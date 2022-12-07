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Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым
Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T09:22
2022-12-07T09:35
аэропорт симферополь
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.Сообщение с полуостровом на данный момент осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. Для ремонта одного из путей железнодорожной части Крымского моста, которая тоже пострадала, будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть. Ожидается, что он будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил в ноябре Марат Хуснуллин.Накануне вице-премьер сообщил, что сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.
https://crimea.ria.ru/20221206/kogda-zhdat-otkrytiya-krymskogo-mosta-dlya-gruzovikov--vlasti-1125705175.html
https://crimea.ria.ru/20221202/v-dekabre-iz-moskvy-v-krym-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-1125654603.html
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аэропорт симферополь, транспорт, крым
Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым

Режим "закрытого неба" над югом России продлевается до 15 декабря

09:22 07.12.2022 (обновлено: 09:35 07.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация.
Полеты не осуществляются в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
Сообщение с полуостровом на данный момент осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области.
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Вчера, 13:11
Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти
После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают.
Для ремонта одного из путей железнодорожной части Крымского моста, которая тоже пострадала, будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть. Ожидается, что он будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил в ноябре Марат Хуснуллин.
Накануне вице-премьер сообщил, что сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.
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Аэропорт СимферопольТранспортКрым
 
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