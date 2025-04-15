https://crimea.ria.ru/20250415/unikalnye-tselebnye-gryazi-i-aerozoli-chem-khersonschina-privlechet-turistov-1145669791.html

Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристов

Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристов - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Уникальные целебные грязи и аэрозоли: чем Херсонщина привлечет туристов

В Херсонской области определили 13 месторождений бальнеологических ресурсов, в том числе уникальных целебных грязей, рапы и минеральных вод, которые будут... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T07:37

2025-04-15T07:37

2025-04-15T07:37

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

туризм

россия

здоровье

внутренний туризм

новости

курортный сезон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111688/08/1116880863_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_08b9d2d889f6f180d00afea593b24a06.jpg

ГЕНИЧЕСК, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области определили 13 месторождений бальнеологических ресурсов, в том числе уникальных целебных грязей, рапы и минеральных вод, которые будут исследованы, должным образом оформлены и предложены потенциальным инвесторам. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Запускалов.По словам руководителя ведомства, бальнеологические ресурсы Херсонщины – это, прежде всего, рапа соленых озер с высоким содержанием минералов, целебные грязи и глины, а также минеральные воды. В частности, на полуострове Хорлы есть 300-метровая скважина с очень редкой минеральной водой, которая помогает при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.Кроме того, большое достояние региона – его морские аэрозоли, богатые йодом, бромом и селеном, а также в правильных пропорциях – сероводородом. Эти особенности позволяют проводить лечение и профилактику заболеваний щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, легочных и бронхиальных осложнений, нервных расстройств.По словам министра, некоторые месторождения соответствуют общепризнанным российским месторождениям Красноярского края, Тывы, Курганской области, Сакского района Крыма. При этом некоторые по своим свойствам намного превосходят аналогичные, существующие на территории России.В этом году специалисты приступили ко второму этапу изучений.По словам министра, бальнеологические курорты Херсонской области будут посещать гости из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов примет Херсонская область этим летомТуристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеСколько поездов летом поедут в Крым

https://crimea.ria.ru/20250414/budut-li-krym-i-khersonskaya-oblast-konkurirovat-za-turistov--mnenie-1145666341.html

херсонская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, туризм, россия, здоровье, внутренний туризм, новости, курортный сезон