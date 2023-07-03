Рейтинг@Mail.ru
Урожайность высокая: аграрии Херсонщины приступили к сбору зерновых - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230703/urozhaynost-vysokaya-agrarii-khersonschiny-pristupili-k-sboru-zernovykh-1129784503.html
Урожайность высокая: аграрии Херсонщины приступили к сбору зерновых
Урожайность высокая: аграрии Херсонщины приступили к сбору зерновых - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Урожайность высокая: аграрии Херсонщины приступили к сбору зерновых
Несмотря на то, что в некоторых районах Херсонской области вода еще стоит на полях, в регионе началась уборка зерновых культур. Урожайность очень высокая: с... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T16:58
2023-07-03T16:58
новости
херсонская область
владимир сальдо
урожай
урожай зерновых культур
александр хлюстов
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1d/1129712405_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_2576f0885a8c7a4f053adfd556329a1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в некоторых районах Херсонской области вода еще стоит на полях, в регионе началась уборка зерновых культур. Урожайность очень высокая: с одного гектара аграрии получают до 40-50 центнеров. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По его словам, Херсонская область делает все для того, чтобы быть неотъемлемой частью Российской Федерации. Люди возвращаются в свои дома, восстанавливают сельское хозяйство. Верят, что все, что было испорчено, будет снова работать и процветать.При этом Сальдо сообщил, что вода постепенно уходит.В то же время, по мнению главы Чаплынского района Александра Хлюстова, катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не будет.Ранее сообщалось, что аграрии Запорожской области приступили к сбору урожая озимых зерновых и зернобобовых культур, ячменя, пшеницы, гороха и рапса.Также сайт РИА Новости Крым сообщал о намерениях промышленников Запорожской области и Крыма создать единую кооперационную площадку по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и Бердянске, на которой в дальнейшем будет организовано производство комбайнов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуАграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииВ Крыму накопили двойной запас зерна
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1d/1129712405_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_57852b6a818be11e7549bd5ee3d65fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, херсонская область, владимир сальдо, урожай, урожай зерновых культур, александр хлюстов, разрушение каховской гэс
Урожайность высокая: аграрии Херсонщины приступили к сбору зерновых

Сальдо: в Херсонской области урожайность зерновых 40-50 центнеров с гектара

16:58 03.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичКомбайн
Комбайн - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в некоторых районах Херсонской области вода еще стоит на полях, в регионе началась уборка зерновых культур. Урожайность очень высокая: с одного гектара аграрии получают до 40-50 центнеров. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Аграрии уже приступили к сбору зерновых. Урожайность в этом году очень высокая: по 40-50 центнеров с гектара", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Херсонская область делает все для того, чтобы быть неотъемлемой частью Российской Федерации. Люди возвращаются в свои дома, восстанавливают сельское хозяйство. Верят, что все, что было испорчено, будет снова работать и процветать.
При этом Сальдо сообщил, что вода постепенно уходит.
"Днепр вошел в свои природные берега, но в Голопристанском и Алешковском районах вода еще стоит на полях, а многие дома остаются подтопленными по первые этажи", - рассказал он.
В то же время, по мнению главы Чаплынского района Александра Хлюстова, катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не будет.
Ранее сообщалось, что аграрии Запорожской области приступили к сбору урожая озимых зерновых и зернобобовых культур, ячменя, пшеницы, гороха и рапса.
Также сайт РИА Новости Крым сообщал о намерениях промышленников Запорожской области и Крыма создать единую кооперационную площадку по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и Бердянске, на которой в дальнейшем будет организовано производство комбайнов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку
Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России
В Крыму накопили двойной запас зерна
 
НовостиХерсонская областьВладимир СальдоУрожайУрожай зерновых культурАлександр ХлюстовРазрушение Каховской ГЭС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП
18:09Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города
17:49ВСУ ударили по Курской области: повреждена школа
17:25РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении
17:21Украинские диверсанты готовили теракт в Северодонецке – что известно
17:09Пропал с детской площадки: в Севастополе нашли 4-летнего мальчика
16:58Урожайность высокая: аграрии Херсонщины приступили к сбору зерновых
16:44ВСУ снова атакуют села Белгородской области – работает ПВО
16:02Минус 5 складов и пункт управления: успехи российских войск в зоне СВО
15:49Уничтожены сотни боевиков: потери ВСУ в зоне спецоперации
15:35ВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступления
15:20Названы потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского моста
15:01В МИД РФ оценили заявление Зеленского о Крыме и окончании конфликта
14:43Последнее предупреждение: политолог о статье Медведева
14:32На Запорожье ВСУ ведут имитацию боевых действий с поражающими потерями
14:21Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионах
14:05Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду
13:49Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"
13:37В Воронежской области пострадавшим при КТО выплатят по 100 тысяч рублей
13:23Контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - Шойгу
Лента новостейМолния