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Вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питья - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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Вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питья
Вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питья - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питья
Качественные показатели днепровской воды из Северо-Крымского канала позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T08:58
2023-03-11T09:52
северо-крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Качественные показатели днепровской воды из Северо-Крымского канала позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии ФИЦ Института биологии южных морей (ИнБЮМ) Ольга Соловьева.По ее словам, первая экспедиция от института после открытия Северо-Крымского канала была проведена в марте прошлого года. Ученые отобрали и исследовали образцы воды, водных отложений и грунта с прилегающих территорий.При этом спикер отметила необходимость мониторинга состояния воды в СКК. Это обусловлено тем, что данная система является динамической и может меняться. В частности, "ситуация на территории водосборного бассейна в настоящий момент нестабильная"."В Днепровские воды могут по различным причинам поступать вещества, которые могут негативно влиять на качество воды. И в какой-то момент соответствующим службам возможно надо будет принимать решение о прекращении использования канала", – отметила и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии.Тем не менее на данном этапе качество поступающей в Крым воды не вызывает беспокойства ученых. Более того, при помощи воды из канала крымские фермеры планируют выращивать экологически чистый рис.Ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк сообщал, что систему Северо-Крымского канала готовят к поливному сезону 2023 года. Это позволит обеспечить стабильную работу водохозяйственного комплекса.Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос: как надолго хватит воды в КрымуШлюзы перекрыты, насосы остановлены: что будет с Северо-Крымским каналомСколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
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северо-крымский канал, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, юрий гоцанюк, новости крыма, крым, инбюм, вода в крыму, сельское хозяйство
Вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питья

ИнБЮМ: вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива полей и питья

08:58 11.03.2023 (обновлено: 09:52 11.03.2023)
 
© Министерство сельского хозяйства КрымаПолив семян сахарной свеклы на полях Крыма
Полив семян сахарной свеклы на полях Крыма
© Министерство сельского хозяйства Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Качественные показатели днепровской воды из Северо-Крымского канала позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии ФИЦ Института биологии южных морей (ИнБЮМ) Ольга Соловьева.
По ее словам, первая экспедиция от института после открытия Северо-Крымского канала была проведена в марте прошлого года. Ученые отобрали и исследовали образцы воды, водных отложений и грунта с прилегающих территорий.

"По предварительным оценкам состояние воды благополучное. Уровни радиоактивных элементов превышают доаварийные (Чернобыльской АЭС в 1986 году, – ред), но они гораздо ниже санитарных норм. Эту воду можно использовать для полива сельхозугодий и питьевых нужд", – заверила Соловьева.

При этом спикер отметила необходимость мониторинга состояния воды в СКК. Это обусловлено тем, что данная система является динамической и может меняться. В частности, "ситуация на территории водосборного бассейна в настоящий момент нестабильная".
"В Днепровские воды могут по различным причинам поступать вещества, которые могут негативно влиять на качество воды. И в какой-то момент соответствующим службам возможно надо будет принимать решение о прекращении использования канала", – отметила и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии.
Тем не менее на данном этапе качество поступающей в Крым воды не вызывает беспокойства ученых. Более того, при помощи воды из канала крымские фермеры планируют выращивать экологически чистый рис.
Ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк сообщал, что систему Северо-Крымского канала готовят к поливному сезону 2023 года. Это позволит обеспечить стабильную работу водохозяйственного комплекса.
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