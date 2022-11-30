https://crimea.ria.ru/20221130/v-krym-s-rabochim-vizitom-pribyl-prezident-yuzhnoy-osetii-1125609899.html
В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии
В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии - РИА Новости Крым, 30.11.2022
В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев с рабочей поездкой прибыл в Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T11:39
2022-11-30T11:39
2022-11-30T11:39
крым
сергей аксенов
политика
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125609650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f0a8f2a3045bed73a0fb060f5758e30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев с рабочей поездкой прибыл в Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Мы готовы принять в Крыму представителей правительства и бизнеса из Южной Осетии, чтобы ближе познакомить с потенциалом нашего региона, обсудить дальнейшие направления совместной работы", — подчеркнул Аксенов на встрече с Гаглоевым.Он напомнил, что соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах было подписано между республиками еще в 2019 году."Уверен, что сотрудничество в развитии экономики, образования, здравоохранения, культуры будет плодотворным и поможет в полном объеме воплотить в жизнь все наши планы", — констатировал глава РК.
крым
южная осетия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125609650_95:0:1212:838_1920x0_80_0_0_55175d7176b355845f4bb824dad5e1cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, политика, южная осетия
В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии
Президент Южной Осетии Гаглоев прибыл с рабочим визитом в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев с рабочей поездкой прибыл в Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Мы готовы принять в Крыму представителей правительства и бизнеса из Южной Осетии, чтобы ближе познакомить с потенциалом нашего региона, обсудить дальнейшие направления совместной работы", — подчеркнул Аксенов на встрече с Гаглоевым.
Он напомнил, что соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах было подписано между республиками еще в 2019 году.
"Уверен, что сотрудничество в развитии экономики, образования, здравоохранения, культуры будет плодотворным и поможет в полном объеме воплотить в жизнь все наши планы", — констатировал глава РК.