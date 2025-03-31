https://crimea.ria.ru/20250331/desyatki-bespilotnikov-atakovali-nochyu-tri-regiona-rossii-1145334976.html
Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России
Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России
Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на три региона страны – сбиты 66 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T07:07
2025-03-31T07:07
2025-03-31T07:30
министерство обороны рф
брянская область
калужская область
курская область
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на три региона страны – сбиты 66 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ был ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа региона.В ночь на пятницу средства российской ПВО сбили 78 украинских беспилотников над семью регионами страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250330/vs-rossii-nanesli-raketnyy-udar-po-podrazdeleniyam-sbu-i-gur-ukrainy-1145321090.html
брянская область
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, брянская область, калужская область, курская область, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Десятки беспилотников атаковали ночью три региона России
66 беспилотников сбили ночью над тремя регионами России
07:07 31.03.2025 (обновлено: 07:30 31.03.2025)