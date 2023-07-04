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Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП
Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП
На левобережье Херсонщины остаются подтопленными восемь тысяч домов в шести населенных пунктах. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T13:31
2023-07-04T13:31
2023-07-04T13:31
новости
херсонская область
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
голая пристань
алешки
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. На левобережье Херсонщины остаются подтопленными восемь тысяч домов в шести населенных пунктах. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. По его словам, основные усилия спасателей и коммунальщиков здесь направлены на принудительный спуск воды, после чего пострадавшие здания специальным образом обрабатывают, только потом специалисты приступают к восстановлению всех сетей, в том числе энергоснабжения и связи, рассказал Сальдо.В Новокаховском городском округе, по словам Сальдо, вода уже полностью сошла, и все восстановительные завершены.Он отметил, что матпомощь в размере 10 тыс. рублей уже получили более десяти тысяч человек, и прием заявлений на все виды финансовых выплат (за получение вреда здоровью, утрату имущества и пр.) продолжается.Накануне Сальдо сообщил о начале сбора зерновых на Херсонщине, оценив урожайность. Ранее в Роспотребнадзоре оценили эпидситуацию на Херсонщине и черноморское побережье после ЧП на Каховской ГЭС. Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСРоссийские специалисты завершают восстановление Скадовского портаРоссийские военные окончательно зачистили зону у Антоновского моста
херсонская область
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новости, херсонская область, владимир сальдо, разрушение каховской гэс, голая пристань, алешки, новая каховка
Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП
Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП на Каховской ГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. На левобережье Херсонщины остаются подтопленными восемь тысяч домов в шести населенных пунктах. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
"В Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населенных пунктов и восемь тысяч жилых домов", – сообщил Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, основные усилия спасателей и коммунальщиков здесь направлены на принудительный спуск воды, после чего пострадавшие здания специальным образом обрабатывают, только потом специалисты приступают к восстановлению всех сетей, в том числе энергоснабжения и связи, рассказал Сальдо.
В Новокаховском городском округе, по словам Сальдо, вода уже полностью сошла, и все восстановительные завершены.
"В зону ЧС доставлено более 600 тонн бутилированной питьевой воды. В центре внимания властей находится социальное обеспечение людей, пострадавших от наводнения", – заключил глава региона.
Он отметил, что матпомощь в размере 10 тыс. рублей уже получили более десяти тысяч человек, и прием заявлений на все виды финансовых выплат (за получение вреда здоровью, утрату имущества и пр.) продолжается.
Накануне Сальдо сообщил
о начале сбора зерновых на Херсонщине, оценив урожайность.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили
эпидситуацию на Херсонщине и черноморское побережье после ЧП на Каховской ГЭС.
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