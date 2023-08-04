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Крымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Крымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей
Крымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Крымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей
Крымская гуманитарная миссия передала в управление социальной защиты города Скадовска инвалидные коляски, ходунки, столики для кормления, памперсы, пеленки и... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T20:55
2023-08-04T21:52
скадовск
скадовский морской торговый порт
волонтеры
заур смирнов
херсонская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Крымская гуманитарная миссия передала в управление социальной защиты города Скадовска инвалидные коляски, ходунки, столики для кормления, памперсы, пеленки и другие товары медицинского назначения. Этой продукции сейчас очень не хватает на освобожденных территориях Российской Федерации, сказал корреспонденту РИА Новости Крым представитель Крымской межнациональной гуманитарной миссии Заур Смирнов.В Крымскую межнациональную миссию объединились представители разных национальностей: крымские татары, греки, армяне, немцы, украинцы, русские и представители других национальностей. На протяжении последних месяцев они побывали в Скадовске, Чаплынке и Каланчаке, договорились о сотрудничестве с представителями местных администраций и общественниками.В Скадовске сейчас находится очень много людей, перемещенных во время эвакуации из Херсона и пострадавших от затопления при подрыве Каховской ГЭС. Этим категориям граждан также необходима постоянная поддержка, сказала начальник отдела управления соцзащиты населения г. Скадовск Елена Улимова.Перед новым учебным годом для детей из новых регионов будут собирать все необходимое для школы: канцелярские товары, форму, обувь. Помощь принимают волонтеры движения "Команда возможностей". Люди приносят на их склад в Симферополе одежду, обувь, игрушки, продукты питания, средства гигиены и многое другое. Волонтеры, которые сортируют вещи, иногда находят среди них трогательные записки с пожеланиями счастья и здоровья. Подробнее о том, как можно помочь, можно узнать на сайте волонтерского движения.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в освобожденном Скадовске постепенно налаживается мирная жизнь. На 75 % отремонтирован Скадовский морской торговый порт – градообразующее предприятие. Строительные работы планируется завершить до конца лета.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧПГрядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахВСУ ударили ракетами Storm Shadow по жилым домам в Геническе и Скадовске
скадовск
херсонская область
новые регионы россии
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скадовск, скадовский морской торговый порт , волонтеры, заур смирнов, херсонская область, новые регионы россии
Крымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей

Как помочь маломобильным детям Херсонской области: им нужны инвалидные коляски и ходунки

20:55 04.08.2023 (обновлено: 21:52 04.08.2023)
 
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Крымская гуманитарная миссия передала в управление социальной защиты города Скадовска инвалидные коляски, ходунки, столики для кормления, памперсы, пеленки и другие товары медицинского назначения. Этой продукции сейчас очень не хватает на освобожденных территориях Российской Федерации, сказал корреспонденту РИА Новости Крым представитель Крымской межнациональной гуманитарной миссии Заур Смирнов.

"История нашего сотрудничества насчитывает уже более чем полгода, мы работаем на новых территориях. Сегодня у нас город Скадовск, и будет оказана адресная помощь средствами протезирования детям, проживающим в этом городе Херсонской области. Мы знаем, что на новых территориях большая нужда в медицинском оснащении, и поэтому сегодня эта помощь оказывается", - рассказал Смирнов.

В Крымскую межнациональную миссию объединились представители разных национальностей: крымские татары, греки, армяне, немцы, украинцы, русские и представители других национальностей. На протяжении последних месяцев они побывали в Скадовске, Чаплынке и Каланчаке, договорились о сотрудничестве с представителями местных администраций и общественниками.
В Скадовске сейчас находится очень много людей, перемещенных во время эвакуации из Херсона и пострадавших от затопления при подрыве Каховской ГЭС. Этим категориям граждан также необходима постоянная поддержка, сказала начальник отдела управления соцзащиты населения г. Скадовск Елена Улимова.

"Хотим сказать большое спасибо за эту помощь, потому что она нам очень и очень нужна. У нас в Скадовске осталось много маломобильных людей, которым требуются и инвалидные коляски, и ходунки, и костыли, и памперсы, пеленки. И поэтому мы с удовольствием принимаем этот подарок и отдадим тем нуждающимся маломобильным людям, которые очень этого ждут", - говорит Улимова.

Перед новым учебным годом для детей из новых регионов будут собирать все необходимое для школы: канцелярские товары, форму, обувь. Помощь принимают волонтеры движения "Команда возможностей". Люди приносят на их склад в Симферополе одежду, обувь, игрушки, продукты питания, средства гигиены и многое другое. Волонтеры, которые сортируют вещи, иногда находят среди них трогательные записки с пожеланиями счастья и здоровья. Подробнее о том, как можно помочь, можно узнать на сайте волонтерского движения.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в освобожденном Скадовске постепенно налаживается мирная жизнь. На 75 % отремонтирован Скадовский морской торговый порт – градообразующее предприятие. Строительные работы планируется завершить до конца лета.
© Ирина КамышеваГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь
© Ирина Камышева
Гуманитарная помощь
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СкадовскСкадовский морской торговый портВолонтерыЗаур СмирновХерсонская областьНовые регионы России
 
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