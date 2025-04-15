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Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристов
Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристов - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристов
В Херсонской области определили 13 месторождений бальнеологических ресурсов, в том числе уникальных целебных грязей, рапы и минеральных вод, которые будут... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T07:37
2025-04-15T07:37
2025-04-15T07:37
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ГЕНИЧЕСК, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области определили 13 месторождений бальнеологических ресурсов, в том числе уникальных целебных грязей, рапы и минеральных вод, которые будут исследованы, должным образом оформлены и предложены потенциальным инвесторам. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.По словам руководителя ведомства, бальнеологические ресурсы Херсонщины – это, прежде всего, рапа соленых озер с высоким содержанием минералов, целебные грязи и глины, а также минеральные воды. В частности, на полуострове Хорлы есть 300-метровая скважина с очень редкой минеральной водой, которая помогает при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.Кроме того, большое достояние региона – его морские аэрозоли, богатые йодом, бромом и селеном, а также в правильных пропорциях – сероводородом. Эти особенности позволяют проводить лечение и профилактику заболеваний щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, легочных и бронхиальных осложнений, нервных расстройств.По словам министра, некоторые месторождения соответствуют общепризнанным российским месторождениям Красноярского края, Тывы, Курганской области, Сакского района Крыма. При этом некоторые по своим свойствам намного превосходят аналогичные, существующие на территории России.В этом году специалисты приступили ко второму этапу изучений.По словам министра, бальнеологические курорты Херсонской области будут посещать гости из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов примет Херсонская область этим летомТуристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеСколько поездов летом поедут в Крым
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херсонская область, туризм, россия, здоровье, внутренний туризм, новости, курортный сезон
Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристов
В Херсонской области будут развивать 13 месторождений целебных грязей и минеральных вод
ГЕНИЧЕСК, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В Херсонской области определили 13 месторождений бальнеологических ресурсов, в том числе уникальных целебных грязей, рапы и минеральных вод, которые будут исследованы, должным образом оформлены и предложены потенциальным инвесторам. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.
По словам руководителя ведомства, бальнеологические ресурсы Херсонщины – это, прежде всего, рапа соленых озер с высоким содержанием минералов, целебные грязи и глины, а также минеральные воды. В частности, на полуострове Хорлы есть 300-метровая скважина с очень редкой минеральной водой, которая помогает при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, большое достояние региона – его морские аэрозоли, богатые йодом, бромом и селеном, а также в правильных пропорциях – сероводородом. Эти особенности позволяют проводить лечение и профилактику заболеваний щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, легочных и бронхиальных осложнений, нервных расстройств.
"По поручению губернатора Владимира Сальдо наше министерство изучает эти месторождения. В прошлом году мы выбрали 13 из них, которые исторически эксплуатировались, но не имели документальных подтверждений, и провели их первичный физико-химический анализ", – сказал Запускалов.
По словам министра, некоторые месторождения соответствуют общепризнанным российским месторождениям Красноярского края, Тывы, Курганской области, Сакского района Крыма. При этом некоторые по своим свойствам намного превосходят аналогичные, существующие на территории России.
В этом году специалисты приступили ко второму этапу изучений.
"Мы будем брать пробы на содержание биологических веществ и готовить эти месторождения к предлицензионному оформлению, чтобы инвестор четко знал, где и что у нас можно развивать. Кто-то будет строить грязелечебницу, кто-то захочет эксплуатировать термальные источники, кто-то – добывать минеральную воду. Мы для них подготовим все, чтобы им осталось провести геологоразведку, подтвердить запасы и получить лицензию на добычу", – рассказал глава ведомства.
По словам министра, бальнеологические курорты Херсонской области будут посещать гости из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы.
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