https://crimea.ria.ru/20250331/desyatki-bespilotnikov-atakovali-nochyu-tri-regiona-rossii-1145334976.html

Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России

Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России

Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на три региона страны – сбиты 66 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T07:07

2025-03-31T07:07

2025-03-31T07:30

министерство обороны рф

брянская область

калужская область

курская область

вооруженные силы россии

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на три региона страны – сбиты 66 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ был ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа региона.В ночь на пятницу средства российской ПВО сбили 78 украинских беспилотников над семью регионами страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250330/vs-rossii-nanesli-raketnyy-udar-po-podrazdeleniyam-sbu-i-gur-ukrainy-1145321090.html

брянская область

калужская область

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, брянская область, калужская область, курская область, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон)