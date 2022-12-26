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Очистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 года

Очистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 года - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Очистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 года

Систему Северо-Крымского канала начали готовить к поливному сезону 2023 года, выполнение запланированных ремонтов обеспечит стабильную работу водохозяйственного РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T13:03

2022-12-26T13:03

2022-12-26T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Систему Северо-Крымского канала начали готовить к поливному сезону 2023 года, выполнение запланированных ремонтов обеспечит стабильную работу водохозяйственного комплекса в предстоящем году. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Премьер пояснил, что согласно правилам эксплуатации, Северо-Крымский канал функционирует в весенне-летний период, а зимой ведется его подготовка к следующему сезону. После опорожнения системы СКК в ноябре специалисты "Крыммелиоводхоза" провели обследование мелиоративных систем и определили объемы предстоящих работ.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции главная водная артерия была разблокирована и вода пошла в Крым. Республика уже получила из канала более 90 млн кубометров, а в целом в текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров.Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос: как надолго хватит воды в КрымуШлюзы перекрыты, насосы остановлены: что будет с Северо-Крымским каналомСколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала

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