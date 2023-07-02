https://crimea.ria.ru/20230702/rossiyskie-spetsialisty-zavershayut-vosstanovlenie-skadovskogo-porta-1129761957.html

Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта

Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта

Скадовский морской торговый порт отремонтирован на 75%, строительные работы планируется завершить до конца лета, сообщает пресс-служба администрации Херсонской... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T17:04

2023-07-02T17:04

2023-07-02T17:04

скадовск

херсонская область

экономика

логистика

новости

скадовский морской торговый порт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129761841_0:54:841:527_1920x0_80_0_0_f8633f85abd6f6e79cc5727f435000fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Скадовский морской торговый порт отремонтирован на 75%, строительные работы планируется завершить до конца лета, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области."Восстановлен Скадовский морской торговый порт — градообразующее предприятие Скадовска. Прежние власти специально уничтожали порт в угоду иностранным конкурентам, из-за чего и город приходил в запустение", — цитирует пресс-служба врио губернатора региона Владимира СальдоРанее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского и Черного морей, построить новые современные дороги. Читайте также на РИА Новости Крым:База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективыСальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на ХерсонщинуКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти

скадовск

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скадовск, херсонская область, экономика, логистика, новости, скадовский морской торговый порт