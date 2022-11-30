Рейтинг@Mail.ru
В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221130/v-krym-s-rabochim-vizitom-pribyl-prezident-yuzhnoy-osetii-1125609899.html
В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии
В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии - РИА Новости Крым, 30.11.2022
В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев с рабочей поездкой прибыл в Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T11:39
2022-11-30T11:39
крым
сергей аксенов
политика
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125609650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f0a8f2a3045bed73a0fb060f5758e30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев с рабочей поездкой прибыл в Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Мы готовы принять в Крыму представителей правительства и бизнеса из Южной Осетии, чтобы ближе познакомить с потенциалом нашего региона, обсудить дальнейшие направления совместной работы", — подчеркнул Аксенов на встрече с Гаглоевым.Он напомнил, что соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах было подписано между республиками еще в 2019 году."Уверен, что сотрудничество в развитии экономики, образования, здравоохранения, культуры будет плодотворным и поможет в полном объеме воплотить в жизнь все наши планы", — констатировал глава РК.
крым
южная осетия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125609650_95:0:1212:838_1920x0_80_0_0_55175d7176b355845f4bb824dad5e1cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, политика, южная осетия
В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии

Президент Южной Осетии Гаглоев прибыл с рабочим визитом в Крым

11:39 30.11.2022
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПрезидент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев с рабочей поездкой прибыл в Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Мы готовы принять в Крыму представителей правительства и бизнеса из Южной Осетии, чтобы ближе познакомить с потенциалом нашего региона, обсудить дальнейшие направления совместной работы", — подчеркнул Аксенов на встрече с Гаглоевым.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Республики Крым Сергей Аксенов и президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Он напомнил, что соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах было подписано между республиками еще в 2019 году.
"Уверен, что сотрудничество в развитии экономики, образования, здравоохранения, культуры будет плодотворным и поможет в полном объеме воплотить в жизнь все наши планы", — констатировал глава РК.
 
КрымСергей АксеновПолитикаЮжная Осетия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Сколько военных потеряли ВСУ в ходе спецоперации – оценка Еврокомиссии
12:35Правительство РФ компенсирует Крыму затраты на модернизацию агропрома
12:29Три приграничные области России попали под обстрел ВСУ
12:19Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
12:12Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь
12:07Клиенты РНКБ в ноябре оплатили налоги и штрафы на 240 миллионов рублей
12:05Арсенал артиллеристов обнаружен в тайнике на Херсонщине
11:49В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег
11:39В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии
11:30"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров
11:17Европа готовится к большой войне: эксперт о заявлении главы МИД Латвии
11:02Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской области
10:48Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты
10:28COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 30 ноября
10:17Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах
10:06Более 50 улиц Симферополя останутся без света в четверг
09:34Керченская переправа стоит: паромы не ходят из-за шторма
09:16В Крыму начнет работать первый мобильный МФЦ
09:02Резервуары с нефтепродуктами полыхают в Брянской области
08:46Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
Лента новостейМолния