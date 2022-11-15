https://crimea.ria.ru/20221115/nazvany-sroki-remonta-vtorogo-puti-na-zhd-chasti-krymskogo-mosta-1125383407.html

Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста

Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста

Второй путь на железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T16:29

2022-11-15T16:29

2022-11-15T16:29

крымский мост

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Второй путь на железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он уточнил, что проект соответствующих восстановительных работ уже почти готов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.В субботу, 12 ноября, был успешно установлен второй по счету пролет на поврежденной части Крымского моста. Всего нужно восстановить четыре пролетных строения. Работы планируется завершить в декабре.На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути.

https://crimea.ria.ru/20221115/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-snova-perekroyut-1125372151.html

https://crimea.ria.ru/20221113/raboty-na-krymskom-mostu-idut-po-grafiku-vopreki-shtormam--khusnullin-1125350642.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту