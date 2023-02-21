https://crimea.ria.ru/20230221/putin-poruchil-razvivat-porty-chernogo-i-azovskogo-morey-1127127069.html

Путин поручил развивать порты Черного и Азовского морей

Путин поручил развивать порты Черного и Азовского морей - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Путин поручил развивать порты Черного и Азовского морей

Россия будет уделять особое внимание развитию портов Черного и Азовского морей, а также транспортного коридора "Север – Юг. Об этом в ходе послания Федеральному РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T14:17

2023-02-21T14:17

2023-02-21T14:32

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

черное море

азовское море

россия

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Россия будет уделять особое внимание развитию портов Черного и Азовского морей, а также транспортного коридора "Север – Юг. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин.Это позволит открыть новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока, подчеркнул президент. И добавил, что уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 м."Мы и дальше будем развивать этот коридор", - сказал Путин.Президент России Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному Собранию. В нем он дал оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделил внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.Ранее зампредседателя Совмина РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявлял, что Крым готов работать на все пространство евразийского экономического союза и стран СНГ.По его данным, морские порты Крыма могут использоваться для экспорта белорусских товаров. Потенциал полуострова, как транзитной черноморской территории, востребован в контексте импортозамещения.В конце января Мурадов сообщил, что республика готова предоставить Египту возможности своих портов для перевозки товаров, египетский бизнес заинтересовался таким сотрудничеством. По его словам, такое сотрудничество "создать выгодную для Египта логистическую схему", поскольку Каир нацелен на поставки больших объемов российского зерна, удобрений и леса.Читайте также на РИА Новости Крым:База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективыПочему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из МинскаЕгипет заинтересован в портах Крыма - Мурадов

https://crimea.ria.ru/20221218/krymskie-porty-predlozhat-belorussii-1125964043.html

черное море

азовское море

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), послание федеральному собранию, черное море, азовское море, россия, транспорт