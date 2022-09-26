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Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
Власти и народ Южной Осетии поддерживают референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T12:10
2022-09-26T12:10
2022-09-26T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Власти и народ Южной Осетии поддерживают референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев, его цитирует РИА Новости.Он также выразил "решительную" поддержку специальной военной операции России на Украине. По мнению Гаглоева, проведение СВО и организация референдумов были единственно верными решениями "в создавшейся международной политической обстановке".Гаглоев назвал эти решения шагами, цель которых прекратить многолетнюю дискриминацию людей в этих регионах и массовое кровопролитие, а также предотвратить развертывание военной инфраструктуры НАТО у самых границ России.Ранее сообщалось, что в Москве по итогам встречи российской и югоосетинской делегаций разработаны шаги для вхождения Южной Осетии в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220925/referendum-v-donbasse-povliyaet-na-khod-istorii-vsego-mira--mnenie-1124617059.html
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российская федерация (россия, рф), южная осетия, политика, в мире
Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
Гаглоев: Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях