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Почему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из Минска - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20221220/pochemu-belorusskiy-biznes-zainteresovan-v-portakh-kryma--vzglyad-iz-minska-1125994443.html
Почему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из Минска
Почему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из Минска - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Почему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из Минска
В ситуации, когда Белоруссию отрезают от балтийских портов, местный бизнес заинтересован работать через порты юга России, в том числе Крыма. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T03:39
2022-12-20T03:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В ситуации, когда Белоруссию отрезают от балтийских портов, местный бизнес заинтересован работать через порты юга России, в том числе Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск), научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.Курс на югРанее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики намерены предложить коллегам из Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, по словам Аксенова, до конца года Крым планирует подписать соглашение с Витебской областью о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Также белорусские предприятия рассматривают республику как площадку для локализации сборочных производств.Эксперт напомнил, что в конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко де-факто признал Крым российской территорией, однако наполнить это реальным содержанием, прежде всего, в экономике, не дают логистические проблемы, которые особенно усложнились с началом специальной военной операции."Были разговоры о том, чтобы пустить прямой авиарейс из Минска в Симферополь, но сейчас, как мы видим, самолеты в Крым не летают. Полагаю, здесь все-таки нужно какое-то прямое правительственное соглашение, которое определит логистику, фирмы, товарные группы, которые могли бы быть задействованы в этой торгово-экономической кооперации между Крымом и Белоруссией", – считает аналитик.Рабочая схемаПо словам Дзерманта, это рабочая схема для Белоруссии – выстраивать прямые отношения со многими регионами России путем договоренностей о конкретных поставках тех или иных товаров и участниках этого процесса. В случае с Крымом ключевым вопросом является именно логистика сотрудничества с Минском, подчеркнул политолог."Вот на это надо выходить. Какие-то предварительные контакты, как я понимаю, уже состоялись, тех же Брестской, Витебской области с Крымом и Севастополем. Но это пока раскачивается механизм, нужно продолжать и выходить на межправительственные соглашения. Полагаю, мы к этому идем, и это, скорее всего, произойдет в ближайшее время", - подытожил эксперт.В конце прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре является территорией России. Он также выразил готовность посетить полуостров после согласования даты и времени визита с президентом России Владимиром Путиным.В июле этого года белорусский лидер заявил, что де-факто признал статус Крыма, а также Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, если нужно, он закрепит это своим президентским указом.Читайте также на РИА Новости Крым:Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортамВ сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусовЧерез морские порты Крыма экспортируют белорусские товары – власти
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крым, белоруссия, еаэс, экономика, черное море, нато, финляндия, политика, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, мнения
Почему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из Минска

Эксперт Дзермант: зажатому санкциями бизнесу Белоруссии интересен Крым и его порты

03:39 20.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗажатому санкциями бизнесу Белоруссии интересен Крым и его порты
Зажатому санкциями бизнесу Белоруссии интересен Крым и его порты - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В ситуации, когда Белоруссию отрезают от балтийских портов, местный бизнес заинтересован работать через порты юга России, в том числе Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск), научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

Курс на юг

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики намерены предложить коллегам из Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Кроме того, по словам Аксенова, до конца года Крым планирует подписать соглашение с Витебской областью о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Также белорусские предприятия рассматривают республику как площадку для локализации сборочных производств.
"Интерес к Крыму в Белоруссии, конечно, есть. Мы понимаем, что сейчас балтийские порты для нас отрезаны, да и Санкт-Петербург представляется в таком проблемном свете, учитывая то, что Финляндия и Швеция полным ходом движутся в НАТО. Поэтому в любом случае придется искать российские южные порты. У Крыма тоже есть такие логистические возможности, поэтому этот вопрос надо прорабатывать", - сказал Дзермант.
Эксперт напомнил, что в конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко де-факто признал Крым российской территорией, однако наполнить это реальным содержанием, прежде всего, в экономике, не дают логистические проблемы, которые особенно усложнились с началом специальной военной операции.
"Были разговоры о том, чтобы пустить прямой авиарейс из Минска в Симферополь, но сейчас, как мы видим, самолеты в Крым не летают. Полагаю, здесь все-таки нужно какое-то прямое правительственное соглашение, которое определит логистику, фирмы, товарные группы, которые могли бы быть задействованы в этой торгово-экономической кооперации между Крымом и Белоруссией", – считает аналитик.
Феодосийский морской торговый порт. - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 10:16
Крымские порты предложат Белоруссии

Рабочая схема

По словам Дзерманта, это рабочая схема для Белоруссии – выстраивать прямые отношения со многими регионами России путем договоренностей о конкретных поставках тех или иных товаров и участниках этого процесса. В случае с Крымом ключевым вопросом является именно логистика сотрудничества с Минском, подчеркнул политолог.
"Вот на это надо выходить. Какие-то предварительные контакты, как я понимаю, уже состоялись, тех же Брестской, Витебской области с Крымом и Севастополем. Но это пока раскачивается механизм, нужно продолжать и выходить на межправительственные соглашения. Полагаю, мы к этому идем, и это, скорее всего, произойдет в ближайшее время", - подытожил эксперт.
На Евпаторийском пляже - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 07:36Эксклюзивы РИА Новости Крым
Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортам
В конце прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре является территорией России. Он также выразил готовность посетить полуостров после согласования даты и времени визита с президентом России Владимиром Путиным.
В июле этого года белорусский лидер заявил, что де-факто признал статус Крыма, а также Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, если нужно, он закрепит это своим президентским указом.
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