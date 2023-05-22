https://crimea.ria.ru/20230522/zaporozhskaya-oblast-pri-podderzhke-kryma-planiruet-proizvodit-kombayny-1128863285.html

Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны

Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны

Промышленники Запорожской области и Крыма работают над созданием единой кооперационной площадки по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-22T07:38

2023-05-22T07:38

2023-05-21T21:04

запорожская область

крым

сельское хозяйство

новые регионы россии

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юрий гуськов

урожай

бердянск

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Промышленники Запорожской области и Крыма работают над созданием единой кооперационной площадки по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и Бердянске, на которой в дальнейшем будет организовано производство комбайнов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Юрий Гуськов в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, этот вопрос уже неоднократно обсуждался на совместных встречах промышленников двух регионов."Этот путь, конечно, длинный, но мы туда уже идем и будем продолжать эту работу", – добавил и.о. министра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в БердянскеПутин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуКогда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона

https://crimea.ria.ru/20230521/agrarii-zaporozhskoy-oblasti-polnostyu-integrirovany-v-agrokompleks-rossii-1128863073.html

запорожская область

крым

новые регионы россии

бердянск

мелитополь

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запорожская область, крым, сельское хозяйство, новые регионы россии, экономика, новости, юрий гуськов, урожай, бердянск, мелитополь