https://crimea.ria.ru/20230519/v-zaporozhskoy-oblasti-rasskazali-o-zagruzke-moschnostey-porta-v-berdyanske-1128831426.html

В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в Бердянске

В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в Бердянске - РИА Новости Крым, 19.05.2023

В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в Бердянске

Зерновые мощности порта в Бердянске на данный момент используются на 40%, увеличению объема погрузки мешают лишь наложенные санкции, в частности, наложенные США РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T15:24

2023-05-19T15:24

2023-05-19T16:33

бердянск

запорожская область

новые регионы россии

сельское хозяйство

морской транспорт

общество

экономика

новости

бердянский морской торговый порт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Зерновые мощности порта в Бердянске на данный момент используются на 40%, увеличению объема погрузки мешают лишь наложенные санкции, в частности, наложенные США на "Государственного зернового оператора". Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Запорожской области – министр АПК и продовольственной политики региона Светлана Шевченко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Несмотря на то, что порт может принимать суда водоизмещением не более 10 тысяч тонн, это не является существенным ограничением при экспортных операциях, отметил в свою очередь и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов."Нами уже прорабатываются маршруты по укрупнению грузов на рейде. То есть имеются перегрузочные возможности. С некоторыми зарубежными коллегами мы уже спокойно можем загружать на рейде по 30-50 тысяч тонн", – пояснил руководитель ведомства.Запорожская область экспортирует в основном зерновые (пшеницу, ячмень, кукурузу), а также некоторые продукты переработки (муку, растительное масло). По словам Шевченко, в прошлом году в Запорожской области посевные площади составили 960 тысяч гектаров, с которых убрано 2,2 млн тонн зерновых. В этом году посевные площади выросли на 10% - до 970 тысяч га.Для транспортировки сельхозпродукции используются автомобильный и железнодорожный транспорт и порт Бердянска. Кроме того, на данный момент прорабатывается вопрос восстановления перевозки грузов речным транспортом.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуРоссия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году – ПутинВ Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения

https://crimea.ria.ru/20230331/porty-mariupolya-i-berdyanska-vklyucheny-v-reestr-rossii-1127914779.html

бердянск

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бердянск, запорожская область, новые регионы россии, сельское хозяйство, морской транспорт, общество, экономика, новости, бердянский морской торговый порт