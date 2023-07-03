https://crimea.ria.ru/20230703/urozhaynost-vysokaya-agrarii-khersonschiny-pristupili-k-sboru-zernovykh-1129784503.html

Урожайность высокая: аграрии Херсонщины приступили к сбору зерновых

Урожайность высокая: аграрии Херсонщины приступили к сбору зерновых - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Урожайность высокая: аграрии Херсонщины приступили к сбору зерновых

Несмотря на то, что в некоторых районах Херсонской области вода еще стоит на полях, в регионе началась уборка зерновых культур. Урожайность очень высокая: с... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T16:58

2023-07-03T16:58

2023-07-03T16:58

новости

херсонская область

владимир сальдо

урожай

урожай зерновых культур

александр хлюстов

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в некоторых районах Херсонской области вода еще стоит на полях, в регионе началась уборка зерновых культур. Урожайность очень высокая: с одного гектара аграрии получают до 40-50 центнеров. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По его словам, Херсонская область делает все для того, чтобы быть неотъемлемой частью Российской Федерации. Люди возвращаются в свои дома, восстанавливают сельское хозяйство. Верят, что все, что было испорчено, будет снова работать и процветать.При этом Сальдо сообщил, что вода постепенно уходит.В то же время, по мнению главы Чаплынского района Александра Хлюстова, катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не будет.Ранее сообщалось, что аграрии Запорожской области приступили к сбору урожая озимых зерновых и зернобобовых культур, ячменя, пшеницы, гороха и рапса.Также сайт РИА Новости Крым сообщал о намерениях промышленников Запорожской области и Крыма создать единую кооперационную площадку по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и Бердянске, на которой в дальнейшем будет организовано производство комбайнов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуАграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииВ Крыму накопили двойной запас зерна

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, владимир сальдо, урожай, урожай зерновых культур, александр хлюстов, разрушение каховской гэс