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В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусов

В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусов - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусов

Туристический поток в Крым из Белоруссии в этом году снизился, в частности из-за отсутствия авиасообщения и прямых рейсов из республики на полуостров, которых... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T16:22

2022-12-07T16:22

2022-12-07T17:01

белоруссия

общество

туризм в крыму

крым

черное море

транспорт

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Туристический поток в Крым из Белоруссии в этом году снизился, в частности из-за отсутствия авиасообщения и прямых рейсов из республики на полуостров, которых белорусы очень ждут. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.По его словам, на турпоток очень сильно повлияло отсутствие авиасообщения, так как ехать в Крым из Белоруссии на поезде или автомобиле гораздо дольше."Мы ждем возвращения авиасообщения и очень ждем от Республики Беларусь, когда появится прямое сообщение, как авиа так и ж/д. Это упростит логистику и увеличит турпоток", — уточнил Чегринец.Он отметил что этот вопрос больше административный и политический, потому как "логистически все для этого готово".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров.

https://crimea.ria.ru/20221203/rossiya-i-belorussiya-izmenili-usloviya-regionalnoy-bezopasnosti-1125668357.html

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крым

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, общество, туризм в крыму, крым, черное море, транспорт, специальная военная операция рф на украине