https://crimea.ria.ru/20230131/egipet-zainteresovan-v-portakh-kryma---muradov-1126700502.html

Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов

Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов

Крым готов предоставить Египту возможности своих портов для перевозки товаров, египетский бизнес заинтересовался таким сотрудничеством. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T21:26

2023-01-31T21:26

2023-01-31T21:52

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крым готов предоставить Египту возможности своих портов для перевозки товаров, египетский бизнес заинтересовался таким сотрудничеством. Об этом сообщил журналистам в Каире постпред республики при президенте РФ, вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов.В ходе поездки политик провел несколько встреч с крупными представителями египетского бизнеса.В отличие от Новороссийска крымские порты свободны, их загрузка составляет порядка 15-20%, отметил вице-премьер. А налаживание морского маршрута между Крымом и Египтом может "создать выгодную для Египта логистическую схему", поскольку Каир нацелен на поставки больших объемов российского зерна, удобрений и леса.Крым открыт мируПо словам постпреда, Крым готов работать на все пространство евразийского экономического союза и стран СНГ.Ранее Мурадов заявлял, что потенциал полуострова как транзитной черноморской территории может востребован в контексте импортозамещения."У нас работают с неполной загрузкой шесть портов плюс город Севастополь. При этом они имеют выходы именно в те страны и регионы, где продукция – белорусская и российская – крайне востребована: Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия, Турция ", – отмечал вице-премьер.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрутПочему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из МинскаТурция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, крым, египет, экономика, в мире, черное море, новости крыма, политика