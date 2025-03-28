https://crimea.ria.ru/20250328/30-bespilotnikov-sbili-nad-voronezhskoy-oblastyu-1145290414.html

Более 30 беспилотников сбили над Воронежской областью

Более 30 беспилотников сбили над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Более 30 беспилотников сбили над Воронежской областью

Массированная атака украинских беспилотников отражена российскими системами противовоздушной обороны в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T07:14

2025-03-28T07:14

2025-03-28T07:24

воронежская область

александр гусев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена российскими системами противовоздушной обороны в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Он отметил, что БПЛА были сбиты над пятью муниципалитетами.При этом Гусев подчеркнул, что опасность воздушной атаки в регионе сохраняется.ВСУ каждый день наносят удары по объектам энергетики России. Накануне в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго" была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.26 марта российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Это уже четвертая за неделю попытка киевского режима ударить по энергообъектам в Крыму. Атаки продолжаются вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости, пво