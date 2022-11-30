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В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии

В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии - РИА Новости Крым, 30.11.2022

В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии

Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев с рабочей поездкой прибыл в Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T11:39

2022-11-30T11:39

2022-11-30T11:39

крым

сергей аксенов

политика

южная осетия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев с рабочей поездкой прибыл в Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Мы готовы принять в Крыму представителей правительства и бизнеса из Южной Осетии, чтобы ближе познакомить с потенциалом нашего региона, обсудить дальнейшие направления совместной работы", — подчеркнул Аксенов на встрече с Гаглоевым.Он напомнил, что соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах было подписано между республиками еще в 2019 году."Уверен, что сотрудничество в развитии экономики, образования, здравоохранения, культуры будет плодотворным и поможет в полном объеме воплотить в жизнь все наши планы", — констатировал глава РК.

крым

южная осетия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, политика, южная осетия