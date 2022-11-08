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Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
В текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров воды из Северо-Крымского канала (СКК), на сегодняшний день... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T14:23
2022-11-08T14:23
вода в крыму
северо-крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров воды из Северо-Крымского канала (СКК), на сегодняшний день республика взяла из канала более 90 млн кубометров, сообщил председатель госкомводхоза республики Владислав Масляник.По словам главы госкомводхоза республики, благодаря возобновлению работы СКК объем наполнения наливных водохранилищ региона составляет 74 млн кубометров, что составляет 77% от полного проектного объема. Это на 55 млн "кубов" больше, чем в прошлом году.Накопленная в наливных водохранилищах днепровская вода используется, в частности, для снабжения восточных регионов полуострова. На сегодняшний день Феодосийское водохранилище заполнено на 84%, Станционное (Керченское) – на 85%, Самарлинское (Щелкино) – на 93%, Ленинское – на 76%, Фронтовое водохранилище – на 68%.Учитывая сложившиеся погодные условия в Крыму, связанные с выпадением обильных осадков, водохранилища естественного стока в текущем году наполнены на 67%. Это 169 млн кубов воды, что на 54 млн "кубов" больше, чем в прошлом году, добавил Масляник.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал.После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды.
https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-zakonservirovali-postroennye-po-ftsp-tri-artezianskikh-vodozabora-1125278282.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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вода в крыму, северо-крымский канал
Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала

В этом году Крым получит более 100 млн кубометров воды из Северо-Крымского канала

14:23 08.11.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров воды из Северо-Крымского канала (СКК), на сегодняшний день республика взяла из канала более 90 млн кубометров, сообщил председатель госкомводхоза республики Владислав Масляник.
"В наливные водохранилища Северо-Крымского канала запланирована водоподача общим объемом 101,7 миллиона кубометров, это за весь 2022 год. С началом текущего года суммарный объем воды, поданный в наливные водохранилища, составил 93,9 миллиона кубометров", - сказал Масляник на заседании президиума крымского парламента.
По словам главы госкомводхоза республики, благодаря возобновлению работы СКК объем наполнения наливных водохранилищ региона составляет 74 млн кубометров, что составляет 77% от полного проектного объема. Это на 55 млн "кубов" больше, чем в прошлом году.
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Учитывая сложившиеся погодные условия в Крыму, связанные с выпадением обильных осадков, водохранилища естественного стока в текущем году наполнены на 67%. Это 169 млн кубов воды, что на 54 млн "кубов" больше, чем в прошлом году, добавил Масляник.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал.
После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды.
Вода в КрымуСеверо-Крымский канал
 
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