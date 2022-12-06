https://crimea.ria.ru/20221206/nagruzka-na-kpp-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-vyrosla-v-10-raz-1125718625.html
Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз
Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз
Сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T17:14
2022-12-06T17:14
2022-12-06T17:14
крым
транспорт
марат хуснуллин
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."Бывают дни, когда в Новоазовске за день проходят 5,5 тысяч грузовиков, в то время как за день они обычно пропускали 500-600 машин. То есть нагрузка возросла в 8-10 раз. Поэтому мы расширили пропускные пункты со стороны Джанкоя, Новоазовска. Очереди пока сохраняются, потому что идет очень активное строительство на новых территориях", - рассказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, с учетом возросшего трафика эту дорогу отремонтировали, параллельно строители привели в порядок 12 мостов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли автомобильную часть Крымского моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. Сейчас для поездки на "большую землю" из Крыма у дальнобойщиков есть три пути: по альтернативному наземному маршруту через Херсонскую область, через Керченскую паромную переправу и последний — с перегрузкой на железнодорожный транспорт.
https://crimea.ria.ru/20221204/kak-remontiruyut-transportnye-koridory-v-krym-1125673171.html
https://crimea.ria.ru/20221121/sukhoputnyy-koridor-cherez-novye-regiony-situatsiya-segodnya-1125478074.html
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, марат хуснуллин, крымский мост
Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о ремонте сухопутных дорог в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Бывают дни, когда в Новоазовске за день проходят 5,5 тысяч грузовиков, в то время как за день они обычно пропускали 500-600 машин. То есть нагрузка возросла в 8-10 раз. Поэтому мы расширили пропускные пункты со стороны Джанкоя, Новоазовска. Очереди пока сохраняются, потому что идет очень активное строительство на новых территориях", - рассказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, с учетом возросшего трафика эту дорогу отремонтировали, параллельно строители привели в порядок 12 мостов.
"Нагрузка сильная на эту дорогу, часть ее была в очень плохом состоянии и пришлось нам где-то ее ремонтировать, где-то перекладывать асфальт. Плюс мы отремонтировали 12 мостов по ходу производства дороги, - подчеркнул он. - Базово у нас новая дорога, которая связывает Крым и Ростовскую область, существует. Задача дополнительного альтернативного маршрута решена".
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли автомобильную часть Крымского моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. Сейчас для поездки на "большую землю" из Крыма у дальнобойщиков есть три пути: по альтернативному наземному маршруту через Херсонскую область, через Керченскую паромную переправу и последний — с перегрузкой на железнодорожный транспорт.