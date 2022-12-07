https://crimea.ria.ru/20221207/rosaviatsiya-vnov-prodlila-zapret-na-polety-v-krym-1125726730.html

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T09:22

2022-12-07T09:22

2022-12-07T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.Сообщение с полуостровом на данный момент осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. Для ремонта одного из путей железнодорожной части Крымского моста, которая тоже пострадала, будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть. Ожидается, что он будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил в ноябре Марат Хуснуллин.Накануне вице-премьер сообщил, что сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.

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https://crimea.ria.ru/20221202/v-dekabre-iz-moskvy-v-krym-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-1125654603.html

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аэропорт симферополь, транспорт, крым