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Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП

Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП

На левобережье Херсонщины остаются подтопленными восемь тысяч домов в шести населенных пунктах. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T13:31

2023-07-04T13:31

2023-07-04T13:31

новости

херсонская область

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

голая пристань

алешки

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. На левобережье Херсонщины остаются подтопленными восемь тысяч домов в шести населенных пунктах. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. По его словам, основные усилия спасателей и коммунальщиков здесь направлены на принудительный спуск воды, после чего пострадавшие здания специальным образом обрабатывают, только потом специалисты приступают к восстановлению всех сетей, в том числе энергоснабжения и связи, рассказал Сальдо.В Новокаховском городском округе, по словам Сальдо, вода уже полностью сошла, и все восстановительные завершены.Он отметил, что матпомощь в размере 10 тыс. рублей уже получили более десяти тысяч человек, и прием заявлений на все виды финансовых выплат (за получение вреда здоровью, утрату имущества и пр.) продолжается.Накануне Сальдо сообщил о начале сбора зерновых на Херсонщине, оценив урожайность. Ранее в Роспотребнадзоре оценили эпидситуацию на Херсонщине и черноморское побережье после ЧП на Каховской ГЭС. Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСРоссийские специалисты завершают восстановление Скадовского портаРоссийские военные окончательно зачистили зону у Антоновского моста

херсонская область

голая пристань

алешки

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, владимир сальдо, разрушение каховской гэс, голая пристань, алешки, новая каховка