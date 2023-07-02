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Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта
Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта
Скадовский морской торговый порт отремонтирован на 75%, строительные работы планируется завершить до конца лета, сообщает пресс-служба администрации Херсонской... РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T17:04
2023-07-02T17:04
скадовск
херсонская область
экономика
логистика
новости
скадовский морской торговый порт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Скадовский морской торговый порт отремонтирован на 75%, строительные работы планируется завершить до конца лета, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области."Восстановлен Скадовский морской торговый порт — градообразующее предприятие Скадовска. Прежние власти специально уничтожали порт в угоду иностранным конкурентам, из-за чего и город приходил в запустение", — цитирует пресс-служба врио губернатора региона Владимира СальдоРанее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского и Черного морей, построить новые современные дороги. Читайте также на РИА Новости Крым:База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективыСальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на ХерсонщинуКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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скадовск, херсонская область, экономика, логистика, новости, скадовский морской торговый порт
Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта

Власти региона: Скадовский морской порт восстановлен на 75%

17:04 02.07.2023
 
© Администрация Херсонской областиОтремонтированный зерновой комплекс в порту Скадовска
Отремонтированный зерновой комплекс в порту Скадовска
© Администрация Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Скадовский морской торговый порт отремонтирован на 75%, строительные работы планируется завершить до конца лета, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.
"Восстановлен Скадовский морской торговый порт — градообразующее предприятие Скадовска. Прежние власти специально уничтожали порт в угоду иностранным конкурентам, из-за чего и город приходил в запустение", — цитирует пресс-служба врио губернатора региона Владимира Сальдо
Отмечается, что порт был законсервирован более пяти лет. Необходимое для ремонта оборудование завезли из России, восстановлением транспортного узла занимаются российские специалисты, которые к этому времени полностью отремонтировали производственный и зерновой комплексы, портальный кран, лабораторию и весовую, благодаря чему порт может выполнять часть задач уже сейчас.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского и Черного морей, построить новые современные дороги.
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СкадовскХерсонская областьЭкономикаЛогистикаНовостиСкадовский морской торговый порт
 
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