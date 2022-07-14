https://crimea.ria.ru/20220714/turtsiya-saudovskaya-araviya-i-egipet-planiruyut-vstupit-v-briks-1123839265.html
Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС
Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС
Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС, участники объединения ищут дипломатическое решение данного вопроса. Об этом сообщают "Известия"... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T11:19
2022-07-14T11:19
2022-07-14T11:19
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС, участники объединения ищут дипломатическое решение данного вопроса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник, осведомленный с ходом процесса.Информацию о возможном принятии в организацию новых членов подтвердила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия."Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", – сказала она.По мнению Ананд, вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии в объединение не должно занять много времени, поскольку эти страны "уже в процессе". Ранее о намерении присоединиться к БРИКС изъявили Иран и Аргентина.Обсуждение и возможное решение о вступлении Ирана, Аргентины, Саудовской Аравии, Египта и Турции можно ожидать уже на следующем саммите объединения, который пройдет в ЮАР в 2023 году, добавила Ананд.
https://crimea.ria.ru/20220628/lavrov-otsenil-perspektivy-vstupleniya-argentiny-i-irana-v-briks-1123684651.html
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политика, в мире
Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС
В БРИКС заявили о планах Турции, Саудовской Аравии и Египта присоединиться к организации
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС, участники объединения ищут дипломатическое решение данного вопроса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник, осведомленный с ходом процесса.
"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман серьезно настроен на вступление в БРИКС. Россия поддержала это стремление. Также интерес к БРИКС проявили Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет. Но на саммите в Пекине вопрос с их вступлением не обсуждался, а вот членство Садовской Аравии обсуждали серьезно. Участники объединения ищут дипломатическое решение", – рассказал собеседник издания.
Информацию о возможном принятии в организацию новых членов подтвердила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия.
"Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", – сказала она.
По мнению Ананд, вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии в объединение не должно занять много времени, поскольку эти страны "уже в процессе". Ранее о намерении присоединиться к БРИКС изъявили Иран и Аргентина.
Обсуждение и возможное решение о вступлении Ирана, Аргентины, Саудовской Аравии, Египта и Турции можно ожидать уже на следующем саммите объединения, который пройдет в ЮАР в 2023 году, добавила Ананд.
"Есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка: увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты для новых мировых реалий", – отметила она.