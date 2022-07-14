https://crimea.ria.ru/20220714/turtsiya-saudovskaya-araviya-i-egipet-planiruyut-vstupit-v-briks-1123839265.html

Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС

Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС

Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС, участники объединения ищут дипломатическое решение данного вопроса. Об этом сообщают "Известия"... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T11:19

2022-07-14T11:19

2022-07-14T11:19

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС, участники объединения ищут дипломатическое решение данного вопроса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник, осведомленный с ходом процесса.Информацию о возможном принятии в организацию новых членов подтвердила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия."Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", – сказала она.По мнению Ананд, вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии в объединение не должно занять много времени, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎. Ранее о намерении присоединиться к БРИКС изъявили Иран и Аргентина.Обсуждение и возможное решение о вступлении Ирана, Аргентины, Саудовской Аравии, Египта и Турции можно ожидать уже на следующем саммите объединения, который пройдет в ЮАР в 2023 году, добавила Ананд.

https://crimea.ria.ru/20220628/lavrov-otsenil-perspektivy-vstupleniya-argentiny-i-irana-v-briks-1123684651.html

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