В сезон на отдых в Крым приезжает порядка ста тысяч белорусов
Около 100 тысяч белорусов приезжают на отдых в Крым в сезон
16:22 07.12.2022 (обновлено: 17:01 07.12.2022)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие нового международного терминала С в Шереметьево
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Туристический поток в Крым из Белоруссии в этом году снизился, в частности из-за отсутствия авиасообщения и прямых рейсов из республики на полуостров, которых белорусы очень ждут. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
"Белорусы очень любят ехать подготовившись, взять все с собой, поэтому основной турпоток (в Крым — ред.) шел автомобилями. В этом году конечно он немного снизился, с учетом геополитической ситуации. Но белорусы едут, порядка 100 тысяч в этом году было (в Крыму — ред.), для сравнения в прошлом году было около 150 тысяч", — рассказал Чегринец.
По его словам, на турпоток очень сильно повлияло отсутствие авиасообщения, так как ехать в Крым из Белоруссии на поезде или автомобиле гораздо дольше.
"Мы ждем возвращения авиасообщения и очень ждем от Республики Беларусь, когда появится прямое сообщение, как авиа так и ж/д. Это упростит логистику и увеличит турпоток", — уточнил Чегринец.
Он отметил что этот вопрос больше административный и политический, потому как "логистически все для этого готово".
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