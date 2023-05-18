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Россия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году – Путин - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Россия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году – Путин
Россия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году – Путин - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Россия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году – Путин
Россия планирует экспортировать порядка 55-60 миллионов тонн зерновых по итогам текущего года, на мировом рынке на данный момент наблюдается достаточно высокое... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T13:30
2023-05-18T13:30
сельское хозяйство
владимир путин (политик)
россия
внешняя торговля
урожай зерновых культур
экономика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Россия планирует экспортировать порядка 55-60 миллионов тонн зерновых по итогам текущего года, на мировом рынке на данный момент наблюдается достаточно высокое предложение на эту продукцию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер отметил, что на сегодняшний день на мировом рынке наблюдается достаточно высокое предложение зерна, что влияет на цены и на дальнейшие планы российских сельхозпроизводителей.Путин также обратил внимание, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна - почти 158 миллионов тонн.По словам президента, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. Так, по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу - 101,6%, по рыбе - 153%, растительному маслу - 211%, сахару - 103,2%, овощам - 89,2%, картофелю - 93,4%, молоку - 85,7%"."Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году", – добавил глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуАксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсацийЧто мешает развитию крымского экспорта
https://crimea.ria.ru/20230517/v-krymu-vpervye-za-mnogo-let-risknuli-poseyat-grechikhu-1128787334.html
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сельское хозяйство, владимир путин (политик), россия, внешняя торговля, урожай зерновых культур, экономика, в мире, новости
Россия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году – Путин

Путин: по итогам года экспорт зерновых из РФ ожидается на уровне 55-60 млн тонн

13:30 18.05.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыгрузка озимой пшеницы на зерновом току хозяйства ЗАО "Политотдельское" в Тогучинском районе Новосибирской области
Выгрузка озимой пшеницы на зерновом току хозяйства ЗАО Политотдельское в Тогучинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Россия планирует экспортировать порядка 55-60 миллионов тонн зерновых по итогам текущего года, на мировом рынке на данный момент наблюдается достаточно высокое предложение на эту продукцию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Как и прежде, наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире. И мы зарекомендовали себя как надежный, предсказуемый партнер. Именно так будем действовать и впредь. Ожидается, что по итогам 2022-2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55-60 миллионов тонн", - сказал он на совещании о ходе весенних полевых работ.
Российский лидер отметил, что на сегодняшний день на мировом рынке наблюдается достаточно высокое предложение зерна, что влияет на цены и на дальнейшие планы российских сельхозпроизводителей.
Путин также обратил внимание, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна - почти 158 миллионов тонн.
По словам президента, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. Так, по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу - 101,6%, по рыбе - 153%, растительному маслу - 211%, сахару - 103,2%, овощам - 89,2%, картофелю - 93,4%, молоку - 85,7%".
"Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году", – добавил глава государства.
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