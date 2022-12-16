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Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут
Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут
Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут, стороны договорились проработать данный вопрос. Об этом сообщил вице-премьер Крыма – постпред РК при... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T14:56
2022-12-16T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут, стороны договорились проработать данный вопрос. Об этом сообщил вице-премьер Крыма – постпред РК при президенте России Георгий Мурадов по итогам встречи с главой правительства Южной Осетии Константином Джуссоевым.Удобство для туристовВ пятницу в Симферополе состоялось подписание протокола по вопросам реализации соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.Джуссоев, в свою очередь, отметил, что туризм и обмен опытом в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества Крыма и Южной Осетии.Виноградная лоза и минеральная водаПо словам Мурадова, республики также намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество в торговле и сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре. В частности, виноделы Южной Осетии планируют нарастить поставки из Крыма виноградной лозы. Полуостров намерен закупать в Южной Осетии минеральную воду."Мы производим целебную минеральную воду из высокогорных источников. Она широко представлена на российском рынке, но в Крыму ее еще нет. Планируем начать поставки этой воды на полуостров", - сказал Джуссоев.Также стороны отметили перспективность поставок в Южную Осетию производимых в Крыму эфиромасличных культур, электротехнического и сварочного оборудования.Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах было подписано между республиками в 2019 году.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной ОсетииРоссияне смогут стать гражданами Южной ОсетииЮжная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
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новости крыма, крым, южная осетия, политика, общество, георгий мурадов, экономика
Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут

Мурадов: из Южной Осетии в Крым запустят прямой автобусный рейс

14:56 16.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорога в Крыму
Дорога в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут, стороны договорились проработать данный вопрос. Об этом сообщил вице-премьер Крыма – постпред РК при президенте России Георгий Мурадов по итогам встречи с главой правительства Южной Осетии Константином Джуссоевым.

Удобство для туристов

В пятницу в Симферополе состоялось подписание протокола по вопросам реализации соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
"Мы договорились о том, что будем прорабатывать автобусный маршрут, потому что народ Южной Осетии любит Черное море, ездят сюда периодически. Чтобы этот маршрут организовать, нужно предпринять соответствующие усилия", – сказал Мурадов журналистам.
Джуссоев, в свою очередь, отметил, что туризм и обмен опытом в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества Крыма и Южной Осетии.
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Виноградная лоза и минеральная вода

По словам Мурадова, республики также намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество в торговле и сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре. В частности, виноделы Южной Осетии планируют нарастить поставки из Крыма виноградной лозы. Полуостров намерен закупать в Южной Осетии минеральную воду.
"Мы производим целебную минеральную воду из высокогорных источников. Она широко представлена на российском рынке, но в Крыму ее еще нет. Планируем начать поставки этой воды на полуостров", - сказал Джуссоев.
Также стороны отметили перспективность поставок в Южную Осетию производимых в Крыму эфиромасличных культур, электротехнического и сварочного оборудования.
Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах было подписано между республиками в 2019 году.
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