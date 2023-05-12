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Аксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсаций - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Аксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсаций
Аксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсаций - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Аксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсаций
Крымским аграриям компенсируют до половины затрат на производство и продажу зерновых культур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T13:04
2023-05-12T13:18
крым
сергей аксенов
сельское хозяйство
экономика
федеральный бюджет
новости крыма
погода
урожай зерновых культур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Крымским аграриям компенсируют до половины затрат на производство и продажу зерновых культур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из федерального бюджета на поддержку аграрно-промышленного комплекса страны будет выделено 10 млрд рублей. Средства направят в 65 регионов страны.Благодаря этим средствам крымские аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, добавил он.Аксенов выразил уверенность, что решение федерального правительства поспособствует сохранению стабильности на зерновом рынке."В Республике Крым большое внимание уделяется развитию аграрной отрасли. Сегодня в этой сфере наблюдается рост объема производства, расширяются рынки сбыта, растет число рабочих мест, продолжается активная государственная поддержка сельхозпроизводителей", – резюмировал глава региона.По словам замминистра сельского хозяйства региона Арсена Арзиева, непродолжительные заморозки, которые наблюдались в Бахчисарайском, Нижнегорском и Красногвардейском районах Крыма, не погубили соцветия плодовых, косточковых и орехоплодных культур. Кроме того, в целом, благодаря достаточному количеству продуктивной влаги, прогнозы на урожай зерновых хорошие.Ранее сообщалось, что федеральная ассоциация "Народный фермер", которая занимается защитой прав и интересов крестьянских хозяйств, создаст в Крыму представительство для помощи фермерам как Республики Крым и Севастополя, так и четырех новых регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровыхВода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питья
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крым, сергей аксенов, сельское хозяйство, экономика, федеральный бюджет, новости крыма, погода, урожай зерновых культур
Аксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсаций

Аксенов: в Крыму аграриям вернут до половины расходов на производство и продажу зерновых

13:04 12.05.2023 (обновлено: 13:18 12.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости . Сергей Венявский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Крымским аграриям компенсируют до половины затрат на производство и продажу зерновых культур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из федерального бюджета на поддержку аграрно-промышленного комплекса страны будет выделено 10 млрд рублей. Средства направят в 65 регионов страны.
"В 2023 году республика получит более 105,6 млн рублей на поддержку производителей зерна", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Благодаря этим средствам крымские аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, добавил он.
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Аксенов выразил уверенность, что решение федерального правительства поспособствует сохранению стабильности на зерновом рынке.
"В Республике Крым большое внимание уделяется развитию аграрной отрасли. Сегодня в этой сфере наблюдается рост объема производства, расширяются рынки сбыта, растет число рабочих мест, продолжается активная государственная поддержка сельхозпроизводителей", – резюмировал глава региона.
По словам замминистра сельского хозяйства региона Арсена Арзиева, непродолжительные заморозки, которые наблюдались в Бахчисарайском, Нижнегорском и Красногвардейском районах Крыма, не погубили соцветия плодовых, косточковых и орехоплодных культур. Кроме того, в целом, благодаря достаточному количеству продуктивной влаги, прогнозы на урожай зерновых хорошие.
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КрымСергей АксеновСельское хозяйствоЭкономикаФедеральный бюджетНовости КрымаПогодаУрожай зерновых культур
 
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