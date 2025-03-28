https://crimea.ria.ru/20250328/78-bespilotnikov-unichtozheny-nad-regionami-rossii-za-noch-1145290624.html
78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь
78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 28.03.2025
78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь
Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T07:28
2025-03-28T07:28
2025-03-28T07:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что всего были уничтожены и перехвачены 78 вражеских БПЛА.Также по одному беспилотнику сбили в небе над Ростовской и Тамбовской областями.По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в регионе пострадавших и разрушений в результате атак нет. Однако в аэропорту Саратова пока действует ограничение на прием и отправку самолетов. Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о массированной атаке дронов на регион. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в КрымуНа Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки ВСУВСУ снова пытались атаковать Крым
воронежская область
саратовская область
курская область
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, воронежская область, саратовская область, курская область, белгородская область, липецкая область, ростовская область, тамбовская область, новости
78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь
Над семью регионами России сбили 78 беспилотников ВСУ
07:28 28.03.2025 (обновлено: 07:42 28.03.2025)