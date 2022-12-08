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Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортам - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортам
Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортам - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортам
Жители Республики Беларусь будут приезжать в Крым чаще, так как здесь налаживается сервис недорогих курортов. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T07:36
2022-12-08T07:36
белоруссия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители Республики Беларусь будут приезжать в Крым чаще, так как здесь налаживается сервис недорогих курортов. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель социально-культурного центра "Крымское землячество" в Республике Беларусь Андрей Лопацкий.Он отметил, что белорусы любят отдыхать на бюджетных курортах, и Крым привлекает их возможностью отдохнуть "дикарем"."Те люди, которые отдыхали все время в Крыму "дикарями", любят и знают его, они продолжали ездить и в 2014 году и будут продолжать ездить, даже если произойдет ледниковый период. Они все равно будут ехать в Крым, потому что он уникален", — сказал он.При этом, Лопацкий обратил внимание, что сейчас даже для бюджетного отдыха должны быть созданы минимальные необходимые условия."Если раньше сарайчика у моря было достаточно, сегодня люди все равно привыкли к более комфортному отдыху — это и горячая-холодная вода, питание, кондиционер желательно. В Крыму в этом плане все потихонечку развивается, видим динамику и стремление к лучшему", — констатировал он.
https://crimea.ria.ru/20221207/v-sezon-na-otdykh-v-krym-priezzhaet-poryadka-100-tysyach-belorusov-1125735575.html
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, туризм в крыму, общество, новости крыма
Белорусы просят крымчан уделить внимание бюджетным курортам

О чем белорусы просят крымчан: нужен комфортный курорт для бюджетников

07:36 08.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Евпаторийском пляже
На Евпаторийском пляже - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители Республики Беларусь будут приезжать в Крым чаще, так как здесь налаживается сервис недорогих курортов. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель социально-культурного центра "Крымское землячество" в Республике Беларусь Андрей Лопацкий.

"Очень важно, что в Крыму начинает налаживаться сервис недорогих курортов. Мы надеемся, что сможем восстановить туристический поток. Интерес есть. Но Крыму надо обязательно совершенствовать свое отношение к туристам в бюджетной сфере. Белорусы готовы тратить, пусть не так много, как россияне которые едут с севера, с гораздо большим доходом. Нужен тот сегмент рынка, который будет комфортным для "бюджетника", — сказал Лопацкий.

Он отметил, что белорусы любят отдыхать на бюджетных курортах, и Крым привлекает их возможностью отдохнуть "дикарем".
"Те люди, которые отдыхали все время в Крыму "дикарями", любят и знают его, они продолжали ездить и в 2014 году и будут продолжать ездить, даже если произойдет ледниковый период. Они все равно будут ехать в Крым, потому что он уникален", — сказал он.
При этом, Лопацкий обратил внимание, что сейчас даже для бюджетного отдыха должны быть созданы минимальные необходимые условия.
"Если раньше сарайчика у моря было достаточно, сегодня люди все равно привыкли к более комфортному отдыху — это и горячая-холодная вода, питание, кондиционер желательно. В Крыму в этом плане все потихонечку развивается, видим динамику и стремление к лучшему", — констатировал он.
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