https://crimea.ria.ru/20221208/belorusy-prosyat-krymchan-udelit-vnimanie-byudzhetnym-kurortam-1125742812.html

Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортам

Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортам - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортам

Жители Республики Беларусь будут приезжать в Крым чаще, так как здесь налаживается сервис недорогих курортов. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T07:36

2022-12-08T07:36

2022-12-08T07:36

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители Республики Беларусь будут приезжать в Крым чаще, так как здесь налаживается сервис недорогих курортов. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель социально-культурного центра "Крымское землячество" в Республике Беларусь Андрей Лопацкий.Он отметил, что белорусы любят отдыхать на бюджетных курортах, и Крым привлекает их возможностью отдохнуть "дикарем"."Те люди, которые отдыхали все время в Крыму "дикарями", любят и знают его, они продолжали ездить и в 2014 году и будут продолжать ездить, даже если произойдет ледниковый период. Они все равно будут ехать в Крым, потому что он уникален", — сказал он.При этом, Лопацкий обратил внимание, что сейчас даже для бюджетного отдыха должны быть созданы минимальные необходимые условия."Если раньше сарайчика у моря было достаточно, сегодня люди все равно привыкли к более комфортному отдыху — это и горячая-холодная вода, питание, кондиционер желательно. В Крыму в этом плане все потихонечку развивается, видим динамику и стремление к лучшему", — констатировал он.

https://crimea.ria.ru/20221207/v-sezon-na-otdykh-v-krym-priezzhaet-poryadka-100-tysyach-belorusov-1125735575.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

белоруссия, туризм в крыму, общество, новости крыма