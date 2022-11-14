https://crimea.ria.ru/20221114/shlyuzy-perekryty-nasosy-ostanovleny-chto-budet-s-severo-krymskim-kanalom-1125364672.html

Шлюзы перекрыты, насосы остановлены: что будет с Северо-Крымским каналом

Шлюзы перекрыты, насосы остановлены: что будет с Северо-Крымским каналом - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Шлюзы перекрыты, насосы остановлены: что будет с Северо-Крымским каналом

Перед наступлением холодов Северо-Крымский канал готовят к зимнему периоду: на насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T19:02

2022-11-14T19:02

2022-11-14T17:49

северо-крымский канал

вода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Перед наступлением холодов Северо-Крымский канал готовят к зимнему периоду: на насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают сбросные каналы, горизонт воды при этом уменьшают. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" Роман Захаров."Северо-Крымский канал — это сложная техническая система. Одна из главных задач сейчас — подготовить к зиме как насосную станцию, так и каналы, межхозяйственную сеть и все сооружения, которые расположены на трассе канала", — поделился Захаров.Одна из мер по подготовке к холодам — опорожнение канала. Специалисты ведут постоянный мониторинг горизонта воды и распределяют ее потребителям через дополнительные примыкающие каналы. Минимальное количество воды все равно останется, но это позволит увидеть, какие места требуют дополнительной очистки, и убрать ненужный мусор.На промежутке от головного водозаборного сооружения, которое находится в Херсонской области, до первой насосной станции вода идет самотеком и распределяется водопользователям для поливов. Это позволяет проводить осенние, как говорят специалисты, влагозарядковые поливы на площади 3,4 тысячи гектаров."То, что мы могли бы просто сбросить в море, в озеро Сиваш — мы сейчас экономно используем для подачи воды потребителям", — рассказал Захаров.Кроме этого, зимний период - это удобное время для профилактики и ремонта оборудования. Пока нет воды, все насосы проверяют и при необходимости ремонтируют. Затем их консервируют до следующего запуска."На запуск двигателей тратится минут 10-15 максимум. В зимний период они не работают. Мы проводим их обслуживание, проверяем и проводим испытания самих систем", — рассказал начальник насосной станции Сергей Сивогривый.Захаров добавил, что при обнаружении неисправности, которую нельзя будет решить собственными силами, к ремонту могут подключить представителей заводов-изготовителей оборудования."Насосная станция №1 восемь лет не работала. Но в этом году она отработала штатно, без аварийных ситуаций. Готовимся к выполнению задач следующего года", — добавил он.Также в рамках подготовки к зиме проводят расчистку так называемых сбросных каналов, чтобы можно было их использовать при необходимости без каких-либо препятствий."Сейчас идет расчистка Главного коллектора № 5. Это сбросной канал, который позволит нам в случае потребности сбрасывать определенное количество воды и принимать ливневые воды. Мы предполагаем, что за ноябрь вся длина участка будет почищена", — сказал Захаров.Сейчас идет активная подготовка не только к зиме, но и к 2023 году, заметил замдиректора "Крыммелиоводхоза"."Запланировано увеличение орошаемых площадей до 44 тысяч гектаров. Соответственно, количество потребителей будет увеличено", — подытожил Захаров.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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