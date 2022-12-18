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Крымские порты предложат Белоруссии
Крымские порты предложат Белоруссии - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Крымские порты предложат Белоруссии
Правительство Крыма и Витебский областной исполком до конца года заключат соглашения о сотрудничестве по двум направлением - торгово-экономическому и... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T10:16
2022-12-18T10:16
2022-12-18T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Правительство Крыма и Витебский областной исполком до конца года заключат соглашения о сотрудничестве по двум направлением - торгово-экономическому и культурно-гуманитарному. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, Крым готов предложить белорусам использовать порты республики в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза.Аксенов заметил, что в этом году сотрудничество с Белоруссией выходит на новый уровень. "Развиваются торгово-экономические связи Крыма с Витебской областью. В июле этого года на IX Форуме регионов России и Беларуси в Гродно подписан протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров Республики Крым и Витебским облисполкомом. В октябре протокол о намерениях сотрудничества заключили свободные экономические зоны Крым и "Витебск", - рассказал он.Ранее зампредседателя Совмина РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявлял, что морские порты Крыма могут использоваться для экспорта белорусских товаров. Потенциал полуострова, как транзитной черноморской территории, может востребован в контексте импортозамещения.Крым и Белоруссия также сотрудничают в области туризма. В частности жителей Республики Беларусь привлекает сервис недорогих курортов, который развивается на полуострове. Вместе с тем туристический поток в Крым из Белоруссии в этом году снизился, в частности из-за отсутствия авиасообщения и прямых рейсов из республики на полуостров, которых белорусы очень ждут.Читайте также на РИА Новости Крым:В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусовКрым поставит в Белоруссию лечебные сакские грязи и не толькоВ Минске указали на высокие цены на отдых в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221208/belorusy-prosyat-krymchan-udelit-vnimanie-byudzhetnym-kurortam-1125742812.html
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новости крыма, крым, сергей аксенов, белоруссия, экономика, черное море
Крымские порты предложат Белоруссии
Аксенов: Крым предложит Белоруссии свои порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Правительство Крыма и Витебский областной исполком до конца года заключат соглашения о сотрудничестве по двум направлением - торгово-экономическому и культурно-гуманитарному. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Наши белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств", - опубликовал глава региона в своем Telegram-канале выдержку из интервью ТАСС.
По его словам, Крым готов предложить белорусам использовать порты республики в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза.
Аксенов заметил, что в этом году сотрудничество с Белоруссией выходит на новый уровень.
"Развиваются торгово-экономические связи Крыма с Витебской областью. В июле этого года на IX Форуме регионов России и Беларуси в Гродно подписан протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров Республики Крым и Витебским облисполкомом. В октябре протокол о намерениях сотрудничества заключили свободные экономические зоны Крым и "Витебск", - рассказал он.
Ранее зампредседателя Совмина РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявлял, что морские порты Крыма могут использоваться для экспорта белорусских товаров
. Потенциал полуострова, как транзитной черноморской территории, может востребован в контексте импортозамещения.
Крым и Белоруссия также сотрудничают в области туризма. В частности жителей Республики Беларусь привлекает
сервис недорогих курортов, который развивается на полуострове. Вместе с тем туристический поток в Крым из Белоруссии в этом году снизился, в частности из-за отсутствия авиасообщения и прямых рейсов из республики на полуостров, которых белорусы очень ждут.
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