https://crimea.ria.ru/20220926/yuzhnaya-osetiya-podderzhivaet-referendumy-v-ldnr-i-osvobozhdennykh-regionakh-1124625190.html

Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах

Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах

Власти и народ Южной Осетии поддерживают референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T12:10

2022-09-26T12:10

2022-09-26T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Власти и народ Южной Осетии поддерживают референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев, его цитирует РИА Новости.Он также выразил "решительную" поддержку специальной военной операции России на Украине. По мнению Гаглоева, проведение СВО и организация референдумов были единственно верными решениями "в создавшейся международной политической обстановке".Гаглоев назвал эти решения шагами, цель которых прекратить многолетнюю дискриминацию людей в этих регионах и массовое кровопролитие, а также предотвратить развертывание военной инфраструктуры НАТО у самых границ России.Ранее сообщалось, что в Москве по итогам встречи российской и югоосетинской делегаций разработаны шаги для вхождения Южной Осетии в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220925/referendum-v-donbasse-povliyaet-na-khod-istorii-vsego-mira--mnenie-1124617059.html

https://crimea.ria.ru/20220925/khersonskaya-oblast-v-dni-referenduma---fotoreportazh-1124620080.html

российская федерация (россия, рф)

южная осетия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), южная осетия, политика, в мире