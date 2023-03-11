https://crimea.ria.ru/20230311/voda-iz-severo-krymskogo-kanala-prigodna-dlya-poliva-i-pitya-1127476000.html

Вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питья

Вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питья - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питья

Качественные показатели днепровской воды из Северо-Крымского канала позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T08:58

2023-03-11T08:58

2023-03-11T09:52

северо-крымский канал

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

юрий гоцанюк

новости крыма

крым

инбюм

вода в крыму

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1c/1124322591_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_80a0825f3ac59a57bff8435e89bf1bd4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Качественные показатели днепровской воды из Северо-Крымского канала позволяют применять ее как в сельском хозяйстве, так и для питьевых нужд. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии ФИЦ Института биологии южных морей (ИнБЮМ) Ольга Соловьева.По ее словам, первая экспедиция от института после открытия Северо-Крымского канала была проведена в марте прошлого года. Ученые отобрали и исследовали образцы воды, водных отложений и грунта с прилегающих территорий.При этом спикер отметила необходимость мониторинга состояния воды в СКК. Это обусловлено тем, что данная система является динамической и может меняться. В частности, "ситуация на территории водосборного бассейна в настоящий момент нестабильная"."В Днепровские воды могут по различным причинам поступать вещества, которые могут негативно влиять на качество воды. И в какой-то момент соответствующим службам возможно надо будет принимать решение о прекращении использования канала", – отметила и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии.Тем не менее на данном этапе качество поступающей в Крым воды не вызывает беспокойства ученых. Более того, при помощи воды из канала крымские фермеры планируют выращивать экологически чистый рис.Ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк сообщал, что систему Северо-Крымского канала готовят к поливному сезону 2023 года. Это позволит обеспечить стабильную работу водохозяйственного комплекса.Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос: как надолго хватит воды в КрымуШлюзы перекрыты, насосы остановлены: что будет с Северо-Крымским каналомСколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-крымский канал, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, юрий гоцанюк, новости крыма, крым, инбюм, вода в крыму, сельское хозяйство