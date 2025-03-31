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Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России
Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России
Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на три региона страны – сбиты 66 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T07:07
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министерство обороны рф
брянская область
калужская область
курская область
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на три региона страны – сбиты 66 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ был ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа региона.В ночь на пятницу средства российской ПВО сбили 78 украинских беспилотников над семью регионами страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250330/vs-rossii-nanesli-raketnyy-udar-po-podrazdeleniyam-sbu-i-gur-ukrainy-1145321090.html
брянская область
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министерство обороны рф, брянская область, калужская область, курская область, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России

66 беспилотников сбили ночью над тремя регионами России

07:07 31.03.2025 (обновлено: 07:30 31.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на три региона страны – сбиты 66 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41 БПЛА – над территорией Брянской области, 24 БПЛА – над территорией Калужской области, один БПЛА – над территорией Курской области", – сказано в сообщении.
Накануне в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ был ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа региона.
В ночь на пятницу средства российской ПВО сбили 78 украинских беспилотников над семью регионами страны.
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Министерство обороны РФБрянская областьКалужская областьКурская областьВооруженные силы РоссииПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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