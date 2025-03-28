https://crimea.ria.ru/20250328/78-bespilotnikov-unichtozheny-nad-regionami-rossii-za-noch-1145290624.html

78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь

78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 28.03.2025

78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь

Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T07:28

2025-03-28T07:28

2025-03-28T07:42

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что всего были уничтожены и перехвачены 78 вражеских БПЛА.Также по одному беспилотнику сбили в небе над Ростовской и Тамбовской областями.По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в регионе пострадавших и разрушений в результате атак нет. Однако в аэропорту Саратова пока действует ограничение на прием и отправку самолетов. Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о массированной атаке дронов на регион. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в КрымуНа Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки ВСУВСУ снова пытались атаковать Крым

воронежская область

саратовская область

курская область

белгородская область

липецкая область

ростовская область

тамбовская область

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2025

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