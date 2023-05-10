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Запасы влаги и слабый мороз: в Крыму оценили прогнозы на урожай - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Запасы влаги и слабый мороз: в Крыму оценили прогнозы на урожай
Запасы влаги и слабый мороз: в Крыму оценили прогнозы на урожай - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Запасы влаги и слабый мороз: в Крыму оценили прогнозы на урожай
Непродолжительные заморозки, которые наблюдались в Бахчисарайском, Нижнегорском и Красногвардейском районах Крыма, не погубили соцветия плодовых, косточковых и... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T19:29
2023-05-10T19:29
радио "спутник в крыму"
сельское хозяйство
крым
новости крыма
экономика
арсен арзиев
минсельхоз крыма
крымская погода
заморозки
урожай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Непродолжительные заморозки, которые наблюдались в Бахчисарайском, Нижнегорском и Красногвардейском районах Крыма, не погубили соцветия плодовых, косточковых и орехоплодных культур. Кроме того, в целом, благодаря достаточному количеству продуктивной влаги, прогнозы на урожай зерновых хорошие. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра сельского хозяйства региона Арсен Арзиев.Погода и урожай"Были небольшие заморозки в Бахчисарайском районе, Нижнегорском и Красногвардейском районах, но сильно на урожайность они не повлияют, это были точечные небольшие зоны. Заморозки были не долгосрочные, а кратковременные, соцветия не погибли", - сказал Арзиев.Что касается зерновых культур и полеводства в целом, то сейчас такая погода, которую можно назвать отличной для того, чтобы колос сформировался правильно, отметил он.Также он отметил, что стадия цветения в целом прошла благоприятно, отцвели уже миндаль, абрикос, вишня, черешня, идет формирование плода."Сбор ранней черешни в Крыму начнется уже в середине июня", - сказал Арзиев.Ранее сообщалось, что по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 11 и 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов.Вырастут площади под рисомВ Крыму аграрии начали сеять рис в начале мая, ближе к концу месяца этот процесс планируется закончить, отметил Арзиев"В этом году крымские аграрии планируют увеличат показатели по рису, так, если в прошлом году было засеяно порядка 700 гектаров (и получено почти 6 тысяч тонн урожая), то в этом году планируется засеять рисом порядка 3 тысяч гектаров", - сообщил замминистра и уточнил, что согласно прошлогодним показателям, урожайность риса в республике была очень хорошей, "самой высокой по России: больше 83 ц/га".Известно, что выращивать рис в этом году будут в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах.Аграриев поддерживают рублемТакже собеседник напомнил, что агропромышленный сектор ежегодно финансируется – как из федерального центра, так и из республиканского бюджета, "ежегодно выделяются средства на поддержку АПК"."В этом году более 3 млрд рублей выделено на поддержку агропромышленного сектора. "Спектр очень большой – около 40 направлений мер государственной поддержки", - заключил замминистра.Ранее сообщалось, что федеральная ассоциация "Народный фермер", которая занимается защитой прав и интересов крестьянских хозяйств, создаст в Крыму представительство для помощи фермерам как Республики Крым и Севастополя, так и четырех новых регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологииКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в КрымуДнепровская вода пошла в Крым по Северо-Крымскому каналу
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сельское хозяйство, крым, новости крыма, экономика, арсен арзиев, минсельхоз крыма, крымская погода, заморозки, урожай, урожай зерновых культур, урожай в крыму
Запасы влаги и слабый мороз: в Крыму оценили прогнозы на урожай

Минсельхоз: в Крыму запасы влаги для зерновых и плодовых культур являются благоприятными

19:29 10.05.2023
 
© РИА Новости КрымЦветущее дерево
Цветущее дерево - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Непродолжительные заморозки, которые наблюдались в Бахчисарайском, Нижнегорском и Красногвардейском районах Крыма, не погубили соцветия плодовых, косточковых и орехоплодных культур. Кроме того, в целом, благодаря достаточному количеству продуктивной влаги, прогнозы на урожай зерновых хорошие. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра сельского хозяйства региона Арсен Арзиев.

Погода и урожай

"Были небольшие заморозки в Бахчисарайском районе, Нижнегорском и Красногвардейском районах, но сильно на урожайность они не повлияют, это были точечные небольшие зоны. Заморозки были не долгосрочные, а кратковременные, соцветия не погибли", - сказал Арзиев.
Что касается зерновых культур и полеводства в целом, то сейчас такая погода, которую можно назвать отличной для того, чтобы колос сформировался правильно, отметил он.
"Согласно прогнозам, ожидаются хорошие температурные показатели, поэтому за это время колос будет наливаться, и в первой-второй декаде июня мы начнем первый сбор ранних зерновых культур. Все идет планомерно и есть хорошие предпосылки, чтобы получить достойный урожай в этом году", - обозначил представитель минсельхоза.
Также он отметил, что стадия цветения в целом прошла благоприятно, отцвели уже миндаль, абрикос, вишня, черешня, идет формирование плода.
"Сбор ранней черешни в Крыму начнется уже в середине июня", - сказал Арзиев.
Ранее сообщалось, что по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 11 и 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов.
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Вырастут площади под рисом

В Крыму аграрии начали сеять рис в начале мая, ближе к концу месяца этот процесс планируется закончить, отметил Арзиев
"В этом году крымские аграрии планируют увеличат показатели по рису, так, если в прошлом году было засеяно порядка 700 гектаров (и получено почти 6 тысяч тонн урожая), то в этом году планируется засеять рисом порядка 3 тысяч гектаров", - сообщил замминистра и уточнил, что согласно прошлогодним показателям, урожайность риса в республике была очень хорошей, "самой высокой по России: больше 83 ц/га".
Известно, что выращивать рис в этом году будут в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах.

Аграриев поддерживают рублем

Также собеседник напомнил, что агропромышленный сектор ежегодно финансируется – как из федерального центра, так и из республиканского бюджета, "ежегодно выделяются средства на поддержку АПК".
"В этом году более 3 млрд рублей выделено на поддержку агропромышленного сектора. "Спектр очень большой – около 40 направлений мер государственной поддержки", - заключил замминистра.
Ранее сообщалось, что федеральная ассоциация "Народный фермер", которая занимается защитой прав и интересов крестьянских хозяйств, создаст в Крыму представительство для помощи фермерам как Республики Крым и Севастополя, так и четырех новых регионов России.
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Радио "Спутник в Крыму"Сельское хозяйствоКрымНовости КрымаЭкономикаАрсен АрзиевМинсельхоз КрымаКрымская погодаЗаморозкиУрожайУрожай зерновых культурУрожай в Крыму
 
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