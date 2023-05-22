Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230522/zaporozhskaya-oblast-pri-podderzhke-kryma-planiruet-proizvodit-kombayny-1128863285.html
Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны
Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны
Промышленники Запорожской области и Крыма работают над созданием единой кооперационной площадки по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-22T07:38
2023-05-21T21:04
запорожская область
крым
сельское хозяйство
новые регионы россии
экономика
новости
юрий гуськов
урожай
бердянск
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120812408_0:45:1620:956_1920x0_80_0_0_d653e15e512108a71dbbe98342f63902.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Промышленники Запорожской области и Крыма работают над созданием единой кооперационной площадки по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и Бердянске, на которой в дальнейшем будет организовано производство комбайнов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Юрий Гуськов в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, этот вопрос уже неоднократно обсуждался на совместных встречах промышленников двух регионов."Этот путь, конечно, длинный, но мы туда уже идем и будем продолжать эту работу", – добавил и.о. министра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в БердянскеПутин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуКогда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона
https://crimea.ria.ru/20230521/agrarii-zaporozhskoy-oblasti-polnostyu-integrirovany-v-agrokompleks-rossii-1128863073.html
запорожская область
крым
новые регионы россии
бердянск
мелитополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120812408_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fdc25a25047ce2a327b2b897711aaba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, крым, сельское хозяйство, новые регионы россии, экономика, новости, юрий гуськов, урожай, бердянск, мелитополь
Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны

Запорожская область и Крым планируют создать единую площадку по производству комбайнов

07:38 22.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрактор работает в поле
Трактор работает в поле - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Промышленники Запорожской области и Крыма работают над созданием единой кооперационной площадки по ремонту сельскохозяйственной техники в Мелитополе и Бердянске, на которой в дальнейшем будет организовано производство комбайнов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Юрий Гуськов в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Сейчас перед нами стоит задача организовать единую кооперационную площадку, которая могла бы заниматься ремонтом сельхозтехники на территории Мелитополя, Бердянска. Первая стадия – это ремонт сельхозтехники, которая осталась на Запорожье, вторая стадия – выход на собственное производство комбайнов. Компетенции промышленности Запорожской области и Крыма позволяют совместно это сделать", – сказал Гуськов.
Посевная компания озимых в Мелитопольском районе - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Вчера, 18:22
Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России
По его словам, этот вопрос уже неоднократно обсуждался на совместных встречах промышленников двух регионов.
"Этот путь, конечно, длинный, но мы туда уже идем и будем продолжать эту работу", – добавил и.о. министра.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в Бердянске
Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку
Когда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона
 
Запорожская областьКрымСельское хозяйствоНовые регионы РоссииЭкономикаНовостиЮрий ГуськовУрожайБердянскМелитополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по Крыму
10:01ВСУ выпустили более 100 снарядов по городам и селам Херсонской области
09:52Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправе
09:32ВСУ нанесли более 70 ударов за день по Белгородской области
08:49Как живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли
08:28Каким будет июнь в Крыму
08:10Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение
08:07Как Крым способен связать экономику России и Белоруссии
07:38Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны
07:04Глобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы
06:24Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено
00:01Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей
00:00Какой сегодня праздник: 22 мая
23:20Часть Симферополя осталась без света - что происходит
19:58Главные события и заявления дня: 21 мая
19:24В Крыму необходимо усилить охрану заповедников – мнение
19:02Уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт
18:46Дождливая погода в Крыму задержится на неделю
18:22Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России
18:03Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
Лента новостейМолния