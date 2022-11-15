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Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста
Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста
Второй путь на железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T16:29
2022-11-15T16:29
крымский мост
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Второй путь на железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он уточнил, что проект соответствующих восстановительных работ уже почти готов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.В субботу, 12 ноября, был успешно установлен второй по счету пролет на поврежденной части Крымского моста. Всего нужно восстановить четыре пролетных строения. Работы планируется завершить в декабре.На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути.
https://crimea.ria.ru/20221115/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-snova-perekroyut-1125372151.html
https://crimea.ria.ru/20221113/raboty-na-krymskom-mostu-idut-po-grafiku-vopreki-shtormam--khusnullin-1125350642.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста

Хуснуллин: второй путь на ж/д части Крымского моста будет восстановлен за 6-7 месяцев

16:29 15.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Второй путь на железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы его (второй путь – ред.) в течение шести-семи месяцев в рабочем режиме восстановим", – цитирует Хуснуллина РИА Новости.
Он уточнил, что проект соответствующих восстановительных работ уже почти готов.
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
10:20
Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекроют
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
В субботу, 12 ноября, был успешно установлен второй по счету пролет на поврежденной части Крымского моста. Всего нужно восстановить четыре пролетных строения. Работы планируется завершить в декабре.
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 14:36
Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин
На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути.
 
Крымский мостМарат ХуснуллинЧП на Крымском мосту
 
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