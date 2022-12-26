Рейтинг@Mail.ru
Очистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 года - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221226/ochistka-i-remont-kak--severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-sezonu-2023-goda-1126138717.html
Очистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 года
Очистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 года - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Очистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 года
Систему Северо-Крымского канала начали готовить к поливному сезону 2023 года, выполнение запланированных ремонтов обеспечит стабильную работу водохозяйственного РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T13:03
2022-12-26T13:03
северо-крымский канал
крым
новости крыма
новости
юрий гоцанюк
совет министров рк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125334321_0:84:1623:997_1920x0_80_0_0_e2dc47b81f1714d57307e6c4a68b2bee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Систему Северо-Крымского канала начали готовить к поливному сезону 2023 года, выполнение запланированных ремонтов обеспечит стабильную работу водохозяйственного комплекса в предстоящем году. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Премьер пояснил, что согласно правилам эксплуатации, Северо-Крымский канал функционирует в весенне-летний период, а зимой ведется его подготовка к следующему сезону. После опорожнения системы СКК в ноябре специалисты "Крыммелиоводхоза" провели обследование мелиоративных систем и определили объемы предстоящих работ.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции главная водная артерия была разблокирована и вода пошла в Крым. Республика уже получила из канала более 90 млн кубометров, а в целом в текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров.Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос: как надолго хватит воды в КрымуШлюзы перекрыты, насосы остановлены: что будет с Северо-Крымским каналомСколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125334321_92:0:1532:1080_1920x0_80_0_0_8986d2e36a599074c8a9eb927582d26c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северо-крымский канал, крым, новости крыма, новости, юрий гоцанюк, совет министров рк
Очистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 года

Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону 2023 года, ремонт проведут на 71 станции

13:03 26.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Систему Северо-Крымского канала начали готовить к поливному сезону 2023 года, выполнение запланированных ремонтов обеспечит стабильную работу водохозяйственного комплекса в предстоящем году. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
Премьер пояснил, что согласно правилам эксплуатации, Северо-Крымский канал функционирует в весенне-летний период, а зимой ведется его подготовка к следующему сезону. После опорожнения системы СКК в ноябре специалисты "Крыммелиоводхоза" провели обследование мелиоративных систем и определили объемы предстоящих работ.

"На объектах межхозяйственной мелиоративной сети Северо-Крымского канала будут выполнены основные мероприятия по очистке каналов от наносов в объеме 6,7 тысяч кубических метров, ремонту 71 насосной станции, 120 гидротехнических сооружений и 19,8 км трубопроводов. Работы будут проведены за счет субсидий из республиканского бюджета на выполнение государственного задания", — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции главная водная артерия была разблокирована и вода пошла в Крым. Республика уже получила из канала более 90 млн кубометров, а в целом в текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Водный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму
Шлюзы перекрыты, насосы остановлены: что будет с Северо-Крымским каналом
Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
Северо-Крымский каналКрымНовости КрымаНовостиЮрий ГоцанюкСовет министров РК
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР
14:28Сотрудники ФСБ ликвидировали четырех диверсантов на границе с Украиной
14:12ВСУ за сутки потеряли около 200 боевиков в боях в Донбассе
14:06Губернаторы получат больше полномочий с дальнейшим ходом СВО – прогноз
13:47Политолог назвал цель заявления Буданова о планах войти в Крым
13:44Ночной пожар в пятиэтажке под Симферополем – людей эвакуировали
13:03Очистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 года
12:45Прокуратура запретила приватизировать детсад в Феодосии
12:19В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище
12:02Более 5,5 тысяч жителей Донбасса получили компенсации за утраченное жилье
11:57Житель Ялты получил срок за пьяное ДТП с погибшим пешеходом
10:59Как работает Керченская паромная переправа 26 декабря
10:52Крым и еще два субъекта РФ получат 3 миллиарда рублей на дороги
10:49Где в Крыму не будет воды в понедельник — карта отключений
10:43Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 26 декабря
10:24Угроза ядерной войны и переговоры с Киевом: Медведев подвел итоги года
10:16ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
09:50Что происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасность
09:37Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей
09:02Украинский дрон сбит у аэродрома в Энгельсе – трое погибших
Лента новостейМолния