https://crimea.ria.ru/20230702/rossiyskie-spetsialisty-zavershayut-vosstanovlenie-skadovskogo-porta-1129761957.html
Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта
Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта
Скадовский морской торговый порт отремонтирован на 75%, строительные работы планируется завершить до конца лета, сообщает пресс-служба администрации Херсонской... РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T17:04
2023-07-02T17:04
2023-07-02T17:04
скадовск
херсонская область
экономика
логистика
новости
скадовский морской торговый порт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129761841_0:54:841:527_1920x0_80_0_0_f8633f85abd6f6e79cc5727f435000fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Скадовский морской торговый порт отремонтирован на 75%, строительные работы планируется завершить до конца лета, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области."Восстановлен Скадовский морской торговый порт — градообразующее предприятие Скадовска. Прежние власти специально уничтожали порт в угоду иностранным конкурентам, из-за чего и город приходил в запустение", — цитирует пресс-служба врио губернатора региона Владимира СальдоРанее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского и Черного морей, построить новые современные дороги. Читайте также на РИА Новости Крым:База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективыСальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на ХерсонщинуКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти
скадовск
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129761841_33:0:808:581_1920x0_80_0_0_c26b888461f78b3fd5ae1105bf4c3cbe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скадовск, херсонская область, экономика, логистика, новости, скадовский морской торговый порт
Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта
Власти региона: Скадовский морской порт восстановлен на 75%