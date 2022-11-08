https://crimea.ria.ru/20221108/skolko-vody-poluchil-krym-posle-otkrytiya-severo-krymskogo-kanala-1125278686.html

Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала

Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала

В текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров воды из Северо-Крымского канала (СКК), на сегодняшний день... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T14:23

2022-11-08T14:23

2022-11-08T14:23

вода в крыму

северо-крымский канал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров воды из Северо-Крымского канала (СКК), на сегодняшний день республика взяла из канала более 90 млн кубометров, сообщил председатель госкомводхоза республики Владислав Масляник.По словам главы госкомводхоза республики, благодаря возобновлению работы СКК объем наполнения наливных водохранилищ региона составляет 74 млн кубометров, что составляет 77% от полного проектного объема. Это на 55 млн "кубов" больше, чем в прошлом году.Накопленная в наливных водохранилищах днепровская вода используется, в частности, для снабжения восточных регионов полуострова. На сегодняшний день Феодосийское водохранилище заполнено на 84%, Станционное (Керченское) – на 85%, Самарлинское (Щелкино) – на 93%, Ленинское – на 76%, Фронтовое водохранилище – на 68%.Учитывая сложившиеся погодные условия в Крыму, связанные с выпадением обильных осадков, водохранилища естественного стока в текущем году наполнены на 67%. Это 169 млн кубов воды, что на 54 млн "кубов" больше, чем в прошлом году, добавил Масляник.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал.После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-zakonservirovali-postroennye-po-ftsp-tri-artezianskikh-vodozabora-1125278282.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, северо-крымский канал