питания, средства гигиены и многое другое. Волонтеры, которые сортируют вещи, иногда находят среди них трогательные записки с пожеланиями счастья и здоровья. Подробнее о том, как можно помочь, можно узнать на сайте волонтерского движения.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в освобожденном Скадовске постепенно налаживается мирная жизнь. На 75 % отремонтирован Скадовский морской торговый порт – градообразующее предприятие. Строительные работы планируется завершить до конца лета.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧПГрядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахВСУ ударили ракетами Storm Shadow по жилым домам в Геническе и Скадовске

скадовск

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

скадовск, скадовский морской торговый порт , волонтеры, заур смирнов, херсонская область, новые регионы россии