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Через морские порты Крыма экспортируют белорусские товары – власти
Через морские порты Крыма экспортируют белорусские товары – власти - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Через морские порты Крыма экспортируют белорусские товары – власти
Морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – постпред республики при... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T18:13
2022-07-16T18:13
2022-07-16T18:13
георгий мурадов
белоруссия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По словам Мурадова, потенциал полуострова, как транзитной черноморской территории, может востребован в контексте импортозамещения.Кроме того, постпред отметил, что власти Республики Крым рассчитывают заключить масштабное соглашение с Витебской областью Белоруссии и тем самым наладить "насыщенную палитру взаимовыгодных деловых связей" со страной в целом."Готовы сделать для этого все необходимые шаги и будем помнить, что белорусы в числе первых протянули нам руку", – сказал Мурадов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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георгий мурадов, белоруссия, крым
Через морские порты Крыма экспортируют белорусские товары – власти
Постпред РК Мурадов: Крым рассчитывает на масштабное сотрудничество с Белоруссией
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров. Об этом заявил зампредседателя Совмина РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
По словам Мурадова, потенциал полуострова, как транзитной черноморской территории, может востребован в контексте импортозамещения.
"У нас работают с неполной загрузкой шесть портов плюс город Севастополь. При этом они имеют выходы именно в те страны и регионы, где продукция – белорусская и российская – крайне востребована: Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия, Турция ", – приводит слова Мурадова белорусское агентство Белта.
Кроме того, постпред отметил, что власти Республики Крым рассчитывают заключить масштабное соглашение с Витебской областью Белоруссии и тем самым наладить "насыщенную палитру взаимовыгодных деловых связей" со страной в целом.
"Готовы сделать для этого все необходимые шаги и будем помнить, что белорусы в числе первых протянули нам руку", – сказал Мурадов.