Рейтинг@Mail.ru
Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230131/egipet-zainteresovan-v-portakh-kryma---muradov-1126700502.html
Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов
Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов
Крым готов предоставить Египту возможности своих портов для перевозки товаров, египетский бизнес заинтересовался таким сотрудничеством. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T21:26
2023-01-31T21:52
георгий мурадов
крым
египет
экономика
в мире
черное море
новости крыма
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/15/1118750585_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_587f5aad2283b6e4809b99b22f60eb44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крым готов предоставить Египту возможности своих портов для перевозки товаров, египетский бизнес заинтересовался таким сотрудничеством. Об этом сообщил журналистам в Каире постпред республики при президенте РФ, вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов.В ходе поездки политик провел несколько встреч с крупными представителями египетского бизнеса.В отличие от Новороссийска крымские порты свободны, их загрузка составляет порядка 15-20%, отметил вице-премьер. А налаживание морского маршрута между Крымом и Египтом может "создать выгодную для Египта логистическую схему", поскольку Каир нацелен на поставки больших объемов российского зерна, удобрений и леса.Крым открыт мируПо словам постпреда, Крым готов работать на все пространство евразийского экономического союза и стран СНГ.Ранее Мурадов заявлял, что потенциал полуострова как транзитной черноморской территории может востребован в контексте импортозамещения."У нас работают с неполной загрузкой шесть портов плюс город Севастополь. При этом они имеют выходы именно в те страны и регионы, где продукция – белорусская и российская – крайне востребована: Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия, Турция ", – отмечал вице-премьер.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрутПочему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из МинскаТурция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС
крым
египет
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/15/1118750585_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_5916d4ddbe164c93fee5e71966c6320b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгий мурадов, крым, египет, экономика, в мире, черное море, новости крыма, политика
Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов

Георгий Мурадов: возможности портов Крыма заинтересовали египетский бизнес

21:26 31.01.2023 (обновлено: 21:52 31.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФеодосийский морской торговый порт
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крым готов предоставить Египту возможности своих портов для перевозки товаров, египетский бизнес заинтересовался таким сотрудничеством. Об этом сообщил журналистам в Каире постпред республики при президенте РФ, вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов.
В ходе поездки политик провел несколько встреч с крупными представителями египетского бизнеса.
"Крым - географически ближайшая территория РФ к Египту… они воспринимают с радостью и пониманием, что налаживание такого транспортного маршрута, грузовые морские перевозки, включая и контейнерные, и балкерные, и пассажирские - это дело очень правильное и выгодное", - цитирует Мурадова РИА Новости.
В отличие от Новороссийска крымские порты свободны, их загрузка составляет порядка 15-20%, отметил вице-премьер. А налаживание морского маршрута между Крымом и Египтом может "создать выгодную для Египта логистическую схему", поскольку Каир нацелен на поставки больших объемов российского зерна, удобрений и леса.

Крым открыт миру

По словам постпреда, Крым готов работать на все пространство евразийского экономического союза и стран СНГ.
Ранее Мурадов заявлял, что потенциал полуострова как транзитной черноморской территории может востребован в контексте импортозамещения.
"У нас работают с неполной загрузкой шесть портов плюс город Севастополь. При этом они имеют выходы именно в те страны и регионы, где продукция – белорусская и российская – крайне востребована: Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия, Турция ", – отмечал вице-премьер.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут
Почему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из Минска
Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС
 
Георгий МурадовКрымЕгипетЭкономикаВ миреЧерное мореНовости КрымаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:06В России предложили способ защиты от фальсификации всемирной истории
21:45Главные новости Крыма: 31 января
21:26Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов
21:12Ставки растут: аферисты выманили у крымчан 14,7 млн рублей
20:37Регистрация и межевание земли в Крыму: что изменилось
20:16Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов повреждены
20:08Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овец 1:34
19:33Когда у Украины появятся натовские самолеты – эксперт
19:08Рост пособий и длинные выходные: новое в законах с февраля
18:30Армия России отбила попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона
18:23COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиян
18:15Непригодное жилье для сироты: в Крыму СК ищет виновных
18:06Где на Крымском полуострове самые длинные очереди в детские сады
17:43Удар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП
17:29Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций
16:39Путин поручил расширить территории для экспериментов с дронами
16:25Когда полностью откроют Крымский мост
16:16В Севастополе вор вынес сейф с деньгами под одеждой
16:04На сколько в Крыму дорожает проезд в общественном транспорте
15:57Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARS
Лента новостейМолния