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Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
Власти и народ Южной Осетии поддерживают референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T12:10
2022-09-26T12:10
российская федерация (россия, рф)
южная осетия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Власти и народ Южной Осетии поддерживают референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев, его цитирует РИА Новости.Он также выразил "решительную" поддержку специальной военной операции России на Украине. По мнению Гаглоева, проведение СВО и организация референдумов были единственно верными решениями "в создавшейся международной политической обстановке".Гаглоев назвал эти решения шагами, цель которых прекратить многолетнюю дискриминацию людей в этих регионах и массовое кровопролитие, а также предотвратить развертывание военной инфраструктуры НАТО у самых границ России.Ранее сообщалось, что в Москве по итогам встречи российской и югоосетинской делегаций разработаны шаги для вхождения Южной Осетии в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220925/referendum-v-donbasse-povliyaet-na-khod-istorii-vsego-mira--mnenie-1124617059.html
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российская федерация (россия, рф), южная осетия, политика, в мире
Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах

Гаглоев: Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях

12:10 26.09.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Власти и народ Южной Осетии поддерживают референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев, его цитирует РИА Новости.
"Руководство и народ Республики Южная Осетия всецело поддерживают проведение 23 – 27 сентября 2022 года референдумов по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", – говорится в заявлении президента республики.
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Он также выразил "решительную" поддержку специальной военной операции России на Украине. По мнению Гаглоева, проведение СВО и организация референдумов были единственно верными решениями "в создавшейся международной политической обстановке".
Гаглоев назвал эти решения шагами, цель которых прекратить многолетнюю дискриминацию людей в этих регионах и массовое кровопролитие, а также предотвратить развертывание военной инфраструктуры НАТО у самых границ России.
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Ранее сообщалось, что в Москве по итогам встречи российской и югоосетинской делегаций разработаны шаги для вхождения Южной Осетии в состав России.
 
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