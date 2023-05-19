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В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в Бердянске - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в Бердянске
В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в Бердянске - РИА Новости Крым, 19.05.2023
В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в Бердянске
Зерновые мощности порта в Бердянске на данный момент используются на 40%, увеличению объема погрузки мешают лишь наложенные санкции, в частности, наложенные США РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T15:24
2023-05-19T16:33
бердянск
запорожская область
новые регионы россии
сельское хозяйство
морской транспорт
общество
экономика
новости
бердянский морской торговый порт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Зерновые мощности порта в Бердянске на данный момент используются на 40%, увеличению объема погрузки мешают лишь наложенные санкции, в частности, наложенные США на "Государственного зернового оператора". Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Запорожской области – министр АПК и продовольственной политики региона Светлана Шевченко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Несмотря на то, что порт может принимать суда водоизмещением не более 10 тысяч тонн, это не является существенным ограничением при экспортных операциях, отметил в свою очередь и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов."Нами уже прорабатываются маршруты по укрупнению грузов на рейде. То есть имеются перегрузочные возможности. С некоторыми зарубежными коллегами мы уже спокойно можем загружать на рейде по 30-50 тысяч тонн", – пояснил руководитель ведомства.Запорожская область экспортирует в основном зерновые (пшеницу, ячмень, кукурузу), а также некоторые продукты переработки (муку, растительное масло). По словам Шевченко, в прошлом году в Запорожской области посевные площади составили 960 тысяч гектаров, с которых убрано 2,2 млн тонн зерновых. В этом году посевные площади выросли на 10% - до 970 тысяч га.Для транспортировки сельхозпродукции используются автомобильный и железнодорожный транспорт и порт Бердянска. Кроме того, на данный момент прорабатывается вопрос восстановления перевозки грузов речным транспортом.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуРоссия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году – ПутинВ Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения
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бердянск, запорожская область, новые регионы россии, сельское хозяйство, морской транспорт, общество, экономика, новости, бердянский морской торговый порт
В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в Бердянске

Власти Запорожской области: зерновые мощности порта в Бердянске загружены на 40%

15:24 19.05.2023 (обновлено: 16:33 19.05.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПорт Бердянска
Порт Бердянска - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Зерновые мощности порта в Бердянске на данный момент используются на 40%, увеличению объема погрузки мешают лишь наложенные санкции, в частности, наложенные США на "Государственного зернового оператора". Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Запорожской области – министр АПК и продовольственной политики региона Светлана Шевченко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Бердянский порт функционирует, принимает суда, осуществляет загрузку. Порт на сегодняшний день загружен по своей мощности на 40%. Мы можем грузить больше – мешают только санкции", – сказала Шевченко.
Несмотря на то, что порт может принимать суда водоизмещением не более 10 тысяч тонн, это не является существенным ограничением при экспортных операциях, отметил в свою очередь и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.
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"Нами уже прорабатываются маршруты по укрупнению грузов на рейде. То есть имеются перегрузочные возможности. С некоторыми зарубежными коллегами мы уже спокойно можем загружать на рейде по 30-50 тысяч тонн", – пояснил руководитель ведомства.
Запорожская область экспортирует в основном зерновые (пшеницу, ячмень, кукурузу), а также некоторые продукты переработки (муку, растительное масло). По словам Шевченко, в прошлом году в Запорожской области посевные площади составили 960 тысяч гектаров, с которых убрано 2,2 млн тонн зерновых. В этом году посевные площади выросли на 10% - до 970 тысяч га.
Для транспортировки сельхозпродукции используются автомобильный и железнодорожный транспорт и порт Бердянска. Кроме того, на данный момент прорабатывается вопрос восстановления перевозки грузов речным транспортом.
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БердянскЗапорожская областьНовые регионы РоссииСельское хозяйствоМорской транспортОбществоЭкономикаНовостиБердянский морской торговый порт
 
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