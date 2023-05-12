https://crimea.ria.ru/20230512/aksenov-krymskie-agrarii-poluchat-bolee-105-mln-rubley-kompensatsiy-1128685666.html

Аксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсаций

Аксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсаций - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Аксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсаций

Крымским аграриям компенсируют до половины затрат на производство и продажу зерновых культур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T13:04

2023-05-12T13:04

2023-05-12T13:18

крым

сергей аксенов

сельское хозяйство

экономика

федеральный бюджет

новости крыма

погода

урожай зерновых культур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110005/91/1100059119_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_a95193ab4da705f092147a8c258c90d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Крымским аграриям компенсируют до половины затрат на производство и продажу зерновых культур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из федерального бюджета на поддержку аграрно-промышленного комплекса страны будет выделено 10 млрд рублей. Средства направят в 65 регионов страны.Благодаря этим средствам крымские аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, добавил он.Аксенов выразил уверенность, что решение федерального правительства поспособствует сохранению стабильности на зерновом рынке."В Республике Крым большое внимание уделяется развитию аграрной отрасли. Сегодня в этой сфере наблюдается рост объема производства, расширяются рынки сбыта, растет число рабочих мест, продолжается активная государственная поддержка сельхозпроизводителей", – резюмировал глава региона.По словам замминистра сельского хозяйства региона Арсена Арзиева, непродолжительные заморозки, которые наблюдались в Бахчисарайском, Нижнегорском и Красногвардейском районах Крыма, не погубили соцветия плодовых, косточковых и орехоплодных культур. Кроме того, в целом, благодаря достаточному количеству продуктивной влаги, прогнозы на урожай зерновых хорошие.Ранее сообщалось, что федеральная ассоциация "Народный фермер", которая занимается защитой прав и интересов крестьянских хозяйств, создаст в Крыму представительство для помощи фермерам как Республики Крым и Севастополя, так и четырех новых регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровыхВода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питья

https://crimea.ria.ru

https://crimea.ria.ru/20230503/gde-v-krymu-budut-vyraschivat-ris-i-kakikh-zhdut-urozhaev-1128512560.html

https://crimea.ria.ru/20230512/skoro-leto-zhdat-li-rosta-tsen-v-krymu-i-na-kakie-tovary-1128669000.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, сельское хозяйство, экономика, федеральный бюджет, новости крыма, погода, урожай зерновых культур