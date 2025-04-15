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Володин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Володин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС
Володин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Володин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС
Главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T08:54
2025-04-15T08:54
вячеслав володин
государственная дума рф
европейский союз (ес)
в мире
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН. Такое мнение выразил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.Он отметил, что заявление Каллас – неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. "Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН", - убежден спикер Госдумы.Он подчеркнул, что если бы не героический подвиг советских солдат и офицеров, совершенный 80 лет назад, Европы бы не было."Мир, спасенный советским многонациональным народом ценой 27 миллионов жизней, а также странами антигитлеровской коалиции, в которую входили США и Англия, потерявшие более 800 тысяч человек, должен всегда помнить и чтить память о них", – заключил председатель Госдумы.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца нацистом за предложение ударить по Крымскому мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенаторВраги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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вячеслав володин, государственная дума рф, европейский союз (ес), в мире, новости, политика
Володин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС

Каллас надо отдать под трибунал за ультиматум на поездки в РФ на 80 лет Победы - Володин

08:54 15.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН. Такое мнение выразил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
"Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы", – написал Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что заявление Каллас – неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма.
"Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН", - убежден спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что если бы не героический подвиг советских солдат и офицеров, совершенный 80 лет назад, Европы бы не было.
"Мир, спасенный советским многонациональным народом ценой 27 миллионов жизней, а также странами антигитлеровской коалиции, в которую входили США и Англия, потерявшие более 800 тысяч человек, должен всегда помнить и чтить память о них", – заключил председатель Госдумы.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца нацистом за предложение ударить по Крымскому мосту.
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Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЕвропейский Союз (ЕС)В миреНовостиПолитика
 
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