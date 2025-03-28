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Более 30 беспилотников сбили над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Более 30 беспилотников сбили над Воронежской областью
Более 30 беспилотников сбили над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Более 30 беспилотников сбили над Воронежской областью
Массированная атака украинских беспилотников отражена российскими системами противовоздушной обороны в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T07:14
2025-03-28T07:24
воронежская область
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена российскими системами противовоздушной обороны в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Он отметил, что БПЛА были сбиты над пятью муниципалитетами.При этом Гусев подчеркнул, что опасность воздушной атаки в регионе сохраняется.ВСУ каждый день наносят удары по объектам энергетики России. Накануне в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго" была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.26 марта российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Это уже четвертая за неделю попытка киевского режима ударить по энергообъектам в Крыму. Атаки продолжаются вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронежская область, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости, пво
Более 30 беспилотников сбили над Воронежской областью

В Воронежской области отражена массированная атака беспилотников

07:14 28.03.2025 (обновлено: 07:24 28.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена российскими системами противовоздушной обороны в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он отметил, что БПЛА были сбиты над пятью муниципалитетами.
"Дежурными силами ПВО было уничтожено более 30 БПЛА. По информации на данный момент, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили", - сообщил глава области в Telegram.
При этом Гусев подчеркнул, что опасность воздушной атаки в регионе сохраняется.
ВСУ каждый день наносят удары по объектам энергетики России. Накануне в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго" была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.
26 марта российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Это уже четвертая за неделю попытка киевского режима ударить по энергообъектам в Крыму. Атаки продолжаются вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Воронежская областьАлександр ГусевПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьНовостиПВО
 
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