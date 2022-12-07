Рейтинг@Mail.ru
В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусов - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221207/v-sezon-na-otdykh-v-krym-priezzhaet-poryadka-100-tysyach-belorusov-1125735575.html
В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусов
В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусов - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусов
Туристический поток в Крым из Белоруссии в этом году снизился, в частности из-за отсутствия авиасообщения и прямых рейсов из республики на полуостров, которых... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T16:22
2022-12-07T17:01
белоруссия
общество
туризм в крыму
крым
черное море
транспорт
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/78/1118257813_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_b033e757c370d8c37f10c23e08db005d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Туристический поток в Крым из Белоруссии в этом году снизился, в частности из-за отсутствия авиасообщения и прямых рейсов из республики на полуостров, которых белорусы очень ждут. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.По его словам, на турпоток очень сильно повлияло отсутствие авиасообщения, так как ехать в Крым из Белоруссии на поезде или автомобиле гораздо дольше."Мы ждем возвращения авиасообщения и очень ждем от Республики Беларусь, когда появится прямое сообщение, как авиа так и ж/д. Это упростит логистику и увеличит турпоток", — уточнил Чегринец.Он отметил что этот вопрос больше административный и политический, потому как "логистически все для этого готово".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров.
https://crimea.ria.ru/20221203/rossiya-i-belorussiya-izmenili-usloviya-regionalnoy-bezopasnosti-1125668357.html
белоруссия
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/78/1118257813_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b075b3046614642da2f9973332eed7db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, общество, туризм в крыму, крым, черное море, транспорт, специальная военная операция рф на украине
В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусов

Около 100 тысяч белорусов приезжают на отдых в Крым в сезон

16:22 07.12.2022 (обновлено: 17:01 07.12.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие нового международного терминала С в Шереметьево
Открытие нового международного терминала С в Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Туристический поток в Крым из Белоруссии в этом году снизился, в частности из-за отсутствия авиасообщения и прямых рейсов из республики на полуостров, которых белорусы очень ждут. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

"Белорусы очень любят ехать подготовившись, взять все с собой, поэтому основной турпоток (в Крым — ред.) шел автомобилями. В этом году конечно он немного снизился, с учетом геополитической ситуации. Но белорусы едут, порядка 100 тысяч в этом году было (в Крыму — ред.), для сравнения в прошлом году было около 150 тысяч", — рассказал Чегринец.

По его словам, на турпоток очень сильно повлияло отсутствие авиасообщения, так как ехать в Крым из Белоруссии на поезде или автомобиле гораздо дольше.
"Мы ждем возвращения авиасообщения и очень ждем от Республики Беларусь, когда появится прямое сообщение, как авиа так и ж/д. Это упростит логистику и увеличит турпоток", — уточнил Чегринец.
Он отметил что этот вопрос больше административный и политический, потому как "логистически все для этого готово".
Россия и Белоруссия подписали протокол об обеспечении региональной безопасности
3 декабря, 19:27
Россия и Белоруссия изменили условия региональной безопасности
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров.
 
БелоруссияОбществоТуризм в КрымуКрымЧерное мореТранспортСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России
17:26Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами – Путин
16:53"Точечная опасность": Аксенов об атаках беспилотников на Крым
16:43Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2023 году
16:22В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусов
15:51На Крымском мосту увеличат количество досмотровых комплексов
15:41В Алуште увековечат память погибших в СВО горожан
15:27Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в Крыму
15:05Пожар возле атакованного ВСУ курского аэродрома потушен
14:45Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан
14:22В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ
14:16Дефицит существенный: "Укрэнерго" о ситуации с энергетикой в областях
14:05На Керченской переправе скопилось более трехсот машин
13:58Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы
13:48Троих крымчан осудили за грабеж в курортной Феодосии
13:47Армия России разгромила пункт восстановления техники ВСУ
13:36Склад с ракетами HIMARS уничтожен в Кривом Роге — МО
13:31Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену
13:25Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год
13:19В Ялте восстановят Царскую тропу
Лента новостейМолния