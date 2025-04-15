https://crimea.ria.ru/20250415/volodin-prizval-otdat-pod-mezhdunarodnyy-tribunal-glavu-diplomatii-es-1145675546.html

Володин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС

Володин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Володин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС

Главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T08:54

2025-04-15T08:54

2025-04-15T08:54

вячеслав володин

государственная дума рф

европейский союз (ес)

в мире

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/10/1144218609_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_05d96f3c101f759ac9b19657c1bcda2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Главу дипломатии Европейского Союза Каю Каллас за ее позицию о поездках в Россию в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН. Такое мнение выразил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.Он отметил, что заявление Каллас – неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. "Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН", - убежден спикер Госдумы.Он подчеркнул, что если бы не героический подвиг советских солдат и офицеров, совершенный 80 лет назад, Европы бы не было."Мир, спасенный советским многонациональным народом ценой 27 миллионов жизней, а также странами антигитлеровской коалиции, в которую входили США и Англия, потерявшие более 800 тысяч человек, должен всегда помнить и чтить память о них", – заключил председатель Госдумы.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца нацистом за предложение ударить по Крымскому мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенаторВраги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, европейский союз (ес), в мире, новости, политика