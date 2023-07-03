Урожайность высокая: аграрии Херсонщины приступили к сбору зерновых
Сальдо: в Херсонской области урожайность зерновых 40-50 центнеров с гектара
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичКомбайн
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в некоторых районах Херсонской области вода еще стоит на полях, в регионе началась уборка зерновых культур. Урожайность очень высокая: с одного гектара аграрии получают до 40-50 центнеров. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Аграрии уже приступили к сбору зерновых. Урожайность в этом году очень высокая: по 40-50 центнеров с гектара", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Херсонская область делает все для того, чтобы быть неотъемлемой частью Российской Федерации. Люди возвращаются в свои дома, восстанавливают сельское хозяйство. Верят, что все, что было испорчено, будет снова работать и процветать.
При этом Сальдо сообщил, что вода постепенно уходит.
"Днепр вошел в свои природные берега, но в Голопристанском и Алешковском районах вода еще стоит на полях, а многие дома остаются подтопленными по первые этажи", - рассказал он.
В то же время, по мнению главы Чаплынского района Александра Хлюстова, катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не будет.
Ранее сообщалось, что аграрии Запорожской области приступили к сбору урожая озимых зерновых и зернобобовых культур, ячменя, пшеницы, гороха и рапса.
Также сайт РИА Новости Крым сообщал о намерениях промышленников Запорожской области и Крыма создать единую кооперационную площадку по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и Бердянске, на которой в дальнейшем будет организовано производство комбайнов.
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