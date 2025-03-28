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78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь
78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 28.03.2025
78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь
Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T07:28
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министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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липецкая область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что всего были уничтожены и перехвачены 78 вражеских БПЛА.Также по одному беспилотнику сбили в небе над Ростовской и Тамбовской областями.По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в регионе пострадавших и разрушений в результате атак нет. Однако в аэропорту Саратова пока действует ограничение на прием и отправку самолетов. Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о массированной атаке дронов на регион. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в КрымуНа Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки ВСУВСУ снова пытались атаковать Крым
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, воронежская область, саратовская область, курская область, белгородская область, липецкая область, ростовская область, тамбовская область, новости
78 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь

Над семью регионами России сбили 78 беспилотников ВСУ

07:28 28.03.2025 (обновлено: 07:42 28.03.2025)
 
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Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что всего были уничтожены и перехвачены 78 вражеских БПЛА.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА над территорией Воронежской области, 19 – над Саратовской областью, 17 беспилотников – над Курской, шесть – над Белгородской, два БПЛА – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
Также по одному беспилотнику сбили в небе над Ростовской и Тамбовской областями.
По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в регионе пострадавших и разрушений в результате атак нет. Однако в аэропорту Саратова пока действует ограничение на прием и отправку самолетов.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о массированной атаке дронов на регион.
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