https://crimea.ria.ru/20220716/cherez-morskie-porty-kryma-eksportiruyut-belorusskie-tovary--vlasti-1123867165.html

Через морские порты Крыма экспортируют белорусские товары – власти

Через морские порты Крыма экспортируют белорусские товары – власти - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Через морские порты Крыма экспортируют белорусские товары – власти

Морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – постпред республики при... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T18:13

2022-07-16T18:13

2022-07-16T18:13

георгий мурадов

белоруссия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По словам Мурадова, потенциал полуострова, как транзитной черноморской территории, может востребован в контексте импортозамещения.Кроме того, постпред отметил, что власти Республики Крым рассчитывают заключить масштабное соглашение с Витебской областью Белоруссии и тем самым наладить "насыщенную палитру взаимовыгодных деловых связей" со страной в целом."Готовы сделать для этого все необходимые шаги и будем помнить, что белорусы в числе первых протянули нам руку", – сказал Мурадов.

белоруссия

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, белоруссия, крым