https://crimea.ria.ru/20221115/nazvany-sroki-remonta-vtorogo-puti-na-zhd-chasti-krymskogo-mosta-1125383407.html
Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста
Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста
Второй путь на железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T16:29
2022-11-15T16:29
2022-11-15T16:29
крымский мост
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Второй путь на железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он уточнил, что проект соответствующих восстановительных работ уже почти готов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.В субботу, 12 ноября, был успешно установлен второй по счету пролет на поврежденной части Крымского моста. Всего нужно восстановить четыре пролетных строения. Работы планируется завершить в декабре.На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути.
https://crimea.ria.ru/20221115/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-snova-perekroyut-1125372151.html
https://crimea.ria.ru/20221113/raboty-na-krymskom-mostu-idut-po-grafiku-vopreki-shtormam--khusnullin-1125350642.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста
Хуснуллин: второй путь на ж/д части Крымского моста будет восстановлен за 6-7 месяцев