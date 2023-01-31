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Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов
Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов
Крым готов предоставить Египту возможности своих портов для перевозки товаров, египетский бизнес заинтересовался таким сотрудничеством. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T21:26
2023-01-31T21:26
2023-01-31T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крым готов предоставить Египту возможности своих портов для перевозки товаров, египетский бизнес заинтересовался таким сотрудничеством. Об этом сообщил журналистам в Каире постпред республики при президенте РФ, вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов.В ходе поездки политик провел несколько встреч с крупными представителями египетского бизнеса.В отличие от Новороссийска крымские порты свободны, их загрузка составляет порядка 15-20%, отметил вице-премьер. А налаживание морского маршрута между Крымом и Египтом может "создать выгодную для Египта логистическую схему", поскольку Каир нацелен на поставки больших объемов российского зерна, удобрений и леса.Крым открыт мируПо словам постпреда, Крым готов работать на все пространство евразийского экономического союза и стран СНГ.Ранее Мурадов заявлял, что потенциал полуострова как транзитной черноморской территории может востребован в контексте импортозамещения."У нас работают с неполной загрузкой шесть портов плюс город Севастополь. При этом они имеют выходы именно в те страны и регионы, где продукция – белорусская и российская – крайне востребована: Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия, Турция ", – отмечал вице-премьер.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрутПочему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из МинскаТурция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС
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георгий мурадов, крым, египет, экономика, в мире, черное море, новости крыма, политика
Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов
Георгий Мурадов: возможности портов Крыма заинтересовали египетский бизнес
21:26 31.01.2023 (обновлено: 21:52 31.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крым готов предоставить Египту возможности своих портов для перевозки товаров, египетский бизнес заинтересовался таким сотрудничеством. Об этом сообщил журналистам в Каире постпред республики при президенте РФ, вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов.
В ходе поездки политик провел несколько встреч с крупными представителями египетского бизнеса.
"Крым - географически ближайшая территория РФ к Египту… они воспринимают с радостью и пониманием, что налаживание такого транспортного маршрута, грузовые морские перевозки, включая и контейнерные, и балкерные, и пассажирские - это дело очень правильное и выгодное", - цитирует Мурадова РИА Новости.
В отличие от Новороссийска крымские порты свободны, их загрузка составляет порядка 15-20%, отметил вице-премьер. А налаживание морского маршрута между Крымом и Египтом может "создать выгодную для Египта логистическую схему", поскольку Каир нацелен на поставки больших объемов российского зерна, удобрений и леса.
Крым открыт миру
По словам постпреда, Крым готов работать на все пространство евразийского экономического союза и стран СНГ.
Ранее Мурадов заявлял, что потенциал полуострова как транзитной черноморской территории может востребован в контексте импортозамещения.
"У нас работают с неполной загрузкой шесть портов плюс город Севастополь. При этом они имеют выходы именно в те страны и регионы, где продукция – белорусская и российская – крайне востребована: Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия, Турция ", – отмечал вице-премьер.
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