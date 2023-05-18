https://crimea.ria.ru/20230518/rossiya-planiruet-eksportirovat-55-60-mln-tonn-zerna-v-2023-godu--putin-1128803346.html

Россия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году – Путин

Россия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году – Путин - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Россия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году – Путин

Россия планирует экспортировать порядка 55-60 миллионов тонн зерновых по итогам текущего года, на мировом рынке на данный момент наблюдается достаточно высокое... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T13:30

2023-05-18T13:30

2023-05-18T13:30

сельское хозяйство

владимир путин (политик)

россия

внешняя торговля

урожай зерновых культур

экономика

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Россия планирует экспортировать порядка 55-60 миллионов тонн зерновых по итогам текущего года, на мировом рынке на данный момент наблюдается достаточно высокое предложение на эту продукцию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер отметил, что на сегодняшний день на мировом рынке наблюдается достаточно высокое предложение зерна, что влияет на цены и на дальнейшие планы российских сельхозпроизводителей.Путин также обратил внимание, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна - почти 158 миллионов тонн.По словам президента, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. Так, по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу - 101,6%, по рыбе - 153%, растительному маслу - 211%, сахару - 103,2%, овощам - 89,2%, картофелю - 93,4%, молоку - 85,7%"."Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году", – добавил глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуАксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсацийЧто мешает развитию крымского экспорта

https://crimea.ria.ru/20230517/v-krymu-vpervye-za-mnogo-let-risknuli-poseyat-grechikhu-1128787334.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, владимир путин (политик), россия, внешняя торговля, урожай зерновых культур, экономика, в мире, новости